Zelenskyy anuncia reunião na Casa Branca com Trump na segunda-feira

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy aparece com o chanceler alemão Friedrich Merz após conversações com líderes europeus e americanos em Berlim, Alemanha, quarta-feira, 13 de agosto de 2025
O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy aparece com o chanceler alemão Friedrich Merz após conversações com líderes europeus e americanos em Berlim, Alemanha, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 Direitos de autor  Ebrahim Noroozi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Ebrahim Noroozi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Malek Fouda
Publicado a
Zelenskyy diz que aceitou o convite de Trump para uma reunião presencial na Sala Oval, na segunda-feira, para explorar formas de pôr fim aos combates no seu país.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, anunciou no sábado que planeia encontrar-se com o Presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca, na segunda-feira. O anúncio surge poucas horas depois de o Presidente dos EUA ter concluído uma cimeira com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, que não produziu qualquer acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Zelenskyy afirmou que teve uma conversa "longa e substantiva" com o seu homólogo norte-americano no sábado. Agradeceu a Trump por o ter convidado a reunir-se pessoalmente em Washington na segunda-feira e disse que iriam "discutir todos os pormenores relativos ao fim da matança e da guerra".

Zelenskyy reiterou a importância de envolver os países europeus nos esforços de paz do seu país, argumentando que são parceiros indispensáveis que serão cruciais para manter qualquer acordo com a Rússia.

"É importante que os europeus estejam envolvidos em todas as fases para assegurar garantias de segurança fiáveis juntamente com a América", afirmou. "Também discutimos sinais positivos do lado americano em relação à participação na garantia da segurança da Ucrânia".

A administração Trump tem sido muito crítica em relação à Europa, culpando-a parcialmente pela guerra que eclodiu na Ucrânia. O Presidente dos EUA há muito que manifesta o seu descontentamento com a forma como a Europa tem lidado com a guerra, criticando-a mesmo por não tentar mediar um cessar-fogo.

No entanto, na manhã de sábado, Trump informou os líderes europeus, incluindo a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre o seu encontro com Putin.

Outras fontes • AP

