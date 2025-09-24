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Israel fecha passagem fronteiriça entre a Cisjordânia e a Jordânia, afirmam autoridades

Um soldado israelita à entrada do posto fronteiriço de Allenby, o principal posto fronteiriço para os palestinianos da Cisjordânia que viajam para a Jordânia, 10 de março de 2014
Um soldado israelita à entrada do posto fronteiriço de Allenby, o principal posto fronteiriço para os palestinianos da Cisjordânia que viajam para a Jordânia, 10 de março de 2014 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
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A Passagem Allenby é o único ponto de entrada e saída para os palestinianos da Cisjordânia que viajam para o estrangeiro por via terrestre.

Israel vai encerrar a passagem fronteiriça Allenby entre a Cisjordânia e a Jordânia na quarta-feira, informou a Autoridade Geral Palestiniana para Travessias e Fronteiras, em comunicado na terça-feira.

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Não ficou imediatamente clara a razão pela qual Israel decidiu fechar o único posto de controlo entre os dois países, mas, segundo o reportado, ele permanecerá fechado até nova informação.

Um porta-voz da autoridade israelita responsável pela passagem confirmou que esta ficaria fechada em ambos os sentidos a partir da manhã de quarta-feira "por ordem da liderança política", mas não apresentou qualquer motivo para o encerramento.

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A Autoridade Aeroportuária de Israel, que administra a passagem, informou na segunda-feira que esta tinha sido reaberta para o tráfego de passageiros dias depois de um motorista de um camião da Jordânia ter matado dois soldados israelitas num ataque com uma arma de fogo e uma faca.

A Direção de Segurança Pública da Jordânia informou que a passagem, conhecida na Jordânia como Ponte Rei Hussein, estava fechada para o tráfego de passageiros e mercadorias provenientes da Cisjordânia ocupada por Israel até novo aviso.

A Passagem Allenby é a principal rota para o transporte de mercadorias comerciais entre a Jordânia e a Cisjordânia, servindo como único ponto de entrada e saída para os palestinianos da Cisjordânia que viajam por terra.

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