O Afeganistão e o Paquistão acordaram num cessar-fogo imediato após conversações com mediadores do Qatar em Doha, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar.

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O acordo marca o fim de uma semana de combates transfronteiriços que mataram dezenas de pessoas e feriram centenas de outras, naquela que foi a crise mais mortífera entre os dois países em vários anos.

As duas partes concordaram em estabelecer mecanismos para consolidar a paz e a estabilidade duradouras e em realizar conversações de acompanhamento nos próximos dias para garantir a sustentabilidade das tréguas, refere o comunicado do Qatar.

O comunicado acrescenta que os negociadores turcos também contribuíram para a conclusão deste acordo.

A violência entre os dois países vizinhos tem vindo a aumentar desde o início do mês, tendo cada um deles afirmado que estava a responder à agressão do outro. O Afeganistão nega ter abrigado militantes que efetuam ataques nas zonas fronteiriças, uma área fundamental de preocupação para Islamabad.

O Paquistão tem-se debatido com um aumento da militância nas suas zonas fronteiriças ocidentais com o Afeganistão desde 2021, depois dos talibãs terem tomado o controlo e regressado ao poder no Afeganistão.

Os combates ameaçaram desestabilizar ainda mais uma região onde grupos como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda estão a tentar ressurgir.

Na sexta-feira, poucas horas após a expiração de uma trégua de 48 horas, o Paquistão atacou do outro lado da fronteira, tendo como alvo militantes pertencentes ao grupo Hafiz Gul Bahadur, na província afegã de Paktika, no leste do país.

Moradores cavam sepulturas para as pessoas mortas num ataque aéreo transfronteiriço do exército paquistanês na província de Paktika, no leste do Afeganistão, sábado, 18 de outubro de 2025 Shafiqullah Mashaal/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O exército paquistanês, que tem como objetivo a proteção dos direitos humanos, anunciou que o ataque foi efectuado em dois distritos da província afegã, neutralizando dezenas de combatentes armados e não matando civis.

As autoridades acrescentaram que os ataques foram uma resposta a um atentado suicida contra um complexo das forças de segurança em Mir Ali, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no oeste do Paquistão, um dia antes.

No entanto, os responsáveis talibãs afirmam que os ataques aéreos mataram pelo menos 10 civis, incluindo mulheres, crianças e jogadores de críquete locais que estavam a competir num jogo nas proximidades dos locais visados.

Os ataques levaram a direção nacional de críquete a boicotar uma próxima competição no Paquistão. O Conselho Internacional de Críquete, organismo que rege o críquete a nível mundial, declarou estar "triste e chocado com a trágica morte de três jovens e promissores jogadores afegãos".

Zabihullah Mujahid, o principal porta-voz do governo talibã, tinha anteriormente criticado os "repetidos crimes das forças paquistanesas e a violação da soberania do Afeganistão".

Tais actos foram considerados provocatórios e vistos como "tentativas deliberadas" de prolongar o conflito, acrescentou.

Os habitantes locais cavam sepulturas para as pessoas mortas num ataque aéreo transfronteiriço do exército paquistanês na província de Paktika, no leste do Afeganistão, no sábado, 18 de outubro de 2025 Shafiqullah Mashaal/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O chefe do exército paquistanês, Asim Munir, exortou os afegãos a escolherem "a segurança mútua em vez da violência perpétua e o progresso em vez do obscurantismo da linha dura".

"Os talibãs devem controlar os seus representantes que têm refúgios no Afeganistão", disse ele a uma audiência na Academia Militar do Paquistão em Kakul, Khyber Pakhtunkhwa, enquanto delegações de alto nível de ambos os países se reuniam na capital do Qatar no sábado para as negociações.

Os dois países partilham uma fronteira de mais de 2.600 quilómetros, conhecida como Linha Durand, mas o Afeganistão nunca a reconheceu, considerando-a uma questão histórica imposta durante o domínio colonial britânico, embora na prática funcione como a fronteira de facto.

Cabul rejeitou a fronteira, afirmando que lhe foi imposta sob coação em 1893 e que divide as tribos pashtun que habitam a parte ocidental do Paquistão e a parte oriental do Afeganistão.

Em vez disso, reconhece as fronteiras de 1947, que disputam grandes extensões de território paquistanês, e que deram origem a várias escaramuças transfronteiriças ao longo das décadas, lideradas por grupos militantes locais, sobre o controlo e as disputas territoriais.