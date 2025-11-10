Preso no âmbito do caso do financiamento líbio da sua campanha, Sarkozy passou apenas 20 dias na prisão. Na segunda-feira, o Tribunal de Recurso de Paris declarou "admissível" o seu pedido de libertação. Nicolas Sarkozy regressou à sua residência parisiense.
Nicolas Sarkozy já chegou à sua casa em Paris depois de ter sido libertado sob apertada "supervisão judicial", decidiu um Tribunal de Recurso de Paris.
A libertação ocorreu uma hora e meia após o anúncio da decisão judicial, segundo a imprensa francesa. Por volta das 15h, o carro de Nicolas Sarkozy deixou a prisão de La Santé para regressar à sua residência no 16º arrondissement, escoltado por motociclistas da polícia.
Segundo o tribunal, não há "risco de ocultação de provas, pressão ou conluio", pelo que a detenção prolongada "não se justifica". Sarkozy ficará sob supervisão judicial. Poderá circular livremente, mas está proibido de sair de França. O seu caso será revisto em março de 2026.
O Ministério Público solicitara a libertação de Nicolas Sarkozy sob estrito controlo judicial.
A 25 de setembro, o Tribunal Penal de Paris condenou-o a cinco anos de prisão por "conspiração criminosa" relacionada com o alegado financiamento líbio da sua campanha de 2007.
Os juízes justificaram na altura a sua decisão de impor uma medida cautelar, com execução provisória, pela "excecional gravidade" dos factos.
A decisão suscitou uma forte polémica. Nicolas Sarkozy condenou-a como sendo motivada por "ódio", enquanto alguns políticos a viram como um caso de perseguição judicial.
A detenção de um ex-presidente para cumprir pena foi um caso inédito na história da República Francesa e da União Europeia.
Nicolas Sarkozy insiste na sua inocência e recorreu da condenação.
No âmbito do recurso, a sua permanência na prisão era considerada como prisão preventiva e não como execução de uma pena.
De acordo com a lei (artigo 144.º do Código de Processo Penal), a prisão preventiva só pode ser decretada se for "o único meio" de proteger as provas ou de evitar que o suspeito fuja ou exerça pressão sobre as testemunhas.
No mesmo processo, os juízes já libertaram Wahib Nacer, um antigo banqueiro de 81 anos, sob controlo judicial. O intermediário Alexandre Djouhri continua detido.