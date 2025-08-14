Milhares de pessoas deslocadas no sul da Europa devido aos incêndios florestais

Os incêndios florestais intensificaram-se em todo o sul da Europa na quarta-feira, com uma batalha ininterrupta para proteger o perímetro da terceira maior cidade da Grécia e pelo menos três mortes registadas em Espanha, Turquia e Albânia.

Nos arredores da cidade portuária grega de Patras, os bombeiros lutaram para proteger casas e instalações agrícolas enquanto as chamas devastavam florestas de pinheiros e olivais. Altas colunas de chamas erguiam-se atrás de blocos de apartamentos nos arredores da cidade, enquanto dezenas de veículos eram incendiados quando as chamas varriam um pátio de apreensão nas proximidades.

"Hoje é outro dia muito difícil, com o nível de risco de incêndio a permanecer muito elevado em muitas partes do país", disse o porta-voz dos bombeiros, Vassilis Vathrakoyiannis. Pelo menos 15 bombeiros foram hospitalizados ou receberam cuidados médicos por queimaduras, inalação de fumo ou exaustão, acrescentou.

Enquanto aviões e helicópteros lançavam água do alto, os residentes juntaram-se ao esforço, combatendo as chamas com galhos cortados ou molhando-as com baldes de água.

Recursos esgotados após ondas de calor

Os recursos de combate a incêndios ficaram esgotados em muitos países, que lutam contra várias séries de fogos após semanas de ondas de calor e picos de temperatura em toda a região do Mediterrâneo. Na ilha grega de Chios, bombeiros exaustos dormiram à beira da estrada após um turno que durou a noite inteira.

Aeronaves alternavam entre incêndios no oeste da Grécia continental, na área de Patras e na ilha de Zakynthos. Atenas também enviou ajuda à vizinha Albânia, juntando-se a um esforço internacional para combater dezenas de incêndios florestais. Um homem de 80 anos morreu num incêndio no sul da capital, Tirana, informaram as autoridades na quarta-feira.

Moradores de quatro aldeias foram retirados no centro da Albânia, perto de um antigo depósito de munições do exército. No distrito de Korca, no sul, perto da fronteira com a Grécia, foram relatadas explosões de projéteis de artilharia enterrados da época da Segunda Guerra Mundial. As autoridades dizem que dezenas de casas foram destruídas na região central do país.

Mortes em Espanha e na Turquia

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, expressou as suas condolências após a morte de um bombeiro voluntário na região de Castela e Leão, a norte da capital, Madrid, onde milhares de pessoas tiveram de abandonar as suas casas.

"A situação dos incêndios florestais continua grave e é essencial tomar precauções adicionais", escreveu Sánchez numa publicação online. "Mais uma vez, obrigado a todos aqueles que trabalham incansavelmente para combater as chamas", acrescentou.

Os centros de evacuação ficaram lotados em partes do centro de Espanha, com algumas pessoas a passar a noite ao ar livre em camas dobráveis. Os incêndios mais graves avançaram para o norte, em direção a áreas mais rurais, onde alguns moradores molharam as paredes das suas casas com mangueiras para as tentar proteger do fogo.

Os serviços ao longo de uma linha ferroviária de alta velocidade entre Madrid e a região noroeste da Galiza foram suspensos depois dos incêndios se aproximaram de alguns trechos dos trilhos, informou a empresa ferroviária estatal Renfe.

Na Turquia, um trabalhador florestal morreu na quarta-feira enquanto respondia a um incêndio florestal numa região do sul, informaram as autoridades. O Ministério das Florestas disse que o trabalhador morreu num acidente que envolveu um carro dos bombeiros e que deixou outras quatro pessoas feridas.

A Turquia tem lutado contra graves incêndios florestais desde o final de junho. Um total de 18 pessoas morreram, incluindo 10 voluntários de resgate e trabalhadores florestais que morreram em julho.

As autoridades dos países europeus citaram várias causas para os incêndios de grandes proporções, incluindo práticas agrícolas descuidadas, cabos elétricos com manutenção inadequada e tempestades com trovoadas no verão.

Autoridades policiais na Macedónia do Norte também citaram indícios de incêndio criminoso, motivado por promotores imobiliários desonestos. Os bombeiros lutaram para conter um incêndio numa reserva natural nos arredores da capital, Skopje, na quarta-feira.

A União Europeia enviou ajuda urgente aos países atingidos pelos incêndios, incluindo países não membros, com equipas terrestres e aeronaves para lançamento de água. Grande parte dos esforços recentes concentram-se no Montenegro, onde grandes incêndios florestais continuaram a arder em áreas acidentadas perto da capital, Podgorica.

“As catástrofes naturais não conhecem fronteiras”, disse Ljuban Tmusic, chefe da agência de proteção civil do país. “No Montenegro, os recursos que temos, claramente, não são suficientes.”