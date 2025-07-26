Os líderes da França, Alemanha e Reino Unido, conhecidos como o E3, lançaram no sábado um novo apelo para o fim da guerra em Gaza, descrevendo a situação no enclave sitiado como terrível.

De acordo com uma declaração do governo britânico, os três líderes, o primeiro-ministro Keir Starmer, o Presidente da França Emmanuel Macron e o Chanceler da Alemanha Friedrich Merz, falaram no sábado de manhã por telefone.

Os três líderes sublinharam a necessidade urgente de um cessar-fogo imediato, de Israel levantar todas as restrições à ajuda e de fornecer urgentemente aos que sofrem em Gaza os alimentos de que tão desesperadamente necessitam.

"Discutiram a sua intenção de trabalhar em estreita colaboração num plano, com base na sua colaboração até à data, que abriria caminho a uma solução a longo prazo e à segurança na região", acrescentou o comunicado.

O apelo de sábado segue-se ao de sexta-feira, em que os aliados europeus apelaram a um cessar-fogo imediato, afirmando que "reter a assistência humanitária essencial à população civil é inaceitável".

Qual poderá ser a ação dos países do E3?

Os líderes declararam que "estão prontos para tomar novas medidas para apoiar um cessar-fogo imediato e um processo político que conduza a uma segurança e paz duradouras para israelitas, palestinianos e toda a região", mas não especificaram que medidas poderão ser essas.

Na quinta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que o seu país será a primeira grande potência ocidental a reconhecer um Estado palestiniano, o que provocou uma reação negativa dos EUA e de Israel.

Na declaração conjunta de sexta-feira, os líderes instaram todas as partes a pôr fim ao conflito e apelaram também à libertação incondicional de todos os reféns mantidos em cativeiro pelo Hamas desde 7 de outubro de 2023.

Mulheres batem em tachos e panelas durante um protesto que apela ao fim da guerra de Israel na Faixa de Gaza e à fome dos civis palestinianos, em Jaffa, perto de Telavive Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

O apelo surge no meio de uma rutura das negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que chegaram a um impasse depois de os EUA e Israel terem chamado as suas equipas de negociação na quinta-feira, mas Starmer, Macron e Merz sublinharam que o desarmamento do Hamas continua a ser imperativo.

"O Hamas não deve ter qualquer papel no futuro de Gaza. Reafirmamos o nosso compromisso de apoiar os esforços diplomáticos dos Estados Unidos, do Qatar e do Egito", lê-se na declaração conjunta de sexta-feira.

Aumentam as mortes por fome em Gaza

Esta semana, o mundo acordou com imagens assustadoras de crianças a sofrer de subnutrição e a morrer de fome em Gaza.

Os peritos alertaram para o facto de a Faixa de Gaza estar a aproximar-se da fome, depois de meses em que Israel bloqueou totalmente a entrada de alimentos ou apenas permitiu a entrada de quantidades limitadas.

Ahmed Abu Halib e a sua mulher Esraa Abu Halib, à esquerda, choram o corpo da sua bebé de 5 meses, Zainab, que morreu de causas relacionadas com a má nutrição AP Photo

O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM) afirma que quase uma em cada três pessoas em Gaza não come há dias seguidos, alertando para o facto de a subnutrição estar a aumentar, com cerca de 90 000 crianças e mulheres a necessitarem de tratamento urgente.

Nas últimas três semanas, pelo menos 50 pessoas morreram de causas relacionadas com a má nutrição, incluindo 28 adultos e 22 crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

Este número é superior às 12 crianças que morreram nos cinco meses anteriores de 2025, segundo o ministério.

Reino Unido vai enviar ajuda aérea para Gaza

No sábado, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que o Reino Unido também vai avançar com planos para trabalhar com parceiros como a Jordânia para lançar ajuda por via aérea e evacuar crianças que necessitem de assistência médica.

O primeiro-ministro britânico disse ainda que, uma vez elaborado este plano, procurará envolver outros parceiros importantes, nomeadamente da região, para o fazer avançar.