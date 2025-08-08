Alemanha suspende exportação de equipamento militar que poderá ser utilizado em Gaza

O chanceler Friedrich Merz anunciou que a Alemanha não autorizará qualquer exportação de equipamento militar suscetível de ser utilizado em Gaza "até nova ordem", numa reação surpreendentemente rápida de um dos mais fortes apoiantes internacionais de Israel à decisão do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ocupar a cidade de Gaza.

A decisão da Alemanha, que anteriormente não se opôs às medidas mais duras contra o Governo israelita adotadas por alguns dos seus aliados na União Europeia, poderá isolar ainda mais Israel, na sequência do controverso plano de ocupação militar que tem sido criticado pelas Nações Unidas e pelos familiares dos reféns israelitas ainda detidos em Gaza.

Num comunicado, Merz afirmou que Israel "tem o direito de se defender contra o terrorismo do Hamas" e que a libertação dos reféns israelitas e as negociações para um cessar-fogo no conflito de 22 meses "são a nossa principal prioridade".

"O Hamas não deve ter qualquer papel no futuro de Gaza", afirmou.

“A ação militar ainda mais dura do exército israelita na Faixa de Gaza, aprovada pelo Conselho de Ministros israelita na noite passada, torna cada vez mais difícil para o governo alemão ver como estes objetivos serão alcançados”, acrescentou. “Nestas circunstâncias, o governo alemão não autorizará qualquer exportação de equipamento militar que possa ser utilizado na Faixa de Gaza até nova ordem.”

"O governo alemão continua profundamente preocupado com o sofrimento dos civis em Gaza", disse, acrescentando: “Com a ofensiva planeada, o governo israelita tem uma responsabilidade ainda maior do que antes para prover às suas necessidades”.

Merz apelou a Israel para permitir um acesso abrangente às entregas de ajuda - incluindo para organizações da ONU e outras ONGs - e disse que Israel “deve continuar a abordar de forma abrangente e sustentável a situação humanitária em Gaza”.

A Alemanha também apelou ao governo de Israel para que “não dê mais nenhum passo no sentido de anexar a Cisjordânia”.

Não ficou imediatamente claro qual o equipamento militar da Alemanha que seria afetado.

A Alemanha, com a sua história relacionada com o Holocausto, tem sido um dos mais fortes apoiantes ocidentais de Israel - independentemente do governo que esteja no poder. O governo de Merz não se juntou aos anúncios feitos pelo presidente Emmanuel Macron, do principal aliado alemão França, e pelo britânico Keir Starmer, de que pretendem reconhecer formalmente um Estado palestiniano em setembro.