Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Sarkozy condenado pelo Tribunal de Cassação no caso Bygmalion

DOSSIER - O antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy deixa a sua casa em Paris na terça-feira, 21 de outubro de 2025, para ir para a prisão
DOSSIER - O antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy deixa a sua casa em Paris na terça-feira, 21 de outubro de 2025, para ir para a prisão Direitos de autor  Thibault Camus/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Thibault Camus/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Sophia Khatsenkova
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O Tribunal confirma que Nicolas Sarkozy aprovou despesas que excediam conscientemente o limite máximo legal. Apesar da condenação a um ano de prisão (dos quais seis meses efetiva), o ex-presidente francês não irá para a prisão.

Esta quarta-feira, o Tribunal de Cassação rejeitou o recurso de Nicolas Sarkozy no processo Bygmalion, tornando definitiva a condenação do antigo presidente francês por financiamento ilegal da sua campanha presidencial de 2012.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Esta é a segunda condenação penal do antigo chefe de Estado, que já tinha sido condenado em 2021 no processo das escutas telefónicas.

Em 14 de fevereiro de 2024, o Tribunal de Recurso de Paris pronunciou uma sentença de um ano de prisão, dos quais seis meses fcom pena suspensa. Apesar desta sentença, agora confirmada pela Cassação, o antigo presidente não irá para a prisão, uma vez que lhe foi concedido um regime especial.

Related

Os investigadores tinham revelado a existência de um vasto sistema de dupla faturação destinado a ocultar a explosão das despesas de campanha - quase 43 milhões de euros autorizados, contra um limite máximo legal de 22,5 milhões de euros. Uma parte dos custos das reuniões tinha sido artificialmente imputada à UMP através de acordos fictícios.

O Tribunal de Cassação considera, portanto, que a infração de financiamento ilegal está plenamente constituída: o candidato aprovou despesas quando sabia que estas ultrapassavam os limites estabelecidos por lei, segundo um comunicado enviado à Euronews.

Confirma também a cumplicidade do seu diretor de campanha e de dois dirigentes da UMP, acusados de terem participado voluntariamente no sistema.

Nicolas Sarkozy, o seu diretor de campanha e os antigos dirigentes do partido foram agora definitivamente condenados neste caso.

Recentemente, Sarkozy foi libertado após passar 20 dias atrás das grades, cumprindo pena por outro processo, o do financiamento líbio à campanha de 2007.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

França: Sarkozy vai publicar memórias dos 20 dias na prisão

Tribunal de recurso aceita libertação de Nicolas Sarkozy sob "supervisão judicial"

Sarkozy condenado pelo Tribunal de Cassação no caso Bygmalion