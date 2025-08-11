Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Protesto pró-Palestina em Atenas
No Comment

Vídeo. Protestos pró-Palestina realizam-se em toda a Grécia

Últimas notícias:

Manifestantes pró-Palestina reuniram-se na Praça Syntagma, em Atenas, no domingo, para apelarem ao fim da guerra em Gaza.

Organizado pela iniciativa Marcha para Gaza, este protesto foi um dos mais de 100 eventos realizados em toda a Grécia no mesmo dia. Manifestantes entoaram slogans em frente ao Parlamento grego antes de se dirigirem para o centro da cidade.

As manifestações acontecem numa altura de crescente crítica internacional às ações militares de Israel. Um manifestante disse aos media locais que crianças estavam a sofrer enquanto a Europa permanecia em silêncio.

Protestos semelhantes ocorreram em várias cidades do país, numa demonstração coordenada de solidariedade com os palestinianos.

