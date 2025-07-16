ONU constata que taxas de subnutrição infantil duplicaram desde março em Gaza

A ONU informou, na terça-feira, que a taxa de subnutrição infantil na Faixa de Gaza duplicou desde que Israel restringiu severamente a entrada de alimentos em março.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

De acordo com a UNRWA, a principal agência das Nações Unidas que trabalha junto dos palestinianos em Gaza, cerca de 10,2% das quase 16.000 crianças com menos de cinco anos que foram examinadas nas clínicas das Nações Unidas em junho foram consideradas gravemente subnutridas.

Em comparação, em março, 5,5% das cerca de 15.000 crianças examinadas estavam subnutridas.

A declaração da ONU surge no momento em que as autoridades sanitárias do enclave afirmam que os novos ataques israelitas mataram cerca de 90 palestinianos, incluindo muitas mulheres e crianças.

A fome tem vindo a aumentar entre os mais de dois milhões de palestinianos de Gaza desde que Israel quebrou um cessar-fogo, em março, para retomar a guerra e proibiu a entrada de todos os alimentos e outros mantimentos em Gaza, afirmando que pretendia pressionar o Hamas a libertar reféns. O bloqueio foi ligeiramente aliviado no final de maio, permitindo a entrada de ajuda.

5.870 casos de subnutrição infantil em junho, segundo a UNICEF

De acordo com a UNICEF, que faz o rastreio das crianças separadamente da UNRWA, as suas clínicas documentaram cerca de 5.870 casos de subnutrição infantil em junho, o quarto mês consecutivo de aumento e mais do dobro dos cerca de 2.000 casos documentados em fevereiro.

Os especialistas têm alertado para a fome desde que Israel reforçou o seu longo bloqueio em março.

A família Al-Arja come sopa de lentilhas dentro da sua tenda num campo de deslocados palestinianos em Muwasi, Khan Younis, Gaza, quarta-feira, 21 de maio de 2025. AP Photo/Abdel Kareem Hana

Israel autorizou a entrada de uma média de 69 camiões por dia com mantimentos, incluindo alimentos, desde que levantou o bloqueio em maio, de acordo com os últimos dados da COGAT, a agência militar israelita responsável pela coordenação da ajuda.

Este número é muito inferior às centenas de camiões diários que, segundo a ONU, são necessários para sustentar a população de Gaza.

Novos ataques aéreos israelitas matam várias famílias

Entretanto, o Ministério da Saúde de Gaza afirmou, num relatório diário divulgado na terça-feira, que os corpos de 93 pessoas mortas em ataques israelitas tinham sido levados para os hospitais de Gaza nas últimas 24 horas, juntamente com 278 feridos.

As autoridades locais do Hospital Al-Shifa afirmaram que um dos ataques sobre o campo de refugiados de Shati, no norte do país, matou um elemento do Hamas, de 68 anos, bem como um homem, uma mulher e os seus seis filhos, que estavam abrigados no mesmo edifício.

O político do Hamas morto num ataque na madrugada de terça-feira, Mohammed Faraj al-Ghoul, era membro do bloco de representantes do grupo que obteve assentos no Conselho Legislativo Palestiniano nas últimas eleições nacionais, realizadas em 2006.

Related Onda de calor agrava a crise dos deslocados e feridos de Gaza

No início desta semana, um dos ataques mais mortíferos atingiu uma casa no bairro de Tel al-Hawa, na cidade de Gaza, na segunda-feira à noite, e matou 19 membros da família que vivia no local, segundo o Hospital Al-Shifa. Entre os mortos contavam-se oito mulheres e seis crianças. Um ataque a uma tenda que albergava pessoas deslocadas no mesmo bairro matou um homem e uma mulher, bem como os seus dois filhos.

O exército israelita não fez comentários sobre os ataques. As Forças de Defesa de Israel (IDF) garantem que visam exclusivamente os militantes e que se esforçam por proteger os civis.

As IDF atribuem as mortes de civis ao Hamas, acusando os militantes de operarem em zonas densamente povoadas.