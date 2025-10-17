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Encontro Trump-Zelenskyy: pode o presidente dos EUA forçar Moscovo a cessar-fogo?

O Presidente dos EUA, Donald Trump, conversa com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, no Salão Oval da Casa Branca, a 18 de agosto de 2025
O Presidente dos EUA, Donald Trump, fala com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, no Salão Oval da Casa Branca, a 18 de agosto de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina
Publicado a Últimas notícias
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Quando Donald Trump e Volodymyr Zelenskyy se reunirem em Washington na sexta-feira, espera-se que discutam como forçar Moscovo a negociar: ou o Kremlin concorda em falar com Zelenskyy ou os EUA apoiarão Kiev numa contraofensiva com algumas das suas armas mais poderosas.

Negociando o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um ultimato ao grupo militante: aceitar o acordo ou “todo o inferno, como ninguém jamais viu antes, irá se desencadear”.

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O presidente dos EUA pode agora adotar uma abordagem semelhante em relação à Rússia, após meses de esforços diplomáticos que não aproximaram um cessar-fogo ou um acordo de paz.

Moscovo recusou não só negociar com Kiev, mas até mesmo uma reunião cara a cara entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Na sexta-feira, Trump e Zelenskyy irão reunir-se em Washington pela sexta vez desde o regresso do presidente dos EUA à Casa Branca.

Comentando sobre o que exatamente os dois líderes vão discutir, Trump disse que a Ucrânia quer “lançar uma contraofensiva” contra a Rússia.

Um edifício residencial em chamas após um ataque russo em Nizhyn, 16 de outubro de 2025
Um edifício residencial em chamas após um ataque russo em Nizhyn, 16 de outubro de 2025 Ukrainian Emergency Service/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

“Eles querem lançar uma ofensiva”, disse o presidente dos EUA na quarta-feira. “Vou tomar uma decisão sobre isso, mas eles querem lançar uma ofensiva e teremos de decidir.”

Ele não forneceu detalhes sobre como seriam as táticas “ofensivas” ou onde exatamente as forças ucranianas poderiam começar a avançar, mas há mais clareza sobre o tipo de armas que os EUA poderiam fornecer à Ucrânia – mísseis Tomahawk.

Estes mísseis de cruzeiro, com um alcance operacional de 1.600 a 2.500 quilómetros e uma ogiva poderosa pesando 400 a 450 quilogramas, poderiam ser um elemento-chave nos ataques da Ucrânia contra os sítios militares russos em áreas profundas do território. Este também seria um aspeto crucial e uma fase em qualquer campanha de contraofensiva que Kiev possa estar a planear.

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“Ferramentas como os Patriots e os Tomahawks podem ajudar a estabelecer uma base de longo prazo para a paz”, disse Zelenskyy na quarta-feira.

“A agenda da nossa reunião com o presidente dos Estados Unidos é muito substancial. Isto pode realmente aproximar o fim da guerra – são os Estados Unidos que podem exercer este tipo de influência global, e estamos a fazer tudo para garantir que outros ao redor do mundo apoiem este esforço”, afirmou.

Mas não são apenas os mísseis Tomahawk que Washington pode fornecer. O presidente da Ucrânia confirmou que quer discutir a defesa aérea, enquanto Trump disse que os EUA também estão a considerar “outras opções” além dos Tomahawks. Ele não especificou quais eram essas opções.

O destróier lança-mísseis guiados USS Porter lança um míssil de ataque terrestre Tomahawk no Mar Mediterrâneo, 7 de abril de 2017
O destróier lança-mísseis guiados USS Porter lança um míssil de ataque terrestre Tomahawk no Mar Mediterrâneo, 7 de abril de 2017 AP Photo

O Kremlin afirmou que o fornecimento de Tomahawks à Ucrânia representaria uma “escalada dramática” na guerra total de Moscovo, enquanto a própria Rússia usa regularmente mísseis de longo alcance para atingir civis ucranianos e infraestruturas críticas.

“Vemos e ouvimos que a Rússia teme que os americanos possam fornecer-nos Tomahawks, o que indica que este tipo de pressão pode ser eficaz na obtenção da paz”, disse Zelenskyy no início desta semana.

Trump irá reunir-se com Putin na Hungria

Entretanto, Trump disse na noite de quinta-feira que se reuniria novamente com Putin para uma nova ronda de conversações na Hungria, mas ainda não foi definida uma data.

Embora admitindo publicamente que a conversa sobre os Tomahawks está prestes a acontecer na sexta-feira, o presidente dos EUA também duvidou abertamente das capacidades militares de Moscovo.

Em comentários dirigidos ao presidente russo, Trump instou a Rússia a fazer um acordo de paz e disse que a guerra prolongada era prejudicial para a imagem de Moscovo como uma grande potência.

“Tudo o que queremos do presidente Putin é isto: parar de matar (ucranianos) e parar de matar russos, porque ele está a matar muitos russos. Novamente, isso não o faz parecer bem”, disse Trump.

“É uma guerra que ele deveria ter vencido numa semana e agora está a entrar no seu quarto ano. Isso não faz essa grande suposta máquina de guerra parecer bem”, acrescentou.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, aperta a mão do Presidente russo, Vladimir Putin, na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca, 15 de agosto de 2025
O Presidente dos EUA, Donald Trump, aperta a mão do Presidente russo, Vladimir Putin, na Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca, 15 de agosto de 2025 AP Photo

“Mas ele poderia fazer um acordo. Estamos dispostos a negociar. Eu pensei que tínhamos um acordo.”

No seu último comentário, Trump referia-se à sua reunião com Putin no Alasca em agosto, que ele disse na altura marcar um avanço significativo no processo de paz, embora nenhum acordo de cessar-fogo tenha sido alcançado.

Mas o processo diplomático tem sido travado devido à recusa do Kremlin em reunir-se com Zelenskyy.

Durante o verão, a Rússia tentou ocupar mais território ucraniano para ganhar maior vantagem em quaisquer negociações possíveis, e as exigências maximalistas de Moscovo sobre o território ucraniano incluíam áreas que nunca controlou.

No entanto, a ofensiva de Moscovo falhou, e as suas forças não acabaram por ocupar mais território.

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