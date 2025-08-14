Vídeo. Incêndios florestais destroem milhares de hectares em Espanha

Em San Ciprián de Viñas, os habitantes foram obrigados a abandonar a localidade após a declaração de emergência de nível 2 pelo governo regional na terça-feira.
Desde o início de agosto, mais de 10.000 pessoas foram evacuadas em todo o país e registaram-se três vítimas mortais, incluindo um bombeiro voluntário a norte de Madrid.
Equipas de combate a incêndios também estão a enfrentar chamas nas Astúrias, trabalhando desde as primeiras horas da manhã em Cangas de Narcea.
As autoridades alertam que as condições de calor e seca vão persistir, apesar dos ventos mais calmos ajudarem nos esforços de combate aos incêndios.