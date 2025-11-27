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Oito esquiadores resgatados com vida após avalanche na Áustria

A neve cobre as montanhas no glaciar Stubai em Neustift im Stubaital, Tirol, Áustria
A neve cobre as montanhas no glaciar Stubai em Neustift im Stubaital, Tirol, Áustria Direitos de autor  Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
De Sertac Aktan com EBU
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Oito esquiadores foram resgatados com vida após uma avalanche no glaciar Stubai, na Áustria. Quatro esquiadores sofreram ferimentos ligeiros e dois foram hospitalizados.

Oito esquiadores foram resgatados com vida depois de terem sido soterrados por uma avalanche no Glaciar Stubai, nos Alpes Tiroleses, na Áustria, na quinta-feira.

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Quatro ficaram ligeiramente feridos, tendo dois sido transportados de avião para um hospital.

O grupo, composto por cinco homens e três mulheres, estava a esquiar fora de pista quando desencadeou a avalanche.

Uma operação de salvamento em grande escala envolveu mais de 250 pessoas, incluindo equipas de salvamento em montanha, cães de combate a avalanches e helicópteros.

À tarde, todos os esquiadores, provenientes da Alemanha, Bulgária e Áustria, foram encontrados e sofreram ferimentos ligeiros.

A avalanche ocorreu no desfiladeiro de Daunscharte, uma zona de risco fora das pistas de esqui protegidas, e foi causada pela travessia de uma encosta com uma acumulação significativa de neve.

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