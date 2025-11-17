Criança de 12 anos baleada pela polícia na Alemanha

Uma rapariga de 12 anos foi baleada durante uma operação policial em Bochum.Terá corrido para os agentes da polícia com duas facas.
A criança surda, de nacionalidade alemã e sérvia, vivia numa residência e fora dada como desaparecida no domingo. Segundo o WAZ, uma pessoa que cuidava da criança tinha assinalado que esta dependia de medicação vital.
A mãe, que também é surda, tinha sido anteriormente privada da custódia e do direito de determinar o local de residência da menina.
No decurso da investigação, verificou-se que a menina vivia com a mãe na região do Ruhr. Na segunda-feira à noite, por volta da meia-noite, a polícia foi ao seu apartamento em Bochum.
Ninguém ouviu a polícia a bater à porta?
Como ninguém abriu a porta, a polícia chamou um serralheiro.
A mãe abriu a porta por volta da 1h30 da manhã, antes da chegada do serralheiro.
As autoridades encontraram então a rapariga de doze anos que, segundo a polícia, "se aproximou dos agentes com duas facas na mão".
Para "evitar um ataque iminente", os agentes utilizaram simultaneamente um Taser e uma arma de fogo. A polícia prestou os primeiros socorros até à chegada dos serviços de emergência.
A criança foi submetida a uma cirurgia e corre risco de vida.