Tribunal de recurso aceita libertação de Nicolas Sarkozy sob "supervisão judicial"

AP
Thibault Camus/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Thibault Camus/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Euronews
Últimas notícias
Preso no âmbito do caso do financiamento líbio da sua campanha, Sarkozy passou apenas 20 dias na prisão. Na segunda-feira, o Tribunal de Recurso de Paris declarou "admissível" o seu pedido de libertação. Nicolas Sarkozy regressou à sua residência parisiense.

Nicolas Sarkozy já chegou à sua casa em Paris depois de ter sido libertado sob apertada "supervisão judicial", decidiu um Tribunal de Recurso de Paris.

A libertação ocorreu uma hora e meia após o anúncio da decisão judicial, segundo a imprensa francesa. Por volta das 15h, o carro de Nicolas Sarkozy deixou a prisão de La Santé para regressar à sua residência no 16º arrondissement, escoltado por motociclistas da polícia.

Segundo o tribunal, não há "risco de ocultação de provas, pressão ou conluio", pelo que a detenção prolongada "não se justifica". Sarkozy ficará sob supervisão judicial. Poderá circular livremente, mas está proibido de sair de França. O seu caso será revisto em março de 2026.

O Ministério Público solicitara a libertação de Nicolas Sarkozy sob estrito controlo judicial.

A 25 de setembro, o Tribunal Penal de Paris condenou-o a cinco anos de prisão por "conspiração criminosa" relacionada com o alegado financiamento líbio da sua campanha de 2007.

Os juízes justificaram na altura a sua decisão de impor uma medida cautelar, com execução provisória, pela "excecional gravidade" dos factos.

A decisão suscitou uma forte polémica. Nicolas Sarkozy condenou-a como sendo motivada por "ódio", enquanto alguns políticos a viram como um caso de perseguição judicial.

A detenção de um ex-presidente para cumprir pena foi um caso inédito na história da República Francesa e da União Europeia.

Nicolas Sarkozy insiste na sua inocência e recorreu da condenação.

No âmbito do recurso, a sua permanência na prisão era considerada como prisão preventiva e não como execução de uma pena.

De acordo com a lei (artigo 144.º do Código de Processo Penal), a prisão preventiva só pode ser decretada se for "o único meio" de proteger as provas ou de evitar que o suspeito fuja ou exerça pressão sobre as testemunhas.

No mesmo processo, os juízes já libertaram Wahib Nacer, um antigo banqueiro de 81 anos, sob controlo judicial. O intermediário Alexandre Djouhri continua detido.

