Cinco ministros dos Negócios Estrangeiros condenam os planos de Israel para tomar a cidade de Gaza

Cinco ministros dos Negócios Estrangeiros emitiram uma declaração conjunta condenando os planos de Israel para intensificar a guerra em curso em Gaza e assumir o controlo da cidade de Gaza.

A Alemanha, a Itália, o Reino Unido, a Austrália e a Nova Zelândia afirmaram na declaração que o plano, anunciado pelo Gabinete de Segurança israelita na sexta-feira, "irá agravar a situação humanitária catastrófica, pôr em perigo a vida dos reféns e arriscar ainda mais a deslocação em massa de civis".

"Qualquer tentativa de anexação ou de extensão dos colonatos viola o direito internacional", acrescenta o comunicado.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros apelaram ao fim imediato da guerra, sublinhando que se está a desenrolar o "pior cenário de fome". Apelaram também ao Hamas para que liberte os restantes reféns que detém "sem condições prévias" e que garanta que são "tratados com humanidade e não são sujeitos a crueldade e humilhação".

O descontentamento em Israel também tem aumentado à medida que os reféns vão definhando em cativeiro. Algumas famílias dos reféns e os seus apoiantes organizaram grandes protestos, apelando a um cessar-fogo com o Hamas, que levaria os seus entes queridos para casa.

"Todo o Estado de Israel quer um acordo global e o fim da guerra", declarou Einav Zangauker, mãe do refém Matan Zangauker, em comunicado na sexta-feira. "Para que o Estado de Israel possa garantir a segurança dos seus cidadãos, temos de pôr fim a esta injustiça que tem sido cometida contra os nossos entes queridos durante 22 meses".

Activistas israelitas protestam contra a guerra na Faixa de Gaza, as medidas de Israel relativas à distribuição de alimentos e as deslocações forçadas, em Telavive, Israel, 7 AP Photo/Ariel Schalit

O Gabinete de Segurança do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu avançou com o plano contra o conselho dos líderes militares, incluindo o chefe do Estado-Maior General, tenente-general Eyal Zamir, que avisou na quinta-feira que o plano iria pôr em perigo a vida dos reféns e sobrecarregar ainda mais os militares.

O anúncio foi feito depois de Netanyahu ter sugerido, na quinta-feira, planos mais abrangentes para Israel assumir o controlo de toda a Faixa de Gaza. Israel já controla cerca de três quartos do território.

O Hamas rejeitou os planos de Israel. "A expansão da agressão contra o nosso povo palestiniano não será um passeio no parque", afirmou o grupo num comunicado.

Stephanie Tremblay, porta-voz adjunta do Secretário-Geral da ONU, disse à imprensa na sexta-feira que "o Secretário-Geral está seriamente alarmado com a decisão do governo israelita de assumir o controlo da cidade de Gaza".

O Conselho de Segurança da ONU anunciou que uma reunião de emergência sobre os planos de Israel foi remarcada para domingo, depois de ter sido inicialmente agendada para sábado.

Ajuda internacional continua a cair

As potências internacionais, incluindo os aliados israelitas França, Grã-Bretanha e Canadá, intensificaram as críticas à guerra, num contexto de choque crescente com os relatos da comunicação social sobre a fome.

A Alemanha disse na sexta-feira que não autorizaria a exportação de equipamento militar que pudesse ser utilizado em Gaza até nova ordem.

Vários países têm liderado esforços coordenados para efetuar lançamentos de ajuda sobre Gaza, um último recurso, uma vez que o bloqueio e a ofensiva militar de Israel tornaram quase impossível a entrega de ajuda em segurança, contribuindo para que o território deslize para a fome.

Uma nova carga de ajuda aérea enviada pela Itália aterrou em Gaza no sábado.

Palestinianos recolhem pacotes de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos depois de terem sido lançados por via aérea em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, sábado AP Photo/Abdel Kareem Hana

As Nações Unidas e os grupos de ajuda humanitária consideram este tipo de transporte dispendioso e perigoso para os residentes e afirmam que a quantidade de ajuda fornecida é muito inferior à dos camiões.

Muitos pacotes de alimentos lançados por via aérea caíram no Mar Mediterrâneo ou aterraram nas chamadas zonas vermelhas, das quais os militares israelitas ordenaram a evacuação da população. Em ambos os casos, os palestinianos arriscam a vida para obter farinha e outros produtos básicos.

Os palestinianos continuam também a ser mortos quando procuram ajuda em quatro locais geridos pela controversa Fundação Humanitária de Gaza.

Testemunhas e agências da ONU apelidaram estes locais de "armadilhas mortais", uma vez que centenas de pessoas foram mortas enquanto procuravam ajuda, embora a GHF continue a afirmar que não houve violência.

A GHF afirmou que uma nova rota da ONU passa perto de dois dos seus locais no sul e tem atraído grandes multidões de pessoas que descarregam os comboios.

Palestinianos montam num camião carregado de alimentos e ajuda humanitária que circula no corredor de Morag, perto de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, a 4 de agosto de 2025. AP Photo/Mariam Dagga

Mas as Nações Unidas, os parceiros e os palestinianos afirmam que a ajuda que está a chegar é demasiado escassa, com meses de fornecimentos acumulados fora de Gaza à espera da aprovação israelita.

E embora a ONU estime que são necessários 500 a 600 camiões de ajuda por dia, os camiões que entram são, na sua maioria, despojados de mantimentos por pessoas desesperadas e grupos criminosos antes de chegarem aos armazéns para distribuição.