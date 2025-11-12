Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 reúnem-se no Canadá para conversações sobre comércio e defesa

Os principais diplomatas do G7 posam para a fotografia de família durante a reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 em Niagara-on-the-Lake, Ontário, terça-feira, 11 de novembro de 2025.
Os principais diplomatas do G7 posam para a fotografia de família durante a reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 em Niagara-on-the-Lake, Ontário, terça-feira, 11 de novembro de 2025. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Emma De Ruiter
Publicado a
As tensões entre os Estados Unidos e os aliados tradicionais, como o Canadá, aumentaram em relação às despesas com a defesa, ao comércio e à incerteza quanto ao plano de cessar-fogo do presidente Donald Trump em Gaza e aos esforços para pôr termo à guerra na Ucrânia.

O Canadá recebe os ministros dos Negócios Estrangeiros das sete democracias industrializadas no sul do Ontário para conversações sobre despesas com a defesa, comércio e incerteza sobre o plano de cessar-fogo do presidente Donald Trump em Gaza e os esforços para acabar com a guerra Rússia-Ucrânia.

A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Anita Anand, deu as boas-vindas ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e aos seus homólogos da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália e Japão, para a cimeira que decorre entre terça e quarta-feira.

A chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, e os ministros dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Brasil, Índia, Arábia Saudita, México, Coreia do Sul, África do Sul e Ucrânia também participam na cimeira.

"Estamos a abordar uma série de questões críticas com um foco principal: colocar a segurança dos americanos em primeiro lugar", disse Rubio numa publicação nas redes sociais.

Relações tensas sobre as tarifas de Trump

Os deveres do Canadá como anfitrião do G7 este ano foram marcados por relações tensas com o seu vizinho norte-americano, predominantemente devido à imposição de tarifas por Trump sobre as importações canadianas.

Mas todo o bloco de aliados está a enfrentar uma grande turbulência devido às exigências de Trump em matéria de comércio e às várias propostas para travar os conflitos mundiais.

Recentemente, Trump pôs fim às negociações comerciais com o Canadá porque o governo da província de Ontário publicou um anúncio anti-tarifas dos EUA que o incomodou.

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, pediu desculpa pelo anúncio e disse na semana passada que está pronto para retomar as conversações comerciais quando os americanos estiverem prontos.

Anand afirmou que irá reunir-se com Rubio, mas salientou que o dossier comercial dos EUA é dirigido por outro ministro. O presidente dos EUA deu maior prioridade à resolução dos seus problemas com as políticas comerciais de outras nações do que à colaboração com os aliados do G7.

"Todas as relações complexas têm vários pontos de contacto", afirmou Anand. "No que diz respeito ao dossier comercial, há um trabalho contínuo a fazer - tal como há trabalho a fazer nos numerosos pontos de contacto fora do dossier comercial, e é aí que o secretário Rubio e eu entramos, porque a relação tem de continuar numa série de questões".

Anand disse que Rubio lhe pediu, durante um pequeno-almoço em Washington, no mês passado, que desempenhasse um papel na aproximação dos países à mesa para garantir que o plano de cessar-fogo de Trump em Gaza tenha longevidade, incluindo uma futura conferência de reconstrução de Gaza.

Ucrânia e Gaza continuam a ser prioridades

Os diplomatas vão reunir-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia na quarta-feira. A Grã-Bretanha anunciou entretanto que vai enviar 13 milhões de libras para ajudar a reparar as infraestruturas energéticas da Ucrânia à medida que o inverno se aproxima e os ataques russos se intensificam. O dinheiro será utilizado para reparar o fornecimento de eletricidade, aquecimento e água e para prestar apoio humanitário aos ucranianos.

A ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Yvette Cooper, que fez o anúncio antes da reunião, disse que o presidente russo Vladimir Putin "está a tentar mergulhar a Ucrânia na escuridão e no frio à medida que o inverno se aproxima", mas o apoio britânico ajudará a manter as luzes e o aquecimento acesos.

O Canadá fez recentemente um anúncio semelhante.

Um dos principais pontos de discórdia tem sido a despesa com a defesa. Todos os membros do G7, com exceção do Japão, são membros da NATO e Trump exigiu que os parceiros da aliança gastassem 5% do seu produto interno bruto anual na defesa. Embora alguns países tenham concordado, outros não. Entre os membros do G7 da NATO, o Canadá e a Itália são os que estão mais longe desse objetivo.

Anand afirmou que o Canadá atingirá 5% do PIB até 2035.

Também houve divergências no G7 relativamente à guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, com o Reino Unido, o Canadá e a França a anunciarem que reconheceriam um Estado palestiniano mesmo sem uma resolução do conflito. Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a maioria dos membros do G7 adoptou também uma posição mais dura do que a de Trump em relação à Rússia.

Outras fontes • AP

