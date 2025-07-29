A Faixa de Gaza está a passar pelo “pior cenário de fome” neste momento, segundo a Classificação Integrada de Segurança Alimentar, ou IPC - Integrated Food Security Phase Classification.

De acordo com este sistema de monitorização utilizado para avaliar e descrever a gravidade da insegurança alimentar , desenvolvido por várias agências internacionais, incluindo a FAO e o Programa Mundial de Alimentos , a "fome está a instalar-se em Gaza" prevendo uma "morte generalizada" se não forem tomadas medidas imediatas.

"As provas mostram que a fome generalizada, a subnutrição e as doenças estão a provocar um aumento do número de mortes relacionadas com a fome", diz o alerta. "Se não se atuar agora, o resultado será a morte generalizada em grande parte da Faixa de Gaza."

O alerta do IPC não chega a ser uma declaração formal de fome, e o monitor disse que iria efetuar uma análise mais aprofundada "sem demora".

Estas afirmações surgem na sequência de um clamor por fotografias de crianças emaciadas em Gaza e de relatos de dezenas de mortes relacionadas com a fome após quase 22 meses de guerra entre Israel e o Hamas.

A pressão mundial levou Israel a anunciar, durante o fim de semana, medidas que incluem pausas humanitárias diárias nos combates em algumas zonas de Gaza e lançamentos aéreos.

A ONU e os palestinianos no terreno dizem que pouco mudou e que as multidões desesperadas continuam a sobrecarregar e a descarregar os camiões de distribuição antes de estes chegarem aos seus destinos.

Há dois anos que Gaza está à beira da fome, mas os acontecimentos recentes "agravaram dramaticamente" a situação, incluindo "bloqueios cada vez mais rigorosos" por parte de Israel, segundo o IPC.

Fome, subnutrição e morte

Uma zona é classificada como estando em situação de fome quando pelo menos 20% dos agregados familiares têm uma carência extrema de alimentos, mais de 30% das crianças com menos de 5 anos estão gravemente subnutridas e duas pessoas ou quatro crianças por cada 10 mil morrem diariamente de fome ou subnutrição e doença.

O IPC só declarou a fome algumas vezes - na Somália em 2011, no Sudão do Sul em 2017 e 2020 e em partes da região ocidental do Darfur, no Sudão, no ano passado.

Segundo o último alerta do Observatório, foram atingidos os limiares de fome para o consumo de alimentos na maior parte de Gaza e de desnutrição aguda na cidade de Gaza.

Os serviços essenciais de saúde e outros serviços entraram em colapso no enclave palestiniano devastado pela guerra, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas.

Os hospitais registam um rápido aumento das mortes de crianças com menos de 5 anos relacionadas com a fome. Uma em cada três pessoas está a passar dias sem comer, de acordo com o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas.

Palestinianos transportam caixas com alimentos e pacotes de ajuda humanitária entregues pela FHG, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, a 27 de maio de 2025 Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

"Devem ser tomadas medidas imediatas para pôr termo às hostilidades e permitir uma resposta humanitária em grande escala, sem entraves, que salve vidas. Esta é a única forma de impedir mais mortes e um sofrimento humano catastrófico", afirma o alerta do IPC.

O Comité de Revisão da Fome do IPC, que analisa e verifica de forma independente as conclusões do monitor, apoiou o último alerta para Gaza na terça-feira.

"Embora a extrema falta de acesso à ajuda humanitária impeça a recolha de dados exaustivos, os dados disponíveis mostram claramente que a fome, a subnutrição e a mortalidade estão a acelerar rapidamente", afirmou.

Medidas israelitas criticadas

Israel tem restringido a ajuda em vários graus ao longo da guerra. Em março, cortou a entrada de todos os bens, incluindo combustível, alimentos e medicamentos, numa tentativa de pressionar o Hamas a libertar os restantes reféns que fez durante o ataque de 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel.

Israel também acusou repetidamente o Hamas de utilizar a ajuda humanitária como um meio de lucrar com a guerra e de se fortalecer ainda mais, o que o grupo militante nega.

Estas medidas foram atenuadas em maio, mas Israel também avançou com um novo sistema de distribuição de ajuda apoiado pelos EUA, que tem sido dificultado pelo caos e pela violência.

Os prestadores de ajuda humanitária tradicionais, liderados pela ONU, afirmam que as entregas têm sido dificultadas pelas restrições militares israelitas e por incidentes de pilhagem, enquanto as pessoas se aglomeram à volta dos comboios que entram.

Segundo o alerta do IPC, 88% da Faixa de Gaza encontra-se em zonas militarizadas ou sob ordens de evacuação.

"O acesso das pessoas aos alimentos em Gaza é agora alarmantemente errático e extremamente perigoso", afirmou.

Embora Israel tenha afirmado que não há limite para o número de camiões de ajuda que podem entrar em Gaza, os grupos de ajuda humanitária afirmam que as últimas medidas humanitárias são insuficientes para fazer face ao agravamento da fome.

Camião que transportava ajuda humanitária na passagem de Rafah, entre o Egito e a Faixa de Gaza, domingo 27 de julho de 2025 Mohammed Arafat/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Em comunicado, os Médicos Sem Fronteiras (MSF) consideraram os novos lançamentos aéreos ineficazes e perigosos, afirmando que fornecem menos ajuda do que os camiões.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que ninguém está a morrer de fome em Gaza e que foi fornecida ajuda suficiente durante a guerra, "caso contrário, não haveria habitantes de Gaza".

O exército israelita criticou na segunda-feira aquilo a que chama "falsas alegações de fome deliberada em Gaza".

No entanto, o aliado mais próximo de Israel parece agora discordar. Na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, contradisse a posição de Israel ao dizer que havia "fome real" em Gaza.

Durante uma visita à Escócia, Trump disse que os EUA iriam criar centros alimentares sem vedações, ou fronteiras, e sugeriu também que Israel poderia melhorar o acesso à ajuda.

Na terça-feira, o ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas, afirmou que o número de mortos na guerra de Israel em Gaza aumentou para mais de 60 mil palestinianos. Os números não fazem distinção entre combatentes e civis.

O exército israelita declarou que cerca de 900 dos seus soldados morreram desde o início da guerra.