Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

“O alarme contra incêndios não funcionou”. Seis mortos após incêndio num lar de idosos em Mirandela

Captura de Tela das equipas de socorro no exterior do lar de idosos em Mirandela
Captura de Tela das equipas de socorro no exterior do lar de idosos em Mirandela Direitos de autor  EBU/canva
Direitos de autor EBU/canva
De euronews com EBU
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Um incêndio no lar de idosos, Bom Samaritano, gerido pela Santa Casa de Misericórdia de Mirandela, a 160 km a norte do Porto, deflagrou na madrugada de sábado.

Seis idosos morreram esta madrugada num incêndio num lar de idosos gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, a 160 km a norte da cidade do Porto.

De acordo com Adérito Gomes, Provedor da Santa Casa, “o alarme contra incêndios não funcionou”.

Vários meios de socorro, incluindo bombeiros e ambulâncias, acorreram ao local.

Há ainda 24 feridos, cinco dos quais em estado grave, transportados para três hospitais da região. O lar de idosos, com 90 residentes, foi evacuado.

O incêndio terá começado num colchão "antiescaras", um dispositivo utilizado para prevenir úlceras de pressão em pessoas com mobilidade reduzida, num quarto com três residentes, que acabaram por morrer.

Três outras pessoas também não sobreviveram devido à inalação de fumo e a problemas respiratórios. O fogo ficou confinado à sala onde começou, mas todo o edifício ficou cheio de fumo, levando à sua total evacuação.

De acordo com as autoridades, 62 idosos estão a ser transferidos para cinco lares no concelho de Mirandela para poderem receber cuidados adequados.

O presidente da Câmara de Mirandela lamentou o sucedido e demonstrou solidariedade para com os familiares das vítimas.

A Polícia Judiciária está no terreno a investigar as causas do incêndio.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Incêndios continuam a assolar Portugal apesar da descida das temperaturas

Incêndios florestais destroem milhares de hectares em Espanha

Milhares de pessoas deslocadas no sul da Europa devido aos incêndios florestais