França: homem que profanou campa de Robert Badinter condenado a um ano de prisão com pena suspensa

A campa do antigo Ministro da Justiça Robert Badinter, em Bagneux, França.
A campa do antigo Ministro da Justiça Robert Badinter, em Bagneux, França. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Jean-Philippe Liabot
Publicado a
O homem de 23 anos que confessou ter profanado o túmulo algumas horas antes da entrada do antigo ministro da Justiça no Panthéon, a 9 de outubro, foi condenado na quarta-feira pelo tribunal de Nanterre.

Detido na terça-feira de manhã, o homem que confessou as infrações foi imediatamente julgado por profanação de uma sepultura e danos materiais. Estudante de uma escola de referência, era desconhecido da polícia.

Foi condenado de acordo com os pedidos do Ministério Público e terá de efetuar um curso de cidadania com dever de cuidado, para além de 140 horas de serviço comunitário.

De acordo com a polícia, foi encontrado graças às imagens de CCTV que o mostram a entrar e a sair do cemitério de Bagneux, no departamento de Hauts-de-Seine, na noite de 8 para 9 de outubro de 2025, bem como à análise do seu telemóvel, incluindo o seu ponto de referência. Segundo os investigadores, ele tinha visto a campa de Robert Badinter alguns dias antes.

Sob custódia da polícia, descreveu-se como próximo das ideias monárquicas. No julgamento, lamentou o seu ato, pediu desculpa à família Badinter e admitiu ter agido com "cobardia".

Na lápide do antigo ministro, tinha pintado com spray a seguinte frase:"Eterno é o seu reconhecimento, assassinos, pedófilos, violadores, a REPÚBLICA santifica-o".

Assim que a profanação foi descoberta, a classe política francesa comoveu-se e uniu-se para denunciar o ato. O presidente Emmanuel Macron reagiu na rede X.

À noite, a nação prestou homenagem a uma das grandes figuras morais e reformadoras da República. Advogado, Guardião dos Selos e depois presidente do Conselho Constitucional, Robert Badinter está sobretudo associado à sua luta sem tréguas contra a pena de morte. Foi ele quem aboliu a pena de morte em 1981, na sequência de um discurso histórico perante a Assembleia Nacional, no qual defendeu vigorosamente uma "justiça que não mata". Este ato histórico fez da França um dos primeiros países europeus a abandonar definitivamente a pena de morte.

