Os incêndios florestais continuam a arder no sul da Europa no meio de uma vaga de calor que tem dificultado os esforços para conter os fogos, enquanto as temperaturas deverão subir durante o fim de semana.

A Espanha está atualmente a combater 14 grandes incêndios, de acordo com Virginia Barcones, diretora geral dos serviços de emergência.

"Hoje será novamente um dia muito difícil, com um risco extremo de novos incêndios", escreveu o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez no X.

Três pessoas morreram em Espanha na sequência dos incêndios, incluindo dois bombeiros voluntários. Sánchez expressou o seu apoio à família do segundo voluntário, que morreu num hospital em León na quinta-feira, depois de sofrer queimaduras graves.

Residentes locais e voluntários trabalham em conjunto para combater um incêndio florestal em Larouco, no noroeste de Espanha, a 13 de agosto de 2025. AP Photo/Lalo R. Villar

A agência nacional de meteorologia AEMET alertou para o risco extremo de incêndio na maior parte do país, incluindo nas zonas onde ardiam os maiores incêndios, no norte e no oeste. Prevê-se que a vaga de calor, que trouxe temperaturas superiores a 40ºC em vários dias deste mês, se prolongue até segunda-feira.

Os incêndios na região da Galiza obrigaram ao encerramento de várias auto-estradas. A linha ferroviária de alta velocidade que a liga à capital espanhola, Madrid, continua suspensa.

Os incêndios deste ano em Espanha queimaram 158.000 hectares de terra, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais da União Europeia. Trata-se de uma área equivalente à da área metropolitana de Londres.

Primeira morte causada pelos incêndios em Portugal

Em Portugal, cerca de 4.000 bombeiros estavam a combater os incêndios na sexta-feira. Estavam ativos sete grandes incêndios. As autoridades prolongaram o estado de alerta até domingo, uma vez que se prevê que as temperaturas elevadas se mantenham durante o fim de semana.

No distrito da Guarda, a falta de meios está a dificultar os esforços para dominar as chamas. Os incêndios alastraram aos concelhos vizinhos de Pinhel e Trancoso.

Na aldeia de Alverca da Beira, as chamas atingiram uma casa abandonada. A preocupação com outras casas vizinhas levou dezenas de pessoas a tentar apagar o fogo com os seus próprios meios.

Esta imagem de satélite fornecida pela Maxar Technologies mostra uma linha de fogo ativa para um incêndio florestal em Trancoso, Portugal, terça-feira, 12 de agosto de 2025. AP/Satellite image ©2025 Maxar Technologies

No sábado, foi encontrado o corpo carbonizado do antigo presidente da Junta de Vila Franca do Deão, a primeira vítima mortal dos incêndios florestais que assolam o país este verão.

Na sexta-feira, o Governo português tinha solicitado a ajuda do mecanismo de proteção civil da UE, uma força de combate a incêndios a que podem recorrer os países europeus em situação de necessidade. Um dia antes, a Espanha recebeu dois aviões bombardeiros de água da Canadair depois de ter solicitado, pela primeira vez, a ajuda da UE para combater os incêndios.

Na semana passada, a Grécia, a Bulgária, o Montenegro e a Albânia também pediram ajuda à força de combate a incêndios da UE para fazer face aos fogos florestais. A força já foi activada tantas vezes este ano como em toda a época de incêndios do ano passado.

Novas ordens de evacuação emitidas na Grécia

Na sexta-feira, um incêndio florestal na Grécia ficou fora de controlo pelo quarto dia na ilha de Chios, o que levou a mais evacuações durante a noite.

Dois aviões e dois helicópteros estavam a operar no norte da ilha, no leste do Mar Egeu, onde as autoridades locais afirmaram que uma trégua nos ventos fortes estava a ajudar os bombeiros no início da sexta-feira.

Na sequência de uma série de incêndios de grandes dimensões no oeste da Grécia no início desta semana, os bombeiros estavam em alerta nos arredores de Atenas e em zonas próximas no sul do país, onde as condições climatéricas adversas aumentavam o risco de incêndio.

Uma mulher leva um gato enquanto o fogo se aproxima de uma casa durante um incêndio florestal na cidade de Patras, no oeste da Grécia, quarta-feira, 13 de agosto de 2025. AP Photo/Thanassis Stavrakis

Na Turquia, os bombeiros também continuaram a combater os incêndios em várias províncias, e muitos deles pareciam estar em grande parte contidos no sábado.

Os cientistas afirmam que as alterações climáticas estão a exacerbar a frequência e a intensidade do calor e da secura em algumas partes da Europa, tornando a região mais vulnerável aos incêndios florestais.

A queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o gás, liberta gases que retêm o calor, que são o principal fator das alterações climáticas.

A Europa tem estado a aquecer duas vezes mais depressa do que a média global desde a década de 1980, de acordo com o Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas Copernicus da UE.

A agência de monitorização da UE afirma que 2024 foi o ano mais quente de que há registo, tanto a nível mundial como na Europa, que registou o segundo maior número de dias de "stress térmico".