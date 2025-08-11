Vídeo. Protestos pró-Palestina realizam-se em toda a Grécia

Organizado pela iniciativa Marcha para Gaza, este protesto foi um dos mais de 100 eventos realizados em toda a Grécia no mesmo dia. Manifestantes entoaram slogans em frente ao Parlamento grego antes de se dirigirem para o centro da cidade.
As manifestações acontecem numa altura de crescente crítica internacional às ações militares de Israel. Um manifestante disse aos media locais que crianças estavam a sofrer enquanto a Europa permanecia em silêncio.
Protestos semelhantes ocorreram em várias cidades do país, numa demonstração coordenada de solidariedade com os palestinianos.