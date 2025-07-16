Grupo dos EUA diz que debandada num local de distribuição de ajuda em Gaza fez pelo menos 20 mortos

Pelo menos 20 palestinianos foram mortos na quarta-feira num ataque a um local de distribuição de alimentos gerido por uma organização norte-americana apoiada por Israel em Gaza, disse o grupo, a primeira vez que reconheceu a violência mortal nas suas operações.

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A Fundação Humanitária de Gaza (GHF) acusou o grupo militante Hamas de fomentar o pânico e de difundir informações erróneas que conduziram à violência, embora não tenha apresentado provas que sustentem esta afirmação.

Segundo a GHF, 19 pessoas foram pisadas numa debandada e uma pessoa foi esfaqueada fatalmente num centro de distribuição na cidade de Khan Younis, no sul do país.

Por sua vez, o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas, e testemunhas ripostaram contra a GHF, alegando que os trabalhadores usaram gás lacrimogéneo contra a multidão, espoletando o caos.

Foi a primeira vez que a GHF confirmou a ocorrência de mortes num dos seus locais de distribuição, embora testemunhas, hospitais e agências da ONU afirmem que centenas de pessoas foram mortas quando se dirigiam aos centros de distribuição para obter alimentos.

Palestinianos atrás de portões antes de entrarem num local de distribuição de alimentos gerido pela Fundação Humanitária de Gaza, maio de 2025. AP

Granadas de atordoamento e gás pimenta

Algumas testemunhas disseram que a multidão entrou em pânico depois de receber mensagens de que a ajuda não seria distribuída ou seria distribuída mais tarde.

Outros disseram que as pessoas ficaram presas ao tentarem passar por um sistema de torniquetes, o que criou um estrangulamento.

Omar Al-Najjar, um residente da cidade vizinha de Rafah, disse que as pessoas estavam a respirar com dificuldade, possivelmente depois de terem inalado gás lacrimogéneo.

Palestinianos transportam pacotes de ajuda humanitária perto de um centro de distribuição da GHF em Khan Younis, 26 de junho de 2025. AP

Os ferimentos "não foram causados por tiros, mas por pessoas que se aglomeravam e se empurravam umas contra as outras", disse Al-Najjar enquanto carregava um desconhecido ferido para um hospital, juntamente com três outros homens, informou a AP.

"Eles usaram granadas de atordoamento e spray de gás pimenta contra nós", disse Abdullah Aleyat, que estava no local na manhã de quarta-feira.

"Quando viram as pessoas a matarem-se umas às outras, abriram o portão e as pessoas pisaram-se umas às outras e sufocaram", disse Aleyat.

Os vídeos divulgados no início deste ano pela GHF sobre uma distribuição de ajuda mostraram centenas de palestinianos a lutar por ajuda e a correr em direção aos locais quando estes abriram.

Noutros vídeos obtidos recentemente pela AP de um prestador de serviços americano que trabalha com a GHF, os palestinianos que procuram aceder aos locais são retratados amontoados entre vedações metálicas, enquanto os empreiteiros lançam gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento.

Palestinianos transportam pacotes de ajuda humanitária perto de um centro de distribuição da GHF em Rafah, 25 de junho de 2025 AP

Os locais encontram-se dentro de zonas militares israelitas protegidas por empresas privadas norte-americanas. As tropas israelitas cercam os locais, mas o exército afirma que não se encontram nas imediações.

O gabinete dos direitos humanos das Nações Unidas afirmou na terça-feira que 875 palestinianos no enclave foram mortos enquanto procuravam alimentos desde maio, 674 dos quais nas imediações dos locais de distribuição de ajuda geridos pela GHF.

Embora se tenha afirmado que algumas das mortes foram causadas por tiros israelitas, o exército israelita disse que dispara tiros de aviso e só usa fogo real se as multidões ameaçarem os seus soldados.

A GHF, uma organização norte-americana registada em Delaware, foi criada em fevereiro para distribuir ajuda durante a atual crise humanitária em Gaza.

Israel abre novo corredor militar

Entretanto, os ataques israelitas mataram 22 pessoas na cidade de Gaza, incluindo 11 crianças e três mulheres, e 19 outras em Khan Younis, segundo as autoridades hospitalares.

Os militares israelitas afirmaram ter atingido mais de 120 alvos nas últimas 24 horas em toda a Faixa de Gaza, incluindo infraestruturas militares do Hamas, tais como túneis e instalações de armazenamento de armas.

Também na quarta-feira, as forças armadas israelitas anunciaram a abertura de um novo corredor, o quarto, que divide Khan Younis, onde as tropas israelitas se apoderaram de terras no que dizem ser uma tática de pressão contra o Hamas.

No passado, estas estreitas faixas de terra constituíram um sério obstáculo durante as negociações de cessar-fogo, uma vez que Israel afirmou que pretende manter a sua presença militar nessas zonas.

Palestinianos esperam por comida doada numa cozinha comunitária na Cidade de Gaza, 14 de julho de 2025. AP

As negociações na capital do Qatar entre Israel e o Hamas estão num impasse, após 21 meses de guerra, que começou com o ataque transfronteiriço liderado pelo Hamas a 7 de outubro de 2023.

Nesse dia, os militantes mataram cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis, e raptaram 251 pessoas. Cinquenta reféns continuam detidos, menos de metade dos quais se crê estarem vivos.

A ofensiva israelita que se seguiu matou, até à data, mais de 58.000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas, cujos números não distinguem entre combatentes e civis.

O exército israelita afirma que cerca de 900 dos seus soldados morreram desde o início da guerra.