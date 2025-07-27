Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Israel vai abrir corredores humanitários em Gaza, perante o alerta de fome

Palestinianos carregam sacos de farinha descarregados de um comboio de ajuda humanitária que chegou à Cidade de Gaza vindo do norte da Faixa de Gaza, 26 de julho de 2025
Palestinianos carregam sacos de farinha descarregados de um comboio de ajuda humanitária que chegou à Cidade de Gaza vindo do norte da Faixa de Gaza, 26 de julho de 2025
Direitos de autor AP Photo
De AP
Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O exército israelita planeia corredores e pausas humanitárias, mas continua as operações de combate em Gaza na sua guerra contra o Hamas.

As forças armadas israelitas anunciaram que os lançamentos aéreos de ajuda humanitária terão início no sábado à noite em Gaza e que serão criados corredores humanitários para os comboios das Nações Unidas.

A declaração, emitida no final do dia de sábado, seguiu-se a meses de avisos de peritos sobre a fome iminente.

As críticas internacionais, incluindo de aliados próximos, aumentaram à medida que várias centenas de palestinianos foram mortos nas últimas semanas quando tentavam obter ajuda.

A declaração dos militares não especifica quando serão abertos os corredores humanitários para os comboios da ONU, nem onde ficarão localizados.

O comunicado refere ainda que os militares estão preparados para implementar pausas humanitárias em zonas densamente povoadas.

O comunicado acrescenta que os militares "sublinham que as operações de combate não cessaram" em Gaza contra o Hamas. E afirmou que "não há fome" no território.

Os relatos de testemunhas de Gaza têm sido sombrios. Alguns profissionais de saúde estão tão enfraquecidos pela fome que se colocam a soro para continuar a tratar os malnutridos. Os pais mostraram os seus filhos coxos e emaciados.

O comunicado militar israelita refere que os lançamentos aéreos serão efectuados em coordenação com organizações internacionais de ajuda humanitária. Não era imediatamente claro onde seriam efectuadas.

Não ficou claro qual o papel da recém-criada Fundação Humanitária de Gaza, sediada nos EUA e apoiada por Israel, que pretende ser uma alternativa ao sistema de ajuda da ONU.

Partilhar Comentários

