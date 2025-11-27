Oito esquiadores resgatados com vida após avalanche na Áustria

Oito esquiadores foram resgatados com vida após uma avalanche no glaciar Stubai, na Áustria. Quatro esquiadores sofreram ferimentos ligeiros e dois foram hospitalizados.
Oito esquiadores foram resgatados com vida depois de terem sido soterrados por uma avalanche no Glaciar Stubai, nos Alpes Tiroleses, na Áustria, na quinta-feira.
Quatro ficaram ligeiramente feridos, tendo dois sido transportados de avião para um hospital.
O grupo, composto por cinco homens e três mulheres, estava a esquiar fora de pista quando desencadeou a avalanche.
Uma operação de salvamento em grande escala envolveu mais de 250 pessoas, incluindo equipas de salvamento em montanha, cães de combate a avalanches e helicópteros.
À tarde, todos os esquiadores, provenientes da Alemanha, Bulgária e Áustria, foram encontrados e sofreram ferimentos ligeiros.
A avalanche ocorreu no desfiladeiro de Daunscharte, uma zona de risco fora das pistas de esqui protegidas, e foi causada pela travessia de uma encosta com uma acumulação significativa de neve.