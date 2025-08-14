Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Um homem tenta apagar um incêndio florestal em Larouco, no noroeste de Espanha, quarta-feira, 13 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Incêndios florestais destroem milhares de hectares em Espanha

Últimas notícias:

Mais de 9.000 hectares arderam em incêndios florestais na província de Ourense, na Galiza, onde os residentes foram evacuados com as chamas a aproximarem-se das habitações.

Em San Ciprián de Viñas, os habitantes foram obrigados a abandonar a localidade após a declaração de emergência de nível 2 pelo governo regional na terça-feira.

Desde o início de agosto, mais de 10.000 pessoas foram evacuadas em todo o país e registaram-se três vítimas mortais, incluindo um bombeiro voluntário a norte de Madrid.

Equipas de combate a incêndios também estão a enfrentar chamas nas Astúrias, trabalhando desde as primeiras horas da manhã em Cangas de Narcea.

As autoridades alertam que as condições de calor e seca vão persistir, apesar dos ventos mais calmos ajudarem nos esforços de combate aos incêndios.

