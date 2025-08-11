Ataque aéreo israelita mata cinco jornalistas da Al-Jazeera em Gaza

As forças israelitas mataram o correspondente da Al Jazeera, Anas al-Sharif, outro jornalista do mesmo canal, Mohamed Qureiqa, e três operadores de câmara que estavam abrigados perto do edifício de emergência do hospital, que ficou danificado no ataque. Mais três pessoas foram mortas no ataque.

A Al-Jazeera classificou o sucedido como um "assassinato direcionado" e um "ataque flagrante e premeditado à liberdade dos media".

Após o ataque, os militares israelitas confirmaram que o alvo era Anas al-Sharif, alegando que este era o comandante de uma célula armada do Hamas. Os nomes dos outros jornalistas não foram incluídos na declaração do exército.

O editor da Al-Jazeera afirmou que o al-Sharif era um jornalista credível e "a única voz que reflete as realidades de Gaza para o mundo", acrescentando que os jornalistas não se encontravam numa zona de guerra, mas sim num local mais seguro.

As IDF publicaram informações e documentos que afirmaram ter encontrado em Gaza e que ligavam al-Sharif diretamente ao Hamas.

Num comunicado, o exército israelita alegou que al-Sharif estava envolvido na cobertura jornalística e em operações de lançamento de mísseis contra civis e militares israelitas.

O ataque ocorreu menos de um ano depois de os oficiais do exército israelita terem acusado al-Sharif e outros jornalistas da Al-Jazeera de serem membros dos grupos militantes Hamas e Jihad Islâmica.

Num vídeo de 24 de julho, o porta-voz do exército israelita, Avichay Adraee, criticou a cadeia de televisão sediada no Qatar e acusou al-Sharif de fazer parte da ala militar do Hamas.

Durante o conflito, Israel não permitiu a entrada de jornalistas internacionais em Gaza para realizarem reportagens. Por conseguinte, muitos órgãos de comunicação social recorrem a jornalistas locais para a cobertura jornalística da região.

Jody Ginsberg, diretora executiva do Comité para a Proteção dos Jornalistas, afirmou que as autoridades israelitas não apresentaram, até ao momento, quaisquer provas que sugerissem que os jornalistas assassinados estariam envolvidos em atividades terroristas.

"Este é um padrão que já vimos de Israel antes, não apenas na guerra atual, mas também nas décadas passadas", acrescentou. Geralmente, um jornalista é morto pelas forças israelitas e Israel afirma, após o incidente, que se tratava de um terrorista, mas apresenta muito poucas provas que sustentem essa alegação.

Segundo as estatísticas do Comité para a Proteção dos Jornalistas, desde o início da ofensiva militar de Israel em Gaza, em outubro de 2023, morreram 186 jornalistas. Os restantes jornalistas em Gaza enfrentam o risco de morte por bombardeios e fome.

Mais de 100 organizações humanitárias e de direitos humanos alertaram para o facto de Gaza estar a enfrentar o risco de uma fome generalizada. Israel, que controla a entrada de ajuda humanitária, acusou estas organizações de "propagarem a narrativa do Hamas".