Israel está alegadamente em conversações com o Sudão do Sul sobre a possibilidade de reinstalar palestinianos de Gaza no país da África Oriental, devastado pela guerra, parte de um esforço mais vasto de Israel para facilitar a emigração em massa do território, em grande parte deixado em ruínas pela ofensiva de 22 meses contra o Hamas.

Seis pessoas familiarizadas com o assunto confirmaram à agência noticiosa AP que as conversações tiveram lugar, embora não seja claro até que ponto avançaram.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, diz que quer concretizar a visão do Presidente dos EUA, Donald Trump, de realojar grande parte da população de Gaza através daquilo a que Netanyahu se refere como "migração voluntária".

Israel já apresentou propostas de reinstalação semelhantes a outras nações africanas, incluindo o Sudão e a Somália.

Os palestinianos, os grupos de defesa dos direitos humanos e grande parte da comunidade internacional rejeitaram as propostas, considerando-as um projeto de expulsão forçada que viola o direito internacional.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel não quis comentar e o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Sudão do Sul não respondeu a perguntas sobre as conversações.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse que não comenta conversas diplomáticas privadas.

Uma fotografia aérea tirada por um drone mostra tendas no meio da destruição causada pela ofensiva aérea e terrestre israelita em Jabaliya, 29 de janeiro de 2025 AP Photo

Oposição à reinstalação

Joe Szlavik, fundador de uma empresa de lobby norte-americana que trabalha com o Sudão do Sul, disse que foi informado por funcionários sul-sudaneses sobre as conversações.

Segundo Szlavik, uma delegação israelita tenciona visitar o país para estudar a possibilidade de criar campos de refugiados palestinianos.

A visita ainda não tem data marcada e Israel não respondeu imediatamente a um pedido de confirmação da visita. Szlavik disse que Israel provavelmente pagaria pelos campos improvisados.

Edmund Yakani, que dirige um grupo da sociedade civil do Sudão do Sul, disse que também tinha falado com as autoridades sul-sudanesas sobre as conversações.

Quatro outros funcionários com conhecimento das conversações confirmaram que estas estavam a decorrer sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a discuti-las publicamente.

Dois dos funcionários, ambos do Egito, disseram à AP que sabiam há meses dos esforços de Israel para encontrar um país que aceitasse os palestinianos, incluindo o seu contacto com o Sudão do Sul. Disseram que têm feito lobby junto do Sudão do Sul para que não aceite os palestinianos.

O Egito opõe-se profundamente aos planos de transferência de palestinianos para fora de Gaza, com a qual partilha uma fronteira, temendo um afluxo de refugiados ao seu território.

De uma zona de conflito para outra

Muitos palestinianos poderão querer sair temporariamente de Gaza para escapar à guerra e a uma crise de fome que roça os limites.

Mas rejeitaram categoricamente qualquer reinstalação permanente no que consideram ser uma parte integrante da sua pátria nacional.

Temem que Israel nunca lhes permita regressar e que uma saída em massa permita anexar Gaza e restabelecer os colonatos judaicos, como defendem os ministros de extrema-direita do governo israelita.

Sudaneses do Sul sentados à porta de uma clínica de nutrição num centro de trânsito em Renk, 16 de maio de 2023 AP Photo

No entanto, mesmo os palestinianos que queiram partir, é pouco provável que queiram ir para o Sudão do Sul, um dos países mais instáveis e conflituosos do mundo.

O Sudão do Sul tem lutado para recuperar de uma guerra civil que eclodiu após a independência e que matou cerca de 400.000 pessoas e mergulhou algumas zonas do país na fome.

O país, rico em petróleo, é atormentado pela corrupção e depende da ajuda internacional para alimentar os seus 11 milhões de habitantes, um desafio que só tem aumentado desde que a administração Trump fez cortes radicais na ajuda externa.

O acordo de paz alcançado há sete anos tem sido frágil e incompleto e a ameaça de guerra regressou quando o principal líder da oposição, Riek Machar, foi colocado em prisão domiciliária no início deste ano.

Um avião de ajuda Fogbow é carregado num aeroporto em Juba, 9 de junho de 2025 AP Photo

Os palestinianos, em particular, podem vir a ser mal recebidos. A longa guerra pela independência do Sudão opôs o Sul, maioritariamente cristão e animista, ao Norte, predominantemente árabe e muçulmano.

Yakani, do grupo da sociedade civil, disse que os sul-sudaneses precisariam de saber quem vem e quanto tempo tencionam ficar, ou poderia haver hostilidades devido às "questões históricas com muçulmanos e árabes".

"O Sudão do Sul não deve tornar-se um local de despejo de pessoas", afirmou. "E não deve aceitar tomar as pessoas como moeda de troca para melhorar as relações".