Trump deixa cimeira do Alasca com Putin de mãos vazias

O Presidente Donald Trump, à direita, e o Presidente russo Vladimir Putin afastam-se após uma conferência de imprensa conjunta na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca
O Presidente Donald Trump, à direita, e o Presidente russo Vladimir Putin afastam-se após uma conferência de imprensa conjunta na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca Direitos de autor  Jae C. Hong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Jae C. Hong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De euronews com AP
Publicado a
Donald Trump não conseguiu um acordo com Vladimir Putin para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia, ficando aquém da sua ação mais significativa para pôr termo ao derramamento de sangue, mesmo depois de ter estendido o tapete vermelho ao homem que o iniciou.

"Não há acordo até que haja um acordo", disse o Presidente dos EUA, depois de Putin ter afirmado que tinham chegado a um "entendimento" sobre a Ucrânia e ter avisado a Europa para não "torpedear o progresso nascente". Trump disse que iria telefonar ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, e aos líderes europeus para os informar sobre as conversações.

Trump, que durante anos se recusou a dar apoio americano à Ucrânia e expressou admiração por Putin, prometeu com confiança pôr fim à guerra no seu primeiro dia de regresso à Casa Branca. Sete meses mais tarde, depois de ter repreendido Zelenskyy na Sala Oval e de ter bloqueado o fluxo de alguma assistência militar dos EUA a Kiev, Trump não conseguiu levar Putin a fazer uma pausa nos combates, enquanto as suas forças obtinham progressos no campo de batalha.

O presidente dos EUA ofereceu a Putin "a cenoura e o pau", ameaçando punir a Rússia com sanções económicas e, ao mesmo tempo, dando-lhe uma receção calorosa na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, em Anchorage, mas parece que se afastou sem qualquer progresso concreto no que diz respeito ao fim da guerra na Ucrânia, agora no seu quarto ano.

Em vez disso, deu a Putin o reconhecimento há muito procurado na cena internacional, após anos de esforços ocidentais para o tornar um pária devido à guerra e à repressão da dissidência, e evitou a ameaça de sanções adicionais dos EUA.

Para Putin, o facto de estar em solo americano pela primeira vez em mais de uma década foi uma validação após a sua ostracização na sequência da invasão da Ucrânia.

O seu encontro com Trump pode fazer estagnar as sanções económicas que o presidente dos EUA prometeu, a menos que Moscovo se esforce mais para pôr fim aos combates. Também pode simplesmente levar a mais reuniões, dando às suas forças mais tempo para fazer progressos no campo de batalha.

A Rússia e os EUA deveriam "virar a página e voltar à cooperação", Putin

O Presidente russo, Vladimir Putin, fala durante uma conferência de imprensa conjunta com o Presidente Trump na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca
O Presidente russo, Vladimir Putin, fala durante uma conferência de imprensa conjunta com o Presidente Trump na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca Jae C. Hong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

O Presidente da Rússia elogiou Trump como alguém que "tem uma ideia clara do que quer alcançar e se preocupa sinceramente com a prosperidade do seu país, ao mesmo tempo que mostra compreender que a Rússia tem os seus próprios interesses nacionais".

"Espero que os acordos de hoje se tornem um ponto de referência não só para a resolução do problema ucraniano, mas também marquem o início do restabelecimento de relações comerciais e pragmáticas entre a Rússia e os EUA", disse Putin.

Apesar de não ter conseguido nenhum avanço importante, Trump terminou a sua intervenção agradecendo a Putin e dizendo: "falaremos consigo muito em breve e provavelmente voltaremos a vê-lo muito em breve".

Quando Putin sorriu e ofereceu "da próxima vez em Moscovo", Trump disse "isso é interessante" e disse que poderia enfrentar críticas, mas "posso ver isso acontecer".

Num sinal de que as conversações não produziram o resultado preferido por Trump, os dois líderes terminaram o que era suposto ser uma conferência de imprensa conjunta sem responder a perguntas dos jornalistas.

O que aconteceu no Alaska (não) fica no Alaska

O Presidente Donald Trump reúne-se com o Presidente russo Vladimir Putin na sexta-feira, 15 de agosto de 2025,
O Presidente Donald Trump reúne-se com o Presidente russo Vladimir Putin na sexta-feira, 15 de agosto de 2025, Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

A reunião no Alasca pode ter terminado com uma nota alta em termos das relações Trump-Putin, pelo menos de acordo com as suas declarações, mas as próximas horas podem trazer mais clareza sobre o que foi discutido assim que os dois entraram na limusina de Trump, a Besta, e foram levados para a sua reunião.

