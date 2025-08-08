Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Alemanha suspende exportação de equipamento militar que poderá ser utilizado em Gaza

O chanceler alemão Friedrich Merz participa numa reunião de gabinete na chancelaria em Berlim, Alemanha, quarta-feira, 6 de agosto de 2025
O chanceler alemão Friedrich Merz participa numa reunião de gabinete na chancelaria em Berlim, Alemanha, quarta-feira, 6 de agosto de 2025 Direitos de autor  AP Photo/Ebrahim Noroozi
Direitos de autor AP Photo/Ebrahim Noroozi
De Euronews com AP
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

A Alemanha não autorizará qualquer exportação de equipamento militar suscetível de ser utilizado em Gaza “até nova ordem”, anunciou na sexta-feira o chanceler Friedrich Merz.

O chanceler Friedrich Merz anunciou que a Alemanha não autorizará qualquer exportação de equipamento militar suscetível de ser utilizado em Gaza "até nova ordem", numa reação surpreendentemente rápida de um dos mais fortes apoiantes internacionais de Israel à decisão do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ocupar a cidade de Gaza.

A decisão da Alemanha, que anteriormente não se opôs às medidas mais duras contra o Governo israelita adotadas por alguns dos seus aliados na União Europeia, poderá isolar ainda mais Israel, na sequência do controverso plano de ocupação militar que tem sido criticado pelas Nações Unidas e pelos familiares dos reféns israelitas ainda detidos em Gaza.

Num comunicado, Merz afirmou que Israel "tem o direito de se defender contra o terrorismo do Hamas" e que a libertação dos reféns israelitas e as negociações para um cessar-fogo no conflito de 22 meses "são a nossa principal prioridade".

"O Hamas não deve ter qualquer papel no futuro de Gaza", afirmou.

“A ação militar ainda mais dura do exército israelita na Faixa de Gaza, aprovada pelo Conselho de Ministros israelita na noite passada, torna cada vez mais difícil para o governo alemão ver como estes objetivos serão alcançados”, acrescentou. “Nestas circunstâncias, o governo alemão não autorizará qualquer exportação de equipamento militar que possa ser utilizado na Faixa de Gaza até nova ordem.”

"O governo alemão continua profundamente preocupado com o sofrimento dos civis em Gaza", disse, acrescentando: “Com a ofensiva planeada, o governo israelita tem uma responsabilidade ainda maior do que antes para prover às suas necessidades”.

Merz apelou a Israel para permitir um acesso abrangente às entregas de ajuda - incluindo para organizações da ONU e outras ONGs - e disse que Israel “deve continuar a abordar de forma abrangente e sustentável a situação humanitária em Gaza”.

A Alemanha também apelou ao governo de Israel para que “não dê mais nenhum passo no sentido de anexar a Cisjordânia”.

Não ficou imediatamente claro qual o equipamento militar da Alemanha que seria afetado.

A Alemanha, com a sua história relacionada com o Holocausto, tem sido um dos mais fortes apoiantes ocidentais de Israel - independentemente do governo que esteja no poder. O governo de Merz não se juntou aos anúncios feitos pelo presidente Emmanuel Macron, do principal aliado alemão França, e pelo britânico Keir Starmer, de que pretendem reconhecer formalmente um Estado palestiniano em setembro.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Ataques israelitas em Gaza continuam enquanto o exército se prepara para expandir a ofensiva

Friedrich Merz está a mudar de rumo? Porque é que não pode festejar os seus 100 dias de chanceler?

Cinco ministros dos Negócios Estrangeiros condenam os planos de Israel para tomar a cidade de Gaza