Trump admite "verdadeira fome" em Gaza e compromete-se a abrir centros alimentares

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira que Gaza está a passar por uma "verdadeira fome" e instou Israel a fornecer alimentos às pessoas, aparentemente recalibrando a sua posição sobre a situação humanitária na Faixa de Gaza, uma vez que as imagens de crianças subnutridas provocaram novas preocupações sobre a fome no enclave.

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Em declarações na Escócia, Trump disse que os EUA e outras nações estão a dar dinheiro e alimentos a Gaza, mas que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, "tem de gerir a situação".

"Quero que ele se certifique de que eles recebem a comida", disse Trump. "Quero certificar-me de que eles recebem a comida".

Os comentários de Trump pareciam resultar das imagens dos últimos dias sobre o agravamento da crise de fome em Gaza e eram mais urgentes do que a mensagem resignada que o presidente dos EUA tinha sobre a guerra de 21 meses entre Israel e Hamas na semana passada, quando as negociações de cessar-fogo descarrilaram.

Os seus comentários de segunda-feira marcaram também uma nova divergência em relação a Netanyahu, depois de os dois líderes se terem tornado mais próximos após os ataques conjuntos dos seus países ao Irão.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, chegam ao Trump International Golf Links, em Aberdeenshire, 28 de julho de 2025. AP

O presidente dos EUA foi questionado sobre se concordava com os comentários de Netanyahu no domingo, quando o líder israelita disse: "Não há política de fome em Gaza e não há fome em Gaza".

"Não sei", respondeu Trump na segunda-feira. "Com base na televisão, diria que não, porque aquelas crianças parecem ter muita fome".

EUA vão criar centros alimentares em Gaza

Perante as crescentes críticas internacionais, as forças armadas israelitas iniciaram, no fim de semana, o envio de ajuda por via aérea, juntamente com pausas limitadas nos combates em três áreas povoadas de Gaza, durante 10 horas por dia, para ajudar na distribuição.

Na sexta-feira, Trump manifestou alguma resignação quanto à situação em Gaza, depois de os EUA e Israel terem retirado as suas equipas de negociação das conversações no Qatar para tentar chegar a um cessar-fogo.

Palestinianos carregam sacos de farinha descarregados de um comboio de ajuda humanitária que chegou à cidade de Gaza vindo do norte da Faixa de Gaza, 27 de julho de 2025. AP

Na semana passada, Trump disse que o Hamas iria provavelmente "ser perseguido" e disse sobre Israel: "Eles vão ter que lutar e vão ter que limpar tudo".

Mas Trump parecia mais inclinado a agir na segunda-feira, depois de relatos de mortes relacionadas com a fome e imagens de pessoas, especialmente crianças e bebés, a lutar para conseguir comida, terem continuado a surgir durante o fim de semana, provocando protestos internacionais.

O presidente dos EUA, durante uma visita ao primeiro-ministro britânico Keir Starmer, disse que os EUA "vão criar centros alimentares", mas não deu pormenores.

A Casa Branca não forneceu de imediato mais informações sobre os centros.

Protestos internacionais aumentam

Enquanto Trump exortou Netanyahu a fazer mais para prestar ajuda, o líder dos EUA enfrentou apelos semelhantes.

O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sissi disse num discurso na segunda-feira que Trump é "aquele que é capaz de parar a guerra, entregar a ajuda e acabar com este sofrimento".

"Por favor, faça todos os esforços para parar esta guerra e entregar a ajuda", disse el-Sissi, dirigindo-se a Trump. "Eu acredito que é hora de acabar com esta guerra", acrescentou.

Palestinianos inspecionam o local atingido por um bombardeamento israelita em Khan Younis, 28 de julho de 2025. AP

Trump disse que o Hamas tem roubado alimentos e ajuda destinados às pessoas em Gaza, mas quando questionado por um repórter sobre a responsabilidade de Israel em limitar a ajuda à área, respondeu: "Israel tem muita responsabilidade".

"Temos de ajudar numa base humanitária antes de fazermos qualquer coisa. Temos de alimentar as crianças", disse Trump.

Starmer foi mais inflexível do que Trump, chamando-lhe "uma situação desesperada" em Gaza.

"Penso que as pessoas na Grã-Bretanha estão revoltadas com o que estão a ver nos seus ecrãs", disse.

Starmer, que enfrenta pressões do seu Partido Trabalhista para reconhecer um Estado palestiniano, como fez a França na semana passada, disse que o Reino Unido apoia a criação de um Estado para os palestinianos, mas que isso deve fazer parte de um plano para uma solução de dois Estados.

Trump disse na semana passada que o reconhecimento de um Estado palestiniano por parte da França "não tem qualquer peso".

"Não vou tomar uma posição", repetiu Trump na segunda-feira sobre o reconhecimento de um Estado palestiniano. E acrescentou sobre Starmer: "Não me importo que ele tome uma posição".

Os comentários foram feitos numa altura em que a Assembleia Geral da ONU se reunia para promover uma solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano, que dura há décadas.

Israel e os EUA estão a boicotar o encontro de dois dias.