Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Netanyahu pede ao Presidente de Israel que lhe conceda perdão sobre as acusações de corrupção

AP Photo/Ohad Zwigenberg
AP Photo/Ohad Zwigenberg Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
De Euronews with AP
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apresentou ao Presidente um pedido formal de indulto relativamente aos seus longos processos de corrupção. Herzog diz que vai "considerar o pedido". Não há pedido de desculpas nem admissão de culpa por parte do primeiro-ministro.

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu pediu ao Presidente de Israel que lhe conceda um indulto no âmbito do seu longo processo de corrupção.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Num comunicado divulgado no domingo, o gabinete do primeiro-ministro confirmou que Netanyahu tinha apresentado formalmente o pedido de indulto ao departamento jurídico do gabinete do Presidente. A Presidência descreveu-o como um "pedido extraordinário" com "implicações significativas", acrescentando que o Presidente Isaac Herzog iria "considerá-lo cuidadosa e sinceramente".

Na sua breve carta de uma página, Netanyahu não admite a culpa por qualquer ato ilícito. Em vez disso, reconhece uma "ampla responsabilidade pública e ética" pela tensão que envolve o processo em curso.

Netanyahu é o primeiro primeiro-ministro israelita em exercício a ser julgado, acusado de fraude, quebra de confiança e aceitação de subornos em três casos distintos que envolvem alegadas trocas de favores políticos com associados ricos. Não foi condenado por nenhum crime.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Família da relatora da ONU Francesca Albanese processa Trump e os EUA

Gaza assinala Ramadão de luto sob cessar-fogo

Le Pen revela que não se candidatará em 2027 se tribunal ordenar pulseira eletrónica