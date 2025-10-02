Capitão de petroleiro de alegada "frota sombra" da Rússia vai a julgamento em França

O navio, que foi abordado pela marinha francesa durante o fim de semana, permanece ao largo da costa atlântica do país.
O capitão de um petroleiro que alegadamente faz parte da "frota sombra" da Rússia será julgado em França, no início do próximo ano, por não ter justificado a nacionalidade do navio, afirmou um procurador francês.
Esta decisão surge depois do capitão e do imediato do Boracay, um navio-tanque atualmente imobilizado ao largo da costa atlântica do país, terem sido detidos pelas autoridades francesas, pouco depois de ter sido lançada uma investigação sobre o navio e a sua tripulação.
Depois de terem sido levados sob custódia policial na terça-feira, os dois, ambos de nacionalidade chinesa, foram posteriormente libertados, não tendo o imediato sido acusado de qualquer crime.
O procurador Stéphane Kellenberger disse que o capitão tinha sido convocado para julgamento na cidade portuária ocidental de Brest, a 23 de fevereiro. Este pode ser condenado a um ano de prisão e a uma multa de 150.000 euros (176.000 dólares) por alegada infração de "não justificação da nacionalidade do navio".
Os procuradores, que também o interrogaram, bem como ao seu colega, sobre a "recusa de cooperação" da tripulação, afirmaram que ele não podia ser considerado diretamente responsável por esse delito.
O Boracay deixou o terminal petrolífero russo de Primorsk, perto de São Petersburgo, a 20 de setembro e navegou ao largo da costa da Dinamarca a caminho da Índia. A embarcação foi citada por peritos navais europeus como estando possivelmente envolvida em incursões de drones no espaço aéreo dinamarquês.
O petroleiro, cujo nome mudou várias vezes, navegava sob o pavilhão do Benim e figura numa lista de navios visados pelas sanções da UE contra a Rússia.
A marinha francesa abordou o navio durante o fim de semana, depois de terem sido levantadas suspeitas sobre a sua nacionalidade, disse o porta-voz militar francês, Coronel Guillaume Vernet.
O navio recebeu ordens para se manter numa zona segura, disse.
A embarcação permaneceu ao largo da costa do porto de Saint-Nazaire, no oeste de França, desde domingo, de acordo com o site de monitorização do tráfego marítimo.
O presidente francês, Emmanuel Macron, alegou que o petroleiro pertence à chamada "frota sombra" da Rússia, constituída por petroleiros envelhecidos, de propriedade incerta e com práticas de segurança que estão a evitar as sanções ocidentais devido à invasão em grande escala da Ucrânia.
Esta quinta-feira, Macron elogiou o trabalho da marinha francesa para "identificar a presença de uma 'frota sombra' ".
"O modelo de negócio é destruído ao deter, mesmo que por dias ou semanas, estes navios e ao forçá-los a organizarem-se de forma diferente", afirmou.
Durante uma cimeira de líderes europeus da defesa em Copenhaga, Macron sugeriu que "30 a 40%" do esforço de guerra da Rússia é "financiado através das receitas da frota sombra".
"Representa mais de 30 mil milhões de euros. Por isso, é extremamente importante aumentar a pressão sobre esta 'frota sombra', porque irá claramente reduzir a capacidade de financiar este esforço de guerra da Rússia", acrescentou.
Macron afirmou que o navio, que supostamente arvorava uma bandeira falsa, era "exatamente o mesmo" que foi detido pela Estónia no início do ano.
Em abril, a emissora pública estónia EE informou que o navio, então identificado com o nome de Kiwala, foi detido à saída da baía de Tallinn devido a preocupações com a sua bandeira, quando se dirigia para o porto russo de Ust-Luga .
Na altura, o primeiro-ministro Kristen Michal escreveu na rede social X que a marinha da Estónia tinha "detido um navio sancionado sem bandeira" e que as autoridades tinham abordado o navio.
Questionado pelos jornalistas sobre o assunto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse não ter "qualquer informação" sobre o navio. Disse também que muitos países estavam a levar a cabo "ações provocatórias" contra a Rússia.