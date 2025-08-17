Israel anunciou no sábado que está a preparar a transferência de palestinianos das zonas de combate e operacionais para o sul de Gaza, à medida que avançam os planos para uma ofensiva militar em algumas das áreas mais populosas da Faixa, incluindo o norte da cidade de Gaza.

O órgão militar israelita responsável pela supervisão do sistema humanitário em Gaza - a Coordenação das Atividades Governamentais nos Territórios (COGAT) - afirma que o fornecimento de tendas ao enclave será retomado no domingo.

O exército israelita não fez mais comentários nem indicou quando começaria a deslocação em massa dos palestinianos. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou, no entanto, numa publicação nas suas redes sociais, que o governo está na fase final de planeamento.

"Agora estamos na fase de discussões para formular o plano para derrotar o Hamas em Gaza e devolver os reféns, e na sua conclusão, haverá um plano abrangente e poderoso para realizar a missão em todos os seus aspectos", escreveu Katz num post no X.

O anúncio surge apenas uma semana depois de o gabinete de segurança de Israel ter aprovado os planos de ocupação da cidade de Gaza. É um ligeiro retrocesso em relação ao que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tinha em mente, quando prometeu assumir o controlo de Gaza na sua totalidade.

Ataques israelitas continuam em Gaza

Entretanto, os ataques aéreos israelitas continuam a causar estragos em todo o enclave. No sábado, um ataque matou uma menina e os seus pais, segundo fontes médicas do Hospital Nasser, que recebeu os corpos. Os corpos foram mortos na sua tenda, na zona de al-Mawasi, que se encontrava muito povoada.

"Dois meses e meio, o que é que ela fez?", perguntou o vizinho Fathi Shubeir, "São civis numa zona considerada segura".

As Forças de Defesa de Israel não forneceram mais detalhes sobre o ataque, afirmando apenas que estavam a desmantelar as capacidades militares do Hamas e sublinhando que tomam precauções para não ferir civis.

Palestinianos rezam sobre os corpos de pessoas mortas em ataques aéreos israelitas na cidade de Gaza, sábado, 16 de agosto de 2025. Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Al-Mawasi é uma das zonas mais densamente povoadas de Gaza, onde Netanyahu afirma que Israel planeia expandir as suas operações com a próxima ofensiva militar.

Nas últimas 24 horas, pelo menos 51 pessoas foram mortas em ataques israelitas noutros locais de Gaza, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas. Segundo o ministério, o número de mortos aproxima-se dos 62 000 desde que Israel lançou a sua ofensiva contra o enclave em outubro de 2023.

Os números não distinguem entre vítimas civis e combatentes, mas a ONU diz que mais de dois terços das mortes que conseguiu verificar eram mulheres e crianças.

Israel lançou a sua guerra contra Gaza depois de o Hamas ter efectuado um ataque ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1200 pessoas, segundo Israel, principalmente civis, e fazendo 251 reféns. Cerca de 50 reféns permanecem ainda sob cativeiro do Hamas em Gaza, 20 dos quais se pensa estarem ainda vivos.

ONU condena agravamento da crise humanitária

As Nações Unidas condenaram Israel por aquilo a que chamam uma crise humanitária "provocada pelo homem" em Gaza, alertando para o facto de esta poder agravar-se significativamente se não forem tomadas medidas imediatas para aliviar o sofrimento.

Segundo as Nações Unidas, mais de 90% dos dois milhões de habitantes de Gaza correm o risco de morrer à fome, depois de Israel ter restringido as operações de ajuda da ONU, acusando o Hamas de pilhar os fornecimentos em proveito próprio.

Os palestinianos lutam para obter alimentos doados numa cozinha comunitária na Cidade de Gaza, no norte da Faixa de Gaza, sábado, 16 de agosto de 2025 Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

A principal agência de ajuda humanitária da ONU em Gaza, a UNRWA, tem enfrentado severas restrições depois de Israel ter afirmado, sem apresentar provas, que muitos dos seus funcionários eram membros do Hamas.

Israel, juntamente com os EUA, lançou a sua própria missão de ajuda em Gaza para substituir os sistemas tradicionais da ONU, gerida pela Gaza Humanitarian Foundation (GHF), com sede em Delaware. A GHF diz que distribui milhões de refeições diariamente através dos seus centros, mas os especialistas dizem que não é nem de longe suficiente para satisfazer as necessidades da população.

O Ministério da Saúde de Gaza afirma que cada vez mais pessoas estão a morrer de fome. No sábado, 11 pessoas morreram, elevando o número total de mortes relacionadas com a fome para 251, incluindo 108 crianças.