Embora Putin não tenha dado nenhum passo em frente, o mundo ouviu-o falar inglês, convidando Trump para ir a Moscovo, para surpresa do Presidente dos EUA, o que poderá ser o ponto alto do que aparentemente é apenas uma primeira ronda de conversações entre os dois.

Entretanto, o presidente russo, que lançou a invasão total da Ucrânia por Moscovo no início de 2022, repetiu a narrativa do Kremlin sobre a "eliminação de todas as causas primárias", as "ameaças fundamentais à segurança da Rússia" e apelou a Trump para que "passe do confronto".

Embora não seja claro o que Putin quis dizer com "eliminar", o termo é de facto ameaçador para qualquer perspetiva de acabar com o derramamento de sangue na Ucrânia.

Putin avisou ainda os dirigentes de Kiev e das capitais da UE para não "darem um passo em falso" e "não torpedearem" as conversações, apontando-os como o obstáculo ao fim da guerra com "acordos de bastidores".

O Presidente da Rússia também culpou as anteriores administrações norte-americanas, afirmando que "foi um grande erro ultrapassar o ponto de não retorno". Putin classificou a guerra como uma "questão" e depois como "conflito", mas também como "uma ferida" porque, segundo ele, os ucranianos são "irmãos" aos olhos dos russos.

"É claro que a segurança da Ucrânia tem de ser garantida", afirmou, o que pode significar que a parte americana levantou a questão das garantias de segurança durante a reunião de sexta-feira.

Entretanto, Trump optou por manter-se vago, não oferecendo qualquer substância, ao mesmo tempo que insinuava uma grande surpresa. "Muitos pontos foram acordados, alguns ficaram para a próxima vez, mas um é o mais significativo - não chegámos lá, mas temos uma boa hipótese de lá chegar", disse o Presidente dos EUA.

As horas seguintes poderão revelar qual é esse ponto, uma vez que Trump anunciou que iria agora chamar os líderes ucranianos e da NATO para discutir a cimeira com Putin. Poderá também dizer mais à imprensa e nas suas publicações regulares na sua plataforma social Truth.

Trump mencionou o nome do "Presidente Zelenskyy" na sua declaração ao lado da NATO, o que pode sinalizar o seu apoio e indicar que considera o presidente ucraniano e os líderes da aliança cruciais para qualquer progresso, sugerindo que a cooperação já existe e que não está a agir sozinho. Isto, por si só, deve ter sido também uma mensagem clara para Putin.

Não deixa de ser significativo o facto de ter mencionado "grandes representantes empresariais russos", o que pode aludir a acordos económicos discutidos e concretizados na sexta-feira.

O Presidente dos EUA mostrou-se esperançado nos progressos das conversações, salientando o que disse ser "uma relação tremenda com Vladimir".

No entanto, para a Ucrânia e para a Europa, a reunião entre os EUA e a Rússia pareceu um encontro de amigos e parceiros há muito perdidos, e os seus líderes vão agora explorar os próximos passos com base na nova realidade do aperto de mão do Alasca, enquanto a guerra total de Moscovo continua.

Nos últimos dias, os EUA tentaram de facto transmitir a mensagem de que esta primeira reunião poderia não produzir grandes avanços.

Numa entrevista subsequente ao canal Fox News, antes de deixar o Alasca, Trump insistiu que o ónus do futuro poderia recair de alguma forma sobre Zelenskyy "para o conseguir", mas disse que também haveria algum envolvimento das nações europeias. Isto foi notável, uma vez que Zelenskyy foi excluído da reunião de Trump e Putin.

O presidente dos EUA queria mostrar as suas capacidades de negociação, enquanto Putin queria negociar um acordo que cimentasse os ganhos da Rússia, bloqueasse a candidatura de Kiev à aliança militar da NATO e, eventualmente, trouxesse a Ucrânia de volta à órbita de Moscovo.

"Tivemos uma reunião extremamente produtiva e chegámos a acordo sobre muitos pontos", disse Trump ao lado de Putin. "E faltam apenas alguns. Alguns não são muito significativos. Um deles é provavelmente o mais significativo, mas temos uma boa hipótese de lá chegar".

E continuou: "Não chegámos lá".

No entanto, o facto de ver os dois presidentes no pódio e o facto de Trump ter afirmado que não vai chegar a um acordo sem envolver o presidente Zelenskky e os líderes da NATO pode fazer pender a balança do copo meio vazio e meio cheio para um possível resultado positivo ou, pelo menos, um passo em frente.

