Pelo menos 100 palestinianos foram mortos e mais de 500 outros ficaram feridos nas últimas 24 horas, à medida que os ataques israelitas prosseguem em Gaza, apesar da crescente pressão e condenação internacional sobre a sua conduta de guerra.

O Ministério da Saúde de Gaza afirma que pelo menos 69 pessoas foram mortas em ataques aéreos em vários locais do enclave.

Testemunhas oculares relataram ataques no norte, perto da cidade de Gaza, onde Israel efectuou um ataque na segunda-feira de manhã, matando cinco jornalistas da Al Jazeera, o que provocou uma onda de críticas.

O Ministério da Saúde, dirigido pelo Hamas, afirma que pelo menos 31 pessoas foram também alvo de ataques quando se dirigiam para recolher ajuda nos pontos de distribuição de alimentos. É o último de uma série de ataques contra a operação de ajuda americana apoiada por Israel, uma iniciativa lançada com a esperança de substituir os sistemas tradicionais da ONU.

A iniciativa, dirigida pela Gaza Humanitarian Foundation (GHF), com sede em Delaware, tem sido alvo de repetidos ataques israelitas. Testemunhas oculares afirmam que as tropas israelitas abrem regularmente fogo contra multidões de palestinianos que marcham em direção aos centros.

Palestinianos transportam pacotes de ajuda humanitária perto de um centro de distribuição da Fundação Humanitária de Gaza em Netzarim, 4 de agosto de 2025 AP Photo

Israel afirma que as suas tropas apenas disparam tiros de aviso e nega ter como alvo deliberado os civis. As IDF não policiam fisicamente nenhuma das instalações da GHF - que dispõe do seu próprio aparelho de segurança - mas protegem os perímetros num raio de dois quilómetros.

A GHF nega a ocorrência de quaisquer incidentes de violência fatal nas suas instalações, embora tenha confirmado que o seu pessoal de segurança utilizou, em "raras ocasiões", gás lacrimogéneo para reprimir distúrbios e escaramuças nas filas de espera.

A empresa americana insiste que as suas operações em Gaza, que começaram no final de maio, têm sido extremamente bem sucedidas e que estão a entregar milhões de refeições por dia, afirmações que não puderam ser verificadas de forma independente, uma vez que não há testemunhas terceiras envolvidas no esquema de entrega americano-israelita.

As Nações Unidas continuam a ser excluídas das operações de ajuda em Gaza, depois de Israel ter acusado as sucursais da organização, principalmente a UNRWA, de estarem infiltradas por operacionais do Hamas, que ajudam a saquear e a revender a ajuda.

As suas operações foram significativamente reduzidas com o surgimento da operação GHF, depois de Israel ter afirmado, sem apresentar provas, que os combatentes do Hamas estão a roubar comboios de ajuda para seu consumo pessoal e para vender nos mercados negros para continuar a "financiar a sua máquina de guerra".

A ausência de operações de ajuda da ONU contribuiu para o agravamento da catástrofe humanitária em Gaza. A ONU calcula que pelo menos 90% dos 2 milhões de habitantes de Gaza estão em risco de fome.

Estas estimativas são apoiadas pelo número crescente de mortes relacionadas com a má nutrição. O Ministério da Saúde de Gaza afirma que cinco palestinianos morreram na segunda-feira de fome, elevando o número total de mortes relacionadas com a fome para 227, incluindo 103 crianças.

De acordo com o ministério, 61 599 palestinianos foram mortos na ofensiva israelita desde o início da guerra em 2023. Os números não distinguem entre vítimas civis e combatentes, embora a ONU afirme que mais de dois terços das mortes que conseguiu verificar eram mulheres e crianças.

Declaração do Ocidente

Entretanto, o Reino Unido emitiu uma declaração conjunta com 27 parceiros, muitos deles europeus, denunciando o sofrimento humanitário em Gaza, o aumento dos níveis de fome e as restrições enfrentadas pelas organizações não governamentais.

"O sofrimento humanitário em Gaza atingiu níveis inimagináveis. A fome está a surgir diante dos nossos olhos. É necessária uma ação urgente para travar e inverter a situação de fome. O espaço humanitário tem de ser protegido e a ajuda nunca deve ser politizada", afirma o comunicado.

Para-quedas lançam mantimentos na Faixa de Gaza, visto do sul de Israel, 12 de agosto de 2025 AP Photo

"Apelamos ao Governo de Israel para que autorize todos os carregamentos de ajuda das ONG internacionais e para que desbloqueie o funcionamento dos actores humanitários essenciais. Devem ser tomadas medidas imediatas, permanentes e concretas para facilitar o acesso seguro e em grande escala da ONU, das ONG internacionais e dos parceiros humanitários", acrescentou.

A declaração conjunta foi assinada pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Islândia, Irlanda, Japão, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Portugal, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia e Suíça.

A chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, a Comissária da UE para o Mediterrâneo, Dubravka Šuica, e a Comissária da UE para a Igualdade, Preparação e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, também foram signatárias.