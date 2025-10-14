Secretário-geral da NATO troça da Rússia por causa de submarino "coxo" no Canal da Mancha

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, gozou com a Rússia por causa de um submarino "avariado" que apareceu ao largo da costa francesa na semana passada.

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"Agora, de facto, já não há praticamente nenhuma presença naval russa no Mediterrâneo. Há um submarino russo solitário e avariado que regressa a coxear da patrulha", afirmou durante um discurso na Eslovénia, na segunda-feira.

A frota russa do Mar Negro negou que o submarino tenha vindo à superfície devido a uma avaria, afirmando que estava a cumprir as regras de navegação no Canal da Mancha.

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O submarino Novorossiysk estava a realizar um "trânsito programado entre frotas", depois de ter cumprido tarefas no Mediterrâneo, e terá sofrido uma fuga de combustível. O Ministério da Defesa neerlandês disse que estava a ser escoltado pela marinha do país no Mar do Norte, no sábado.

"Que mudança em relação ao romance de Tom Clancy de 1984, 'Caça ao Outubro Vermelho', disse Rutte durante o seu discurso. "Hoje, parece mais a caça ao mecânico mais próximo".

O Comando Marítimo da NATO informou numa publicação no X na quinta-feira passada que a marinha francesa estava a observar o submarino.

"A NATO está pronta para defender a nossa Aliança com vigilância constante e consciência marítima em todo o Atlântico", escreveu.

O avistamento do submarino segue-se a vários outros avistamentos no Canal da Mancha de navios alegadamente pertencentes à chamada "frota sombra" da Rússia.

No início deste mês, as autoridades francesas lançaram uma investigação sobre o petroleiro Boracay, com bandeira do Benim, que estava ancorado ao largo da costa de Saint-Nazaire, no oeste de França.

A chamada "frota sombra" é constituída por navios envelhecidos, de propriedade obscura e que operam sem seguros regulamentados pelo Ocidente.

A utilização destes navios pela Rússia também suscitou preocupações ambientais relativamente a acidentes, dada a sua idade e a incerteza da cobertura de seguro. Uma fuga de combustível no submarino de superfície poderia suscitar preocupações semelhantes.