Ativistas de direita israelitas participam num comício a pedir o restabelecimento dos colonatos judaicos na Faixa de Gaza, perto da fronteira no sul de Israel, a 30 de julho de 2025
No Comment

Vídeo. Multidões de pessoas arriscam a vida por comida em Gaza

Últimas notícias:

Grandes multidões de palestinianos carregaram sacos de farinha pela área de Zikim, na cidade de Gaza, enquanto a crescente fome e a interrupção das entregas de ajuda agravam a crise humanitária no território.

A autoridade internacional sobre crises alimentares alertou esta semana que a fome está a ocorrer em Gaza, prevendo-se “mortes generalizadas” sem uma ação imediata. A situação agravou-se drasticamente devido aos bloqueios e conflitos contínuos por parte de Israel.

Testemunhas afirmam que pelo menos 48 pessoas foram mortas na quarta-feira, enquanto se aglomeravam junto a camiões de ajuda que entravam pela passagem de Zikim. Israel aliviou algumas restrições, mas o caos e a violência continuam a dificultar as entregas.

Entretanto, ativistas israelitas de direita manifestaram-se perto da fronteira de Gaza, apelando à construção de colonatos dentro do território.

Mais de 60.000 palestinianos foram mortos desde o início do conflito, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

