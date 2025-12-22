Já saiu o tão esperado primeiro prémio do Sorteio Extraordinário de Natal 2025 da lotaria do El Gordo Espanhol. O número sorteado foi o 79.432. As vozes de Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco, as meninas da escola de San Ildefonso, encarregadas de cantar os prémios, entoaram o número com energia, alegria e emoção.

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O El Gordo saiu às 10h44 e espalhou milhões por León e Madrid, distribuindo 4 milhões de euros por série. Ou seja, aqueles que tiverem em sua posse um décimo com o número 79.432 receberão 400 mil euros. La Bañeza, Villablino, Pola de Borbón e Madrid foram as áreas sortudas onde o número foi vendido.

Um funcionário da lotaria mostra uma bola da lotaria El Gordo antes do sorteio anual de Natal, em Madrid, a 22 de dezembro de 2025. Manu Fernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Chuva de milhões em León, após um verão difícil devido aos incêndios

O verão passado foi trágico em Espanha devido aos incêndios que devastaram o território. Uma das zonas mais afetadas foi Castela e Leão. Duas associações de futebol e uma de sineiros distribuíram 468 milhões do Gordo em La Bañeza, que foi duramente afetada pelos incêndios.

O presidente da Câmara Municipal de Villalbino, Mario Rivas, explicou que a maior parte do prémio foi distribuída em participações vendidas pela Associação de Alzheimer do Vale de Laciana. Rivas reconheceu que os últimos meses têm sido difíceis para a região, onde os acidentes mineiros ocorridos nas Astúrias causaram a morte de vários dos seus vizinhos.

O segundo prémio, com 125 000 € por décimo, foi para o número 70 048, vendido inteiramente na Rua Barquillo, em Madrid. O terceiro prémio, com 50 000 euros por décimo, foi para o número 90 693 e vai para Granada, Cádiz, Vizcaya, Alicante, La Coruña