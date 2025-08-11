Ataques israelitas em Gaza continuam enquanto o exército se prepara para expandir a ofensiva

PUBLICIDADE

Uma vaga de ataques israelitas atingiu várias zonas da Faixa de Gaza na segunda-feira, numa altura em que Israel prepara a expansão da sua ofensiva terrestre com o objetivo de tomar o controlo da Cidade de Gaza.

Alguns residentes da cidade de Gaza afirmaram que este foi o pior bombardeamento que sofreram nas últimas semanas.

O Crescente Vermelho palestiniano informou que sete pessoas foram mortas e 41 ficaram feridas, tendo todas chegado ao Hospital Al-Quds da cidade de Gaza.

As ambulâncias "continuam a transportar os feridos à medida que o bombardeamento persiste, enquanto as equipas médicas trabalham 24 horas por dia para gerir o número crescente de feridos, apesar das condições difíceis e dos recursos escassos", afirmou.

O PRCS também transportou nove corpos e mais duas pessoas feridas para o Hospital Al-Shifa, disse num post separado.

Cinco jornalistas da Al Jazeera foram também mortos por Israel num ataque a uma tenda de imprensa perto do Hospital Al-Shifa, o que suscitou a condenação de grupos de defesa dos direitos de imprensa, incluindo os Repórteres Sem Fronteiras e o Comité para a Proteção dos Jornalistas.

Mais a sul, em Khan Younis, sete palestinianos foram mortos num outro ataque israelita durante a noite, de acordo com o Hospital Nasser, para onde os corpos foram levados.

Os sete, todos membros da mesma família, foram mortos num ataque a um edifício residencial na parte ocidental da cidade, de acordo com os relatos.

Entre os mortos contavam-se um avô, os seus quatro filhos, um neto e outro familiar.

Os ataques surgem depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter defendido no domingo os planos do seu governo para expandir a ofensiva militar na cidade de Gaza, uma das poucas zonas do território que ainda não está sob controlo militar israelita.

O exército israelita vai avançar com a operação, apesar dos crescentes apelos de muitos dos aliados mais próximos do país para que se ponha fim à guerra. O plano também enfrenta a oposição, dentro de Israel, das famílias dos cerca de 20 reféns vivos que restam em poder do Hamas, bem como de membros do sistema de segurança que dizem que, nesta altura, há pouco a ganhar em termos militares.

Os planos de Netanyahu têm atraído cada vez mais a condenação internacional de alguns dos aliados mais próximos de Israel.

Na segunda-feira, o Presidente da França, Emmanuel Macron, classificou a medida como "um desastre de uma gravidade sem precedentes à espera de acontecer" e um "passo em direção a uma guerra sem fim", numa declaração enviada aos jornalistas.

O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, disse numa entrevista aos meios de comunicação social italianos que Israel "perdeu a razão e a humanidade", classificando a situação como "inaceitável" e "pura negação da lei e dos valores fundamentais da nossa civilização".

Questionado sobre as sanções, Crosetto afirmou que "devem ser tomadas decisões que obriguem Netanyahu a refletir".

A ofensiva aérea e terrestre de Israel em Gaza já deslocou a maioria dos palestinianos e empurrou o território para a fome.