Aumenta o número de mortos nos incêndios florestais que lavram no sul da Europa

Esta fotografia recente, tirada de um bombardeiro de água Canadair francês e fornecida na sexta-feira, 15 de agosto de 2025, pela Securite Civile, mostra um incêndio florestal em Espanha.
Esta fotografia recente, tirada de um bombardeiro de água Canadair francês e fornecida na sexta-feira, 15 de agosto de 2025, pela Securite Civile, mostra um incêndio florestal em Espanha. Direitos de autor  Securite Civile via AP
Direitos de autor Securite Civile via AP
De Emma De Ruiter
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Os bombeiros de Espanha, Portugal, Grécia e Turquia continuam a combater os incêndios florestais que se arrastam há semanas. Prevê-se que as condições quentes e secas se mantenham, o que dificulta os esforços para conter os incêndios.

Os incêndios florestais continuam a arder no sul da Europa no meio de uma vaga de calor que tem dificultado os esforços para conter os fogos, enquanto as temperaturas deverão subir durante o fim de semana.

A Espanha está atualmente a combater 14 grandes incêndios, de acordo com Virginia Barcones, diretora geral dos serviços de emergência.

"Hoje será novamente um dia muito difícil, com um risco extremo de novos incêndios", escreveu o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez no X.

Três pessoas morreram em Espanha na sequência dos incêndios, incluindo dois bombeiros voluntários. Sánchez expressou o seu apoio à família do segundo voluntário, que morreu num hospital em León na quinta-feira, depois de sofrer queimaduras graves.

Residentes locais e voluntários trabalham em conjunto para combater um incêndio florestal em Larouco, no noroeste de Espanha, a 13 de agosto de 2025.
Residentes locais e voluntários trabalham em conjunto para combater um incêndio florestal em Larouco, no noroeste de Espanha, a 13 de agosto de 2025. AP Photo/Lalo R. Villar

A agência nacional de meteorologia AEMET alertou para o risco extremo de incêndio na maior parte do país, incluindo nas zonas onde ardiam os maiores incêndios, no norte e no oeste. Prevê-se que a vaga de calor, que trouxe temperaturas superiores a 40ºC em vários dias deste mês, se prolongue até segunda-feira.

Os incêndios na região da Galiza obrigaram ao encerramento de várias auto-estradas. A linha ferroviária de alta velocidade que a liga à capital espanhola, Madrid, continua suspensa.

Os incêndios deste ano em Espanha queimaram 158.000 hectares de terra, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais da União Europeia. Trata-se de uma área equivalente à da área metropolitana de Londres.

Primeira morte causada pelos incêndios em Portugal

Em Portugal, cerca de 4.000 bombeiros estavam a combater os incêndios na sexta-feira. Estavam ativos sete grandes incêndios. As autoridades prolongaram o estado de alerta até domingo, uma vez que se prevê que as temperaturas elevadas se mantenham durante o fim de semana.

No distrito da Guarda, a falta de meios está a dificultar os esforços para dominar as chamas. Os incêndios alastraram aos concelhos vizinhos de Pinhel e Trancoso.

Na aldeia de Alverca da Beira, as chamas atingiram uma casa abandonada. A preocupação com outras casas vizinhas levou dezenas de pessoas a tentar apagar o fogo com os seus próprios meios.

Esta imagem de satélite fornecida pela Maxar Technologies mostra uma linha de fogo ativa para um incêndio florestal em Trancoso, Portugal, terça-feira, 12 de agosto de 2025.
Esta imagem de satélite fornecida pela Maxar Technologies mostra uma linha de fogo ativa para um incêndio florestal em Trancoso, Portugal, terça-feira, 12 de agosto de 2025. AP/Satellite image ©2025 Maxar Technologies

No sábado, foi encontrado o corpo carbonizado do antigo presidente da Junta de Vila Franca do Deão, a primeira vítima mortal dos incêndios florestais que assolam o país este verão.

Na sexta-feira, o Governo português tinha solicitado a ajuda do mecanismo de proteção civil da UE, uma força de combate a incêndios a que podem recorrer os países europeus em situação de necessidade. Um dia antes, a Espanha recebeu dois aviões bombardeiros de água da Canadair depois de ter solicitado, pela primeira vez, a ajuda da UE para combater os incêndios.

Na semana passada, a Grécia, a Bulgária, o Montenegro e a Albânia também pediram ajuda à força de combate a incêndios da UE para fazer face aos fogos florestais. A força já foi activada tantas vezes este ano como em toda a época de incêndios do ano passado.

Novas ordens de evacuação emitidas na Grécia

Na sexta-feira, um incêndio florestal na Grécia ficou fora de controlo pelo quarto dia na ilha de Chios, o que levou a mais evacuações durante a noite.

Dois aviões e dois helicópteros estavam a operar no norte da ilha, no leste do Mar Egeu, onde as autoridades locais afirmaram que uma trégua nos ventos fortes estava a ajudar os bombeiros no início da sexta-feira.

Na sequência de uma série de incêndios de grandes dimensões no oeste da Grécia no início desta semana, os bombeiros estavam em alerta nos arredores de Atenas e em zonas próximas no sul do país, onde as condições climatéricas adversas aumentavam o risco de incêndio.

Uma mulher leva um gato enquanto o fogo se aproxima de uma casa durante um incêndio florestal na cidade de Patras, no oeste da Grécia, quarta-feira, 13 de agosto de 2025.
Uma mulher leva um gato enquanto o fogo se aproxima de uma casa durante um incêndio florestal na cidade de Patras, no oeste da Grécia, quarta-feira, 13 de agosto de 2025. AP Photo/Thanassis Stavrakis

Na Turquia, os bombeiros também continuaram a combater os incêndios em várias províncias, e muitos deles pareciam estar em grande parte contidos no sábado.

Os cientistas afirmam que as alterações climáticas estão a exacerbar a frequência e a intensidade do calor e da secura em algumas partes da Europa, tornando a região mais vulnerável aos incêndios florestais.

A queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o gás, liberta gases que retêm o calor, que são o principal fator das alterações climáticas.

A Europa tem estado a aquecer duas vezes mais depressa do que a média global desde a década de 1980, de acordo com o Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas Copernicus da UE.

A agência de monitorização da UE afirma que 2024 foi o ano mais quente de que há registo, tanto a nível mundial como na Europa, que registou o segundo maior número de dias de "stress térmico".

Outras fontes • AP

