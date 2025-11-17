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Criança de 12 anos baleada pela polícia na Alemanha

Foto do símbolo. A polícia investiga em Düsseldorf, na Alemanha, no âmbito de rusgas em cidades alemãs na quarta-feira, 6 de outubro de 2021.
Foto do símbolo. A polícia investiga em Düsseldorf, na Alemanha, no âmbito de rusgas em cidades alemãs na quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
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Uma rapariga de 12 anos foi baleada durante uma operação policial em Bochum.Terá corrido para os agentes da polícia com duas facas.

A criança surda, de nacionalidade alemã e sérvia, vivia numa residência e fora dada como desaparecida no domingo. Segundo o WAZ, uma pessoa que cuidava da criança tinha assinalado que esta dependia de medicação vital.

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A mãe, que também é surda, tinha sido anteriormente privada da custódia e do direito de determinar o local de residência da menina.

No decurso da investigação, verificou-se que a menina vivia com a mãe na região do Ruhr. Na segunda-feira à noite, por volta da meia-noite, a polícia foi ao seu apartamento em Bochum.

Ninguém ouviu a polícia a bater à porta?

Como ninguém abriu a porta, a polícia chamou um serralheiro.

A mãe abriu a porta por volta da 1h30 da manhã, antes da chegada do serralheiro.

As autoridades encontraram então a rapariga de doze anos que, segundo a polícia, "se aproximou dos agentes com duas facas na mão".

Para "evitar um ataque iminente", os agentes utilizaram simultaneamente um Taser e uma arma de fogo. A polícia prestou os primeiros socorros até à chegada dos serviços de emergência.

A criança foi submetida a uma cirurgia e corre risco de vida.

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