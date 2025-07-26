Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Líderes da França, Alemanha e Reino Unido fazem novo apelo ao cessar-fogo em Gaza, após telefonema de sábado

Os palestinianos lutam para obter alimentos doados numa cozinha comunitária, na Cidade de Gaza, no norte da Faixa de Gaza, sábado, 26 de julho de 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
Os palestinianos lutam para obter alimentos doados numa cozinha comunitária, na Cidade de Gaza, no norte da Faixa de Gaza, sábado, 26 de julho de 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana) Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
De Jeremiah Fisayo-Bambi
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

O telefonema surge depois de os três líderes terem falado novamente por telefone na manhã de sábado, após a conversa de sexta-feira. De acordo com o Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer, os líderes do E3 falaram sobre a situação em Gaza, que concordaram ser terrível.

Os líderes da França, Alemanha e Reino Unido, conhecidos como o E3, lançaram no sábado um novo apelo para o fim da guerra em Gaza, descrevendo a situação no enclave sitiado como terrível.

De acordo com uma declaração do governo britânico, os três líderes, o primeiro-ministro Keir Starmer, o Presidente da França Emmanuel Macron e o Chanceler da Alemanha Friedrich Merz, falaram no sábado de manhã por telefone.

Os três líderes sublinharam a necessidade urgente de um cessar-fogo imediato, de Israel levantar todas as restrições à ajuda e de fornecer urgentemente aos que sofrem em Gaza os alimentos de que tão desesperadamente necessitam.

"Discutiram a sua intenção de trabalhar em estreita colaboração num plano, com base na sua colaboração até à data, que abriria caminho a uma solução a longo prazo e à segurança na região", acrescentou o comunicado.

O apelo de sábado segue-se ao de sexta-feira, em que os aliados europeus apelaram a um cessar-fogo imediato, afirmando que "reter a assistência humanitária essencial à população civil é inaceitável".

Qual poderá ser a ação dos países do E3?

Os líderes declararam que "estão prontos para tomar novas medidas para apoiar um cessar-fogo imediato e um processo político que conduza a uma segurança e paz duradouras para israelitas, palestinianos e toda a região", mas não especificaram que medidas poderão ser essas.

Na quinta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que o seu país será a primeira grande potência ocidental a reconhecer um Estado palestiniano, o que provocou uma reação negativa dos EUA e de Israel.

Na declaração conjunta de sexta-feira, os líderes instaram todas as partes a pôr fim ao conflito e apelaram também à libertação incondicional de todos os reféns mantidos em cativeiro pelo Hamas desde 7 de outubro de 2023.

Mulheres batem em tachos e panelas durante um protesto que apela ao fim da guerra de Israel na Faixa de Gaza e à fome dos civis palestinianos, em Jaffa, perto de Telavive
Mulheres batem em tachos e panelas durante um protesto que apela ao fim da guerra de Israel na Faixa de Gaza e à fome dos civis palestinianos, em Jaffa, perto de Telavive Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

O apelo surge no meio de uma rutura das negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que chegaram a um impasse depois de os EUA e Israel terem chamado as suas equipas de negociação na quinta-feira, mas Starmer, Macron e Merz sublinharam que o desarmamento do Hamas continua a ser imperativo.

"O Hamas não deve ter qualquer papel no futuro de Gaza. Reafirmamos o nosso compromisso de apoiar os esforços diplomáticos dos Estados Unidos, do Qatar e do Egito", lê-se na declaração conjunta de sexta-feira.

Aumentam as mortes por fome em Gaza

Esta semana, o mundo acordou com imagens assustadoras de crianças a sofrer de subnutrição e a morrer de fome em Gaza.

Os peritos alertaram para o facto de a Faixa de Gaza estar a aproximar-se da fome, depois de meses em que Israel bloqueou totalmente a entrada de alimentos ou apenas permitiu a entrada de quantidades limitadas.

Ahmed Abu Halib e a sua mulher Esraa Abu Halib, à esquerda, choram o corpo da sua bebé de 5 meses, Zainab, que morreu de causas relacionadas com a má nutrição
Ahmed Abu Halib e a sua mulher Esraa Abu Halib, à esquerda, choram o corpo da sua bebé de 5 meses, Zainab, que morreu de causas relacionadas com a má nutrição AP Photo

O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM) afirma que quase uma em cada três pessoas em Gaza não come há dias seguidos, alertando para o facto de a subnutrição estar a aumentar, com cerca de 90 000 crianças e mulheres a necessitarem de tratamento urgente.

Nas últimas três semanas, pelo menos 50 pessoas morreram de causas relacionadas com a má nutrição, incluindo 28 adultos e 22 crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

Este número é superior às 12 crianças que morreram nos cinco meses anteriores de 2025, segundo o ministério.

Reino Unido vai enviar ajuda aérea para Gaza

No sábado, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que o Reino Unido também vai avançar com planos para trabalhar com parceiros como a Jordânia para lançar ajuda por via aérea e evacuar crianças que necessitem de assistência médica.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que o Reino Unido vai avançar com um plano de cooperação com parceiros como a Jordânia para a evacuação de crianças que necessitam de assistência médica.

O primeiro-ministro britânico disse ainda que, uma vez elaborado este plano, procurará envolver outros parceiros importantes, nomeadamente da região, para o fazer avançar.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários