Vídeo. Multidões de pessoas arriscam a vida por comida em Gaza

A autoridade internacional sobre crises alimentares alertou esta semana que a fome está a ocorrer em Gaza, prevendo-se “mortes generalizadas” sem uma ação imediata. A situação agravou-se drasticamente devido aos bloqueios e conflitos contínuos por parte de Israel.
Testemunhas afirmam que pelo menos 48 pessoas foram mortas na quarta-feira, enquanto se aglomeravam junto a camiões de ajuda que entravam pela passagem de Zikim. Israel aliviou algumas restrições, mas o caos e a violência continuam a dificultar as entregas.
Entretanto, ativistas israelitas de direita manifestaram-se perto da fronteira de Gaza, apelando à construção de colonatos dentro do território.
Mais de 60.000 palestinianos foram mortos desde o início do conflito, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.