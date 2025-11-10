Parada militar do Azerbaijão marca um novo capítulo no Cáucaso do Sul

O Azerbaijão assinalou os cinco anos da segunda guerra de Karabakh com um desfile militar que celebrou a vitória e a paz regional, enquanto o Presidente Ilham Aliyev anunciava planos para alinhar as forças armadas do país com as normas da NATO, na sequência de um acordo negociado pelos EUA com a Arménia que pôs termo a décadas de conflito.

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Aliyev comemorou o Dia da Vitória como uma conquista importante para o país, que rompeu com o seu passado, atribuindo a vitória a desenvolvimentos estratégicos, económicos e militares, ao mesmo tempo em que destacou a reconstrução em curso em Karabakh.

O presidente do Azerbaijão também expressou gratidão ao seu homólogo turco Recep Tayyip Erdoğan e ao primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif pelo seu apoio durante o conflito, ao salientar que os militares do Paquistão participaram no desfile pela primeira vez.

"Esta é uma manifestação da unidade dos povos e dos exércitos de três países: Azerbaijão, Turquia e Paquistão", disse Aliyev.

O presidente turco afirmou que a vitória de Karabakh alterou os equilíbrios geopolíticos na Ásia e na Europa e "abriu as portas a uma nova era para a nossa região".

"Não guardamos rancor, nem permitiremos que os capítulos dolorosos do passado se repitam. Por isso, vemos esta vitória não como um fim, mas como um marco no caminho para uma paz duradoura no Cáucaso", afirmou Erdoğan, acrescentando que "a paz no Cáucaso servirá a prosperidade de toda a região".

O Azerbaijão deve alinhar-se com as normas da NATO

Durante a reunião com a delegação da NATO em Baku, na quinta-feira passada, Aliyev disse que as Forças Armadas do Azerbaijão pretendem alinhar-se com os padrões da NATO e têm trabalhado com os militares turcos.

Aliyev afirmou que o país tinha atingido o seu objetivo principal de restaurar a integridade territorial e que as reformas da defesa continuariam a ser uma prioridade.

A cooperação do Azerbaijão com a NATO estende-se à segurança energética e à conetividade regional, para além da sua anterior participação em operações de manutenção da paz.

Em agosto, os líderes do Azerbaijão e da Arménia assinaram um acordo destinado a pôr termo ao conflito de Karabakh, que dura há décadas.

A Casa Branca afirmou que, como parte do acordo, os EUA também ajudariam a construir um corredor de trânsito central, denominado Trump Route for International Peace and Prosperity, ou TRIPP.

Para Baku, o corredor oferece uma ligação terrestre direta a Nakhchivan, reforça os laços com a Turquia e consolida os ganhos do pós-guerra através da diplomacia das infra-estruturas.

Reforça igualmente a posição do Azerbaijão como uma plataforma de transportes e logística crucial a nível mundial. Inicialmente, o Azerbaijão não queria o envolvimento de terceiros e preferia mantê-la sob o controlo de Baku, sem o envolvimento dos EUA, da Europa ou da Rússia.

Para Yerevan, a rota de transporte constitui uma oportunidade de se integrar em redes comerciais mais alargadas, de diversificar a sua economia em dificuldades e de atrair investimento estrangeiro.

Geopoliticamente, ajudaria também a Arménia a normalizar as relações com os seus vizinhos, nomeadamente com a Turquia.

Esta iniciativa é vista, em grande medida, como mais um passo de Baku e Yerevan no sentido de forjarem um novo futuro numa nova realidade geopolítica.

A assinatura do acordo de paz em Washington, ao lado do Presidente dos EUA, Donald Trump, enviou um forte sinal à Rússia sobre o empenho dos dois países em encontrar uma solução entre si, ao mesmo tempo em que redireccionou a sua política externa para uma escolha multipolar.