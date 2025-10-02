Capitão de petroleiro de alegada "frota sombra" da Rússia vai a julgamento em França

O capitão de um petroleiro que alegadamente faz parte da "frota sombra" da Rússia será julgado em França, no início do próximo ano, por não ter justificado a nacionalidade do navio, afirmou um procurador francês.

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Esta decisão surge depois do capitão e do imediato do Boracay, um navio-tanque atualmente imobilizado ao largo da costa atlântica do país, terem sido detidos pelas autoridades francesas, pouco depois de ter sido lançada uma investigação sobre o navio e a sua tripulação.

Depois de terem sido levados sob custódia policial na terça-feira, os dois, ambos de nacionalidade chinesa, foram posteriormente libertados, não tendo o imediato sido acusado de qualquer crime.

O procurador Stéphane Kellenberger disse que o capitão tinha sido convocado para julgamento na cidade portuária ocidental de Brest, a 23 de fevereiro. Este pode ser condenado a um ano de prisão e a uma multa de 150.000 euros (176.000 dólares) por alegada infração de "não justificação da nacionalidade do navio".

Os procuradores, que também o interrogaram, bem como ao seu colega, sobre a "recusa de cooperação" da tripulação, afirmaram que ele não podia ser considerado diretamente responsável por esse delito.

O Boracay deixou o terminal petrolífero russo de Primorsk, perto de São Petersburgo, a 20 de setembro e navegou ao largo da costa da Dinamarca a caminho da Índia. A embarcação foi citada por peritos navais europeus como estando possivelmente envolvida em incursões de drones no espaço aéreo dinamarquês.

O petroleiro, cujo nome mudou várias vezes, navegava sob o pavilhão do Benim e figura numa lista de navios visados pelas sanções da UE contra a Rússia.

A marinha francesa abordou o navio durante o fim de semana, depois de terem sido levantadas suspeitas sobre a sua nacionalidade, disse o porta-voz militar francês, Coronel Guillaume Vernet.

O navio recebeu ordens para se manter numa zona segura, disse.

A embarcação permaneceu ao largo da costa do porto de Saint-Nazaire, no oeste de França, desde domingo, de acordo com o site de monitorização do tráfego marítimo.

O presidente francês Emmanuel Macron chega a uma cimeira informal no Castelo de Christiansborg, em Copenhaga, a 1 de outubro de 2025 AP Photo

O presidente francês, Emmanuel Macron, alegou que o petroleiro pertence à chamada "frota sombra" da Rússia, constituída por petroleiros envelhecidos, de propriedade incerta e com práticas de segurança que estão a evitar as sanções ocidentais devido à invasão em grande escala da Ucrânia.

Esta quinta-feira, Macron elogiou o trabalho da marinha francesa para "identificar a presença de uma 'frota sombra' ".

"O modelo de negócio é destruído ao deter, mesmo que por dias ou semanas, estes navios e ao forçá-los a organizarem-se de forma diferente", afirmou.

Durante uma cimeira de líderes europeus da defesa em Copenhaga, Macron sugeriu que "30 a 40%" do esforço de guerra da Rússia é "financiado através das receitas da frota sombra".

Lança-foguetes múltiplo russo "Grad" autopropulsionado de 122 mm dispara contra posições de Kiev, num local não revelado na Ucrânia, a 2 de outubro de 2025 AP Photo

"Representa mais de 30 mil milhões de euros. Por isso, é extremamente importante aumentar a pressão sobre esta 'frota sombra', porque irá claramente reduzir a capacidade de financiar este esforço de guerra da Rússia", acrescentou.

Macron afirmou que o navio, que supostamente arvorava uma bandeira falsa, era "exatamente o mesmo" que foi detido pela Estónia no início do ano.

Em abril, a emissora pública estónia EE informou que o navio, então identificado com o nome de Kiwala, foi detido à saída da baía de Tallinn devido a preocupações com a sua bandeira, quando se dirigia para o porto russo de Ust-Luga .

Na altura, o primeiro-ministro Kristen Michal escreveu na rede social X que a marinha da Estónia tinha "detido um navio sancionado sem bandeira" e que as autoridades tinham abordado o navio.

O petroleiro Eagle S, registado nas Ilhas Cook, está ancorado perto do porto de Kilpilahti, em Porvoo, no Golfo da Finlândia, 30 de dezembro de 2024 AP Photo

Questionado pelos jornalistas sobre o assunto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse não ter "qualquer informação" sobre o navio. Disse também que muitos países estavam a levar a cabo "ações provocatórias" contra a Rússia.