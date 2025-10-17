Negociando o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um ultimato ao grupo militante: aceitar o acordo ou “todo o inferno, como ninguém jamais viu antes, irá se desencadear”.

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O presidente dos EUA pode agora adotar uma abordagem semelhante em relação à Rússia, após meses de esforços diplomáticos que não aproximaram um cessar-fogo ou um acordo de paz.

Moscovo recusou não só negociar com Kiev, mas até mesmo uma reunião cara a cara entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Na sexta-feira, Trump e Zelenskyy irão reunir-se em Washington pela sexta vez desde o regresso do presidente dos EUA à Casa Branca.

Comentando sobre o que exatamente os dois líderes vão discutir, Trump disse que a Ucrânia quer “lançar uma contraofensiva” contra a Rússia.

Um edifício residencial em chamas após um ataque russo em Nizhyn, 16 de outubro de 2025 Ukrainian Emergency Service/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

“Eles querem lançar uma ofensiva”, disse o presidente dos EUA na quarta-feira. “Vou tomar uma decisão sobre isso, mas eles querem lançar uma ofensiva e teremos de decidir.”

Ele não forneceu detalhes sobre como seriam as táticas “ofensivas” ou onde exatamente as forças ucranianas poderiam começar a avançar, mas há mais clareza sobre o tipo de armas que os EUA poderiam fornecer à Ucrânia – mísseis Tomahawk.

Estes mísseis de cruzeiro, com um alcance operacional de 1.600 a 2.500 quilómetros e uma ogiva poderosa pesando 400 a 450 quilogramas, poderiam ser um elemento-chave nos ataques da Ucrânia contra os sítios militares russos em áreas profundas do território. Este também seria um aspeto crucial e uma fase em qualquer campanha de contraofensiva que Kiev possa estar a planear.

“Ferramentas como os Patriots e os Tomahawks podem ajudar a estabelecer uma base de longo prazo para a paz”, disse Zelenskyy na quarta-feira.

“A agenda da nossa reunião com o presidente dos Estados Unidos é muito substancial. Isto pode realmente aproximar o fim da guerra – são os Estados Unidos que podem exercer este tipo de influência global, e estamos a fazer tudo para garantir que outros ao redor do mundo apoiem este esforço”, afirmou.

Mas não são apenas os mísseis Tomahawk que Washington pode fornecer. O presidente da Ucrânia confirmou que quer discutir a defesa aérea, enquanto Trump disse que os EUA também estão a considerar “outras opções” além dos Tomahawks. Ele não especificou quais eram essas opções.

O destróier lança-mísseis guiados USS Porter lança um míssil de ataque terrestre Tomahawk no Mar Mediterrâneo, 7 de abril de 2017 AP Photo

O Kremlin afirmou que o fornecimento de Tomahawks à Ucrânia representaria uma “escalada dramática” na guerra total de Moscovo, enquanto a própria Rússia usa regularmente mísseis de longo alcance para atingir civis ucranianos e infraestruturas críticas.

“Vemos e ouvimos que a Rússia teme que os americanos possam fornecer-nos Tomahawks, o que indica que este tipo de pressão pode ser eficaz na obtenção da paz”, disse Zelenskyy no início desta semana.

Trump irá reunir-se com Putin na Hungria

Entretanto, Trump disse na noite de quinta-feira que se reuniria novamente com Putin para uma nova ronda de conversações na Hungria, mas ainda não foi definida uma data.

Embora admitindo publicamente que a conversa sobre os Tomahawks está prestes a acontecer na sexta-feira, o presidente dos EUA também duvidou abertamente das capacidades militares de Moscovo.

Em comentários dirigidos ao presidente russo, Trump instou a Rússia a fazer um acordo de paz e disse que a guerra prolongada era prejudicial para a imagem de Moscovo como uma grande potência.

“Tudo o que queremos do presidente Putin é isto: parar de matar (ucranianos) e parar de matar russos, porque ele está a matar muitos russos. Novamente, isso não o faz parecer bem”, disse Trump.

“É uma guerra que ele deveria ter vencido numa semana e agora está a entrar no seu quarto ano. Isso não faz essa grande suposta máquina de guerra parecer bem”, acrescentou.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, aperta a mão do Presidente russo, Vladimir Putin, na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca, 15 de agosto de 2025 AP Photo

“Mas ele poderia fazer um acordo. Estamos dispostos a negociar. Eu pensei que tínhamos um acordo.”

No seu último comentário, Trump referia-se à sua reunião com Putin no Alasca em agosto, que ele disse na altura marcar um avanço significativo no processo de paz, embora nenhum acordo de cessar-fogo tenha sido alcançado.

Mas o processo diplomático tem sido travado devido à recusa do Kremlin em reunir-se com Zelenskyy.

Durante o verão, a Rússia tentou ocupar mais território ucraniano para ganhar maior vantagem em quaisquer negociações possíveis, e as exigências maximalistas de Moscovo sobre o território ucraniano incluíam áreas que nunca controlou.

No entanto, a ofensiva de Moscovo falhou, e as suas forças não acabaram por ocupar mais território.