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Primeiro-ministro polaco denuncia como ato de sabotagem explosão em linha ferroviária

O Primeiro-Ministro Donald Tusk (à direita), o Ministro Coordenador dos Serviços Especiais Tomasz Siemoniak (ao centro) e o Chefe do Ministério do Interior Marcin Kierwiński (à esquerda) no local do ato de desvio.
O Primeiro-Ministro Donald Tusk (à direita), o Ministro Coordenador dos Serviços Especiais Tomasz Siemoniak (ao centro) e o Chefe do Ministério do Interior Marcin Kierwiński (à esquerda) no local do ato de desvio. Direitos de autor  KPRM/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor KPRM/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Mateusz Jaronski
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"Infelizmente, as piores suposições foram confirmadas. Houve um ato de sabotagem na rota Varsóvia-Lublim", afirmou o primeiro-ministro Donald Tusk, acrescentando que a via férrea tinha sido destruída por um engenho explosivo.

O primeiro-ministro Donald Tusk confirmou a ocorrência de um ato de sabotagem na linha ferroviária Varsóvia-Lublin, entre as cidades de Życzyn e Mika, no domingo.

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De acordo com o chefe do governo polaco, uma secção da linha férrea foi destruída devido à detonação de uma carga explosiva.

"Infelizmente, as piores suposições foram confirmadas. Houve um ato de sabotagem na rota Varsóvia-Lublin (aldeia de Mika)", escreveu o primeiro-ministro Donald Tusk na plataforma X, na segunda-feira.

No domingo, o maquinista de um comboio dos caminhos-de-ferro reparou em irregularidades nos carris na zona de Życzyna e Mika. Informou a central sobre o incidente. Uma inspeção da polícia revelou uma cavidade de cerca de 100 centímetros na via.

Depois de surgirem as primeiras informações, Tusk disse que o caso poderia ser um ato deliberado. Indicou, no entanto, que as conclusões definitivas seriam obtidas através da inspeção dos serviços.

A sede da polícia provincial de Radom informou que, no momento do incidente, se encontravam no comboio dois passageiros e vários funcionários dos serviços. Ninguém ficou ferido.

O primeiro-ministro considerou que se tratou de um "ato sem precedentes contra a segurança do Estado polaco e dos seus cidadãos".

Sublinhou que os autores serão apanhados. "Está a decorrer uma investigação. Tal como em casos anteriores deste tipo, iremos apanhar os autores, independentemente de quem são os seus mandantes", garantiu.

Este não foi o único incidente na região. Registaram-se outros danos em infraestruturas na mesma linha. A cerca de 20 quilómetros de distância, um comboio Swinoujscie-Rzeszow parou. De acordo com a polícia de Lublin, viajavam no comboio 475 pessoas.

Numa das carruagens, as janelas foram partidas. De acordo com os serviços, poderá ter sido atingida uma linha catenária danificada.

A polícia não exclui que os dois incidentes estejam ligados por uma causa comum. "O incidente perto de Pulawy pode ser mais um ato de diversão", disse a porta-voz do Ministério do Interior, Karolina Galecka, à TVN24.

O chefe do Estado-Maior do Exército polaco, general Wiesław Kukuła, referiu-se ao caso. Na Polskie Radio, afiançou que a explosão de uma seção de trilhos na linha Varsóvia-Lublin é um elemento de atividades de diversão contra a Polónia e acrescentou que estas atividades podem constituir preparativos para uma agressão.

"O adversário começou a preparar-se para a guerra. Está a criar aqui um certo ambiente para minar a confiança do público no governo, em organismos como as forças armadas e a polícia. Para criar condições que sejam convenientes para a potencial condução de uma agressão em território polaco", disse Kukuła.

"A Agência de Segurança Interna está a trabalhar em cooperação com a polícia, o Ministério Público e os serviços ferroviários no local do ato de sabotagem na rota ferroviária Varsóvia-Lublin. Os últimos resultados das ações empreendidas foram apresentados ao primeiro-ministro Donald Tusk", afirmou por sua vez o ministro coordenador dos Serviços Especiais, Tomasz Siemoniak.

O Serviço Nacional de Segurança da Polónia emitiu também um comunicado sobre os atos de sabotagem em território polaco.

"Em ligação com os danos divulgados, intencionais e caraterísticos de atos de sabotagem, à infraestrutura ferroviária na linha n.º 7 (Varsóvia-Dorohusk), o Gabinete de Segurança Nacional está a recolher e a verificar informações sobre estes incidentes. O presidente Karol Nawrocki está a ser informado sobre este assunto", lê-se no comunicado oficial.

"Trata-se de uma situação grave que exige um acompanhamento especial e uma comunicação fiável por parte de todas as partes envolvidas no seu esclarecimento", conclui a declaração.

O primeiro-ministro Tusk, juntamente com o ministro do Interior Marcin Kierwiński e o coordenador de serviços Tomasz Siemoniak, compareceram no local dos danos.

O ministro da Defesa, Władysław Kosiniak-Kamysz, sublinhou nas redes sociais que os militares iriam inspecionar o leito da via.

"Os militares vão inspecionar uma secção de cerca de 120 km (pela via ferroviária) que vai até à fronteira em Hrubieszów", disse.

O governo garante que a proteção dos pontos-chave da infraestrutura ferroviária foi reforçada.

Realizou-se ainda na sede do Ministério do Interior e da Administração uma reunião entre o ministro Marcin Kierwiński e os dirigentes dos serviços responsáveis pela segurança do Estado.

A reunião conta com a presença do ministro da Justiça e do procurador-geral Waldemar Żurek, do ministro das Infraestruturas Dariusz Klimczak e do ministro coordenador dos Serviços Especiais Tomasz Siemoniak.

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