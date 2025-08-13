As forças armadas israelitas aprovaram os planos para uma operação alargada na Faixa de Gaza, disse um porta-voz da IDF na quarta-feira.

"A estrutura principal do plano operacional da IDF na Faixa de Gaza" foi aprovada pelo Chefe do Estado-Maior General Eyal Zamir, afirmou o porta-voz.

"O conceito central do plano para as próximas etapas na Faixa de Gaza foi apresentado e aprovado, de acordo com a diretiva do escalão político".

Não foram divulgados mais pormenores sobre o plano acordado ou um calendário.

No entanto, o anúncio surge dias depois de o gabinete de segurança de Israel ter aprovado os planos para a tomada da cidade de Gaza, após uma sessão que durou toda a noite.

Na nova operação, as forças israelitas deslocar-se-ão para as zonas onde, segundo Israel, o Hamas mantém os restantes reféns.

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu fala na cerimónia de abertura do Museu do Knesset no antigo edifício do parlamento israelita AP Photo

Em comunicado, Netanyahu apresentou "cinco princípios" para pôr fim aos combates em Gaza.

"Primeiro, o Hamas desarmado. Segundo, libertação de todos os reféns. Terceiro, Gaza desmilitarizada. Quarto, Israel tem o controlo da segurança", afirmou.

"E, em quinto lugar, uma administração civil pacífica, ou seja, uma administração civil que não educa os seus filhos para o terror, que não paga a terroristas e que não lança ataques terroristas contra Israel", explicou Netanyahu.

Oposição ao plano

A ideia de aumentar o controlo militar de Gaza expôs uma clivagem entre a IDF e o governo, com o Chefe do Estado-Maior General Zamir a avisar que o plano poderia pôr em perigo a vida dos reféns e sobrecarregar ainda mais as forças armadas.

Zamir tem entrado repetidamente em conflito com o gabinete de segurança, nomeadamente sobre a proposta para Gaza.

Isso levou Netanyahu a dizer num post no X que, se ele se opusesse aos planos, poderia demitir-se.

"Não estamos a lidar com teoria; estamos a lidar com questões de vida ou morte, com a defesa do Estado, e fazemo-lo olhando diretamente para os olhos dos nossos soldados e dos cidadãos do país", disse Zamir, que adiantou que a IDF está "agora a aproximar-se da fase final" da guerra contra o Hamas.

A escalada da atividade militar em Gaza tem merecido a oposição das famílias dos restantes reféns e de grupos de defesa dos direitos humanos, que afirmam que a continuação dos combates colocará as suas vidas em risco.

Operações terrestres da IDF dentro da Faixa de Gaza, 2 de novembro de 2023 AP/AP

Pessoas que procuram ajuda são mortas

Entretanto, pelo menos 25 palestinianos que procuravam ajuda foram mortos por disparos israelitas, informaram trabalhadores hospitalares na quarta-feira.

Entre os mortos contam-se 14 palestinianos na zona de Teina, a cerca de 3 quilómetros de um local de distribuição de alimentos gerido pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF), segundo o pessoal do hospital Nasser.

Os tiros israelitas mataram cinco outros palestinianos quando tentavam chegar a outro local de distribuição da GHF na zona do corredor de Netzarim, segundo o hospital de Awda e testemunhas.

A GHF disse que não houve incidentes nas suas instalações ou perto delas na quarta-feira.

Os EUA e Israel apoiam a GHF, uma empresa contratada pelos EUA, como alternativa aos programas de ajuda das Nações Unidas, que, segundo os dois países aliados, permite ao Hamas desviar a ajuda.

A ONU, que há décadas distribui ajuda em Gaza quando as condições o permitem, nega as alegações.