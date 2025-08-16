Um incêndio no lar de idosos, Bom Samaritano, gerido pela Santa Casa de Misericórdia de Mirandela, a 160 km a norte do Porto, deflagrou na madrugada de sábado.
Seis idosos morreram esta madrugada num incêndio num lar de idosos gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, a 160 km a norte da cidade do Porto.
De acordo com Adérito Gomes, Provedor da Santa Casa, “o alarme contra incêndios não funcionou”.
Vários meios de socorro, incluindo bombeiros e ambulâncias, acorreram ao local.
Há ainda 24 feridos, cinco dos quais em estado grave, transportados para três hospitais da região. O lar de idosos, com 90 residentes, foi evacuado.
O incêndio terá começado num colchão "antiescaras", um dispositivo utilizado para prevenir úlceras de pressão em pessoas com mobilidade reduzida, num quarto com três residentes, que acabaram por morrer.
Três outras pessoas também não sobreviveram devido à inalação de fumo e a problemas respiratórios. O fogo ficou confinado à sala onde começou, mas todo o edifício ficou cheio de fumo, levando à sua total evacuação.
De acordo com as autoridades, 62 idosos estão a ser transferidos para cinco lares no concelho de Mirandela para poderem receber cuidados adequados.
O presidente da Câmara de Mirandela lamentou o sucedido e demonstrou solidariedade para com os familiares das vítimas.
A Polícia Judiciária está no terreno a investigar as causas do incêndio.