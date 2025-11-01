Empresas alemãs pagam 2 mil milhões de dólares por ano à Rússia

Os críticos acusam estas empresas de contribuir para o cofre de guerra de Putin. Mesmo três anos após a invasão russa da Ucrânia, cerca de 248 empresas alemãs continuam ativas na Rússia.

Em termos legais, não estão a fazer nada de errado. Muitas destas empresas são fabricantes de bens de grande consumo. Entre elas, o fabricante de queijo Hochland e o produtor de gesso Knauf. Estas e as outras 248 empresas não estão, de um modo geral, a infringir a regulamentação comunitária.

"Esta é uma lacuna que tem de ser colmatada", afirma Nezir Sinani, diretor executivo da B4Ukraine, uma coligação global de organizações da sociedade civil que tenta bloquear o acesso aos recursos económicos por detrás da agressão russa.

Sinani apela às empresas internacionais para que deixem de fazer negócios com a Rússia. Se permanecessem no país, contribuiriam diretamente para a economia russa e estariam diretamente envolvidas numa guerra de agressão da Rússia de muitas outras formas, segundo o chefe da B4Ukraine.

"As empresas apoiam a economia de guerra da Rússia através dos impostos"

Mas como é que o Estado russo beneficia exatamente da presença de empresas alemãs no país? "As empresas apoiam a economia de guerra da Rússia através dos impostos", diz Sinani.

De acordo com o relatório da Escola de Economia de Kiev (KSE), da B4Ukraine e da iniciativa Squeezing Putin, as empresas internacionais que continuam a operar na Rússia vão pagar pelo menos 20 mil milhões de dólares americanos (17,2 mil milhões de euros) em impostos na Rússia, só em 2024. Isto inclui também as empresas alemãs.

O montante total desde a invasão total, em 2022, ascende a mais de 60 mil milhões de dólares americanos (51,8 mil milhões de euros).

O Presidente Vladimir Putin com ícones ortodoxos russos no Hospital Clínico Militar Central de Mandryk, em Moscovo, com soldados, na quarta-feira, 29 de outubro de 2025. AP Photo

Mas o que é que isso significa exatamente? De acordo com o B4Ukraine, a Rússia paga cerca de 18.400 dólares americanos (16.000 euros) por contrato, dependendo da região, para recrutar uma pessoa para o serviço militar na guerra contra a Ucrânia. O montante acima mencionado (60 mil milhões de dólares americanos) corresponde a quase metade do orçamento militar russo estimado para 2025 (segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), é de 145 mil milhões de dólares americanos, ou 125 mil milhões de euros). O suficiente para financiar mais de um milhão de soldados russos sob contrato. "Estas empresas estrangeiras continuam claramente a contribuir para a economia russa e a apoiar a guerra", afirma o diretor da B4Ukraine.

Que papel desempenham as empresas alemãs neste processo?

As empresas alemãs são o segundo maior contribuinte para os cofres do Kremlin, depois dos impostos. Logo a seguir aos Estados Unidos. Em 2024, as empresas americanas pagaram 1,2 mil milhões de dólares americanos (mil milhões de euros) em impostos sobre os lucros ao Kremlin, enquanto as empresas alemãs pagaram 594 milhões de dólares americanos (513,5 milhões de euros) em impostos sobre os lucros diretamente ao Kremlin, de acordo com o relatório do CFE, juntamente com a B4Ukraine e a Squeezing Putin Initiative.

De acordo com as estimativas da KSE, as empresas alemãs pagaram até 2 mil milhões de dólares americanos (1,72 mil milhões de euros) anualmente em vários impostos à Rússia só entre 2022 e 2024 (cerca de 1,9 a 2 mil milhões de dólares em 2022 e cerca de 1,7 a 1,9 mil milhões de dólares por ano para os anos 2023 a 2024, como a KSE disse à Euronews quando questionada).

Um oficial ucraniano mostra a carga de um drone russo Shahed abatido num laboratório de investigação na Ucrânia, na quinta-feira, 14 de novembro de 2024. AP Photo

Este dinheiro é utilizado para financiar mísseis e bombas que destroem cidades ucranianas, disse Sinani. Para colocar isto em perspetiva, por 2 mil milhões de dólares americanos, a Rússia pode comprar 10.000 drones de ataque Shahed/Gerbera-3 - o instrumento de terror mais utilizado contra as pacíficas cidades ucranianas.

A Euronews perguntou às empresas alemãs

A Euronews perguntou às empresas alemãs porque é que não se retiram completamente dos negócios na Rússia?

"Devido à nossa responsabilidade para com os cerca de 1800 empregados e as suas famílias, bem como para com os parceiros de longa data do Grupo Hochland na Rússia", respondeu a Hochland, fabricante de queijos.

O Grupo Hochland tem três fábricas na Rússia: na região de Moscovo, na região de Belgorod, na aldeia de Prokhovka (a cerca de duas horas da fronteira ucraniana) e em Belinsky, uma pequena cidade na região de Penza.

A região de Moscovo, a região de Belgorod, a aldeia de Prokhovka e Belinsky, na região de Penza. Maps

Apesar da guerra, a empresa mantém as suas instalações na Rússia. Sair? Nem pensar. A empresa familiar condena "com toda a veemência" a guerra injustificável do governo russo contra o povo da Ucrânia. No entanto, a empresa de queijos não tenciona vender as suas actividades na Rússia, apesar de uma "diminuição significativa da rentabilidade em 2024", como afirmou Hochland à Euronews.

O Estado russo beneficiaria então ainda mais, disse. A Hochland também "ainda não perdeu a esperança de que a Rússia possa regressar à comunidade de valores ocidentais", afirmou numa carta enviada à Euronews.

É muito dispendioso para as empresas abandonarem a Rússia. Em 2024, o país anunciou que seria mais caro para as empresas estrangeiras saírem da Rússia. A explicação foi dada pelo ministro das Finanças russo, Anton Siluanov, segundo a agência noticiosa russa Interfax. O imposto sobre o valor de uma empresa aumentou de 15% para um total de 35%. O desconto que estas empresas devem oferecer sobre o valor de venda do ativo também aumentou, de 50% para 60%.

Além disso, para vendas superiores a 50 mil milhões de rublos (cerca de 526 milhões de dólares americanos), as empresas necessitam da aprovação do presidente russo, Vladimir Putin, conforme noticiado pelo principal canal de notícias de negócios russo, RBK.

O Ministro das Finanças russo, Anton Siluanov . AP Photo

A Hochland exerce a sua atividade num total de seis outras cidades europeias: quatro operações na Alemanha, três na Polónia, duas na Roménia, uma na Bulgária, uma na Bélgica e uma em Espanha.

Quando questionada, a Hochland não quis dizer-nos quanto do seu volume de negócios total é gerado na Rússia e qual o montante de impostos que a empresa tem de pagar nesse país.

De acordo com o Serviço Federal de Impostos russo, o imposto sobre os lucros das empresas estrangeiras na Rússia é de 25%, o mesmo imposto cobrado das empresas russas.

No entanto, as empresas na Rússia não só pagam impostos, como também geram lucro. O CFE estima o volume total de negócios das empresas alemãs na Rússia em 2024 em cerca de 21,7 mil milhões de dólares americanos (18,6 mil milhões de euros).

55% das empresas alemãs ativas antes da invasão continuam a operar na Rússia

No início de julho de 2025, apenas 503 empresas, ou 12% das globais, tinham-se retirado completamente da Rússia, vendendo ou liquidando as suas atividades, de acordo com o CFE. Quase um terço (33,2 por cento ou 1387 empresas) cessou as suas actividades ou anunciou planos de retirada. 2.287 empresas (54,8%) ainda estão activas no mercado russo.

No que diz respeito à Alemanha, 55% das empresas alemãs ativas antes da invasão continuam a operar na Rússia, disse a B4Ukraine à Euronews. Outras 135 declararam oficialmente que vão cessar completamente as suas actividades comerciais ou que vão reduzir temporariamente as suas atividades comerciais na Rússia. Apenas 74 concluíram a sua retirada através da venda ou liquidação das suas actividades comerciais.

Mas o Sinan adverte que o apoio das empresas alemãs vai muito além do pagamento de impostos e inclui as cadeias de abastecimento que apoiam, bem como a tecnologia e a formação que fornecem. "Ao permanecerem na Rússia, as empresas alemãs correm o risco de se envolverem na máquina de guerra russa".

Acusações graves contra o fabricante de gesso Knauf

É exatamente disto que o fabricante de gesso Knauf é acusado. De acordo com a investigação do programa político Monitor, da ARD, a empresa esteve indiretamente envolvida na reconstrução de Mariupol pela Rússia. Um revendedor autorizado da Knauf construiu um projeto habitacional com materiais de construção da Knauf em nome do Ministério da Defesa russo e publicitou-o publicamente.

Uma explosão emana de um edifício residencial depois de um tanque do exército russo ter disparado contra ele em Mariupol, na Ucrânia, a 11 de março de 2022. AP Photo

Mariupol tornou-se um símbolo da guerra brutal na Ucrânia. Após o forte cerco da Rússia na primavera de 2022, a cidade ficou em ruínas. As pessoas foram mortas e deslocadas. Agora assemelha-se a um moderno estaleiro de obras. Mariupol vai tornar-se uma cidade russa. Quando as imagens do estaleiro de construção foram analisadas, podiam ver-se sacos com o logótipo da empresa "Knauf" - uma das empresas alemãs mais ativas na Rússia.

"Rejeitamos firmemente qualquer acusação de apoio direto ou indireto a esta guerra ou ao armamento das forças armadas russas", respondeu a Knauf quando questionada pela Euronews. "A Knauf não tem quaisquer relações contratuais com o Ministério da Defesa russo ou com autoridades sob a sua autoridade", afirmou a empresa.

Mas como é que os produtos da Knauf podem ser utilizados na reconstrução de Mariupol?

As filiais russas da Knauf não fornecem produtos a agências governamentais, afirma a própria Knauf. A empresa explica que os produtos fabricados na Rússia são vendidos quase exclusivamente ao comércio independente de materiais de construção.

Em declarações escritas à Euronews, a Knauf afirma que não há forma de indicar a esses comerciantes quais os clientes com quem podem negociar depois de comprarem os produtos.

Trabalhadores de resgate ucranianos e agentes da polícia evacuam uma mulher grávida em Mariupol, a 9 de março de 2022. AP Photo

Mas é exatamente contra isto que Sinani alerta: o preço pago pelas empresas é muito mais elevado do que o custo de abandonar o país.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, apenas 74 empresas alemãs cessaram completamente as suas atividades na Rússia

A Knauf anunciou a saída da atividade russa em 2024. No entanto, até à data, as conversações com um potencial comprador não conduziram a um acordo, como a Knauf informou, com pesar, a Euronews. O parceiro de negociação interrompeu as conversações. A empresa está atualmente a analisar outras opções possíveis para concretizar a retirada da Rússia, disse a Knauf.

"Desde o anúncio da retirada, o Grupo Knauf já não recebe quaisquer lucros da atividade na Rússia", acrescentou. O negócio na Rússia será gerido separadamente e por uma direção local.

Os investimentos na Ucrânia serão enfraquecidos pela manutenção da economia russa

A Knauf sublinha igualmente o seu empenhamento na reconstrução e no apoio contínuo à Ucrânia. Opera uma fábrica com 420 trabalhadores em Kiev e está a construir duas novas fábricas na parte ocidental do país. A Knauf também está a apoiar a Ucrânia através de doações de produtos e da renovação de numerosos edifícios, tais como instituições de ensino e clínicas, afirmou.

No entanto, segundo Sinan, as empresas internacionais na Rússia estão a enfraquecer os investimentos que estão a ser feitos na Ucrânia. Por exemplo, o governo alemão e o povo alemão apoiaram até agora a Ucrânia com um total de 44 mil milhões de euros sob a forma de ajuda militar, humanitária e financeira. Muitas das empresas alemãs que continuam a operar no mercado russo estão a minar este apoio e a contribuir para a manutenção da guerra de agressão através dos impostos que pagam, diz Sinan.

Vladimir Putin assiste a uma cerimónia de entrega de prémios aos instrutores da "operação especial" russa em Krasnodar, na sexta-feira, 3 de outubro de 2025. AP Photo

As sanções económicas aplicadas contra a Rússia também não são tão eficazes quanto poderiam ser, porque as empresas internacionais, incluindo as alemãs, contribuem para o crescimento da economia russa. As empresas apoiam a economia de guerra russa não só através dos impostos que pagam, mas também através das cadeias de abastecimento que apoiam e da tecnologia e formação que fornecem, explica o diretor da B4Ukraine.

As sanções não foram "totalmente aplicadas"

Desde o início da guerra de agressão russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, a UE impôs sanções maciças contra a Rússia, para além das medidas impostas contra a Rússia desde 2014, devido à anexação da Crimeia e à não aplicação dos acordos de Minsk. Para além das sanções contra indivíduos, das medidas diplomáticas e das medidas em matéria de vistos, estas incluem também sanções económicas. O objetivo destas medidas é exercer a maior pressão possível sobre a Rússia.

Mas a guerra já dura há três anos e meio. Porque é que as sanções não parecem estar a funcionar como previsto?

A única razão pela qual algumas pessoas não acreditam que as sanções possam funcionar é o facto de não terem sido totalmente aplicadas, diz Sinan. As empresas que não estão incluídas na lista de sanções da UE contribuem para a economia russa e, indiretamente, para a guerra.

Em 20 de setembro de 2023, na sede da UE em Bruxelas: A UE anunciou na segunda-feira, 18 de dezembro de 2023, que tinha imposto novas sanções contra a Rússia. AP Photo

"Larguem as chaves e saiam imediatamente"

O número de empresas que permanecem na Rússia, por exemplo, da Alemanha, é "injustificadamente elevado", afirma o diretor da B4Ukraine. De acordo com Sinan, não há pressão e apoio suficientes por parte do governo para que estas empresas se retirem rapidamente do mercado russo.

"Onze anos após o início da agressão russa contra a Ucrânia, vemos muito poucos progressos em termos da retirada destas empresas de um mercado que está diretamente ligado ao financiamento da máquina de guerra russa na Ucrânia", disse Sinan à Euronews.

O eurodeputado defende uma retirada total. Como? "Largar as chaves e sair imediatamente", diz Sinan. Porque já existe experiência suficiente de outras empresas sobre a forma como isto pode ser feito. Sinan recomenda que as perdas sejam anuladas e que se procure uma indemnização através de uma arbitragem internacional. O diretor da B4Ukraine está convencido de que não há razão para manter a empresa russa.