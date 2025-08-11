A agenda internacional não deu descanso ao chanceler alemão Friedrich Merz neste verão. Quase todos os dias, a posição da Alemanha tem de ser coordenada com os seus parceiros europeus - por exemplo, em relação à guerra na Ucrânia ou à guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Mais recentemente, Friedrich Merz foi mesmo fortemente criticado dentro das suas próprias fileiras. Aparentemente, o chanceler não discutiu com o seu partido irmão, a CSU, a decisão de suspender a exportação de armas que Israel poderia utilizar na guerra em Gaza. A maioria da população alemã é a favor da limitação das exportações de armas para Israel, o que o SPD também já tinha defendido, mas a decisão unilateral causou desagrado.

A esquerda e os Verdes criticaram a proibição parcial da exportação de armas por Merz, considerando-a "demasiado pequena e demasiado tardia" - demasiado pequena e demasiado tardia, tendo em conta o sofrimento da população da Faixa de Gaza.

Agora - dias depois da decisão - Friedrich Merz quer justificá-la numa entrevista ao programa Tagesschau da ARD.

Na sequência de críticas ferozes de alguns deputados conservadores, o conselheiro de Merz para a política externa, Günter Sautter, deveria também realizar uma videochamada com peritos em política externa da CDU e da CSU, este domingo, para acalmar os ânimos. Friedrich Merz não é apenas chanceler federal, mas também presidente da CDU desde 2022.

Apenas 28 por cento estão satisfeitos com o governo

As sondagens não parecem boas para a coligação vermelho-preta. De acordo com a ARD Deutschlandtrend, 69% dos inquiridos na Alemanha estão insatisfeitos com o trabalho do governo federal. No inquérito Infratest-Dimap, apenas 28% estão satisfeitos.

Não é de admirar, dado que a maioria dos alemães (61%) não considera o estilo de comunicação da nova chanceler convincente, sendo que apenas 34% o vêem de forma positiva. Além disso, apenas 26% dos inquiridos acreditam que Merz é uma pessoa em quem se pode confiar.

Leis introduzidas apenas durante as férias de verão

De facto, já estavam a decorrer as férias de verão em Berlim quando o governo federal aprovou mais de 20 projetos de lei na sua reunião de 6 de agosto: desde o pacote de pensões, que inclui a pensão das mães, até às pequenas poupanças para as pessoas no preço do gás e o bilhete alemão para os transportes ferroviários e outros transportes públicos.

Não se está a dar atenção suficiente às preocupações dos cidadãos?

Especialistas políticos, como o jornalista do WELT Robin Alexander, queixam-se de que o chanceler Merz está a concentrar-se demasiado na política externa.

A disputa na coligação governamental em torno da nomeação de novos juízes para o Tribunal Constitucional, em Karlsruhe, agitou a cena política em Berlim. O facto de o líder do grupo parlamentar da CDU, Jens Spahn, não ter conseguido manter a sua própria bancada unida levantou dúvidas quanto à sua aptidão para o cargo. Segundo as notícias, as críticas ao juiz proposto pelo SPD, Frauke Brosius-Gersdorf, foram também orquestradas por círculos populistas de direita nas redes sociais.

O ministro da Cultura, Wolfram Weimer, pretende agora proibir o uso de asteriscos ou outros caracteres especiais para designar pessoas do sexo feminino, não só no seu ministério, mas também na radiodifusão pública. Esta medida não foi apenas criticada pela comunicação social; muitos na Alemanha consideram a política de paternalismo um conceito do passado.

Em tempos de tarifas punitivas impostas por Donald Trump, as pessoas estão preocupadas com a economia alemã e com a sua situação financeira pessoal. Além disso, os sucessos dos anunciados investimentos maciços em infraestruturas e digitalização ainda não se concretizaram. Não são apenas os trabalhos de construção na Deutsche Bahn que demoram anos, como se pode verificar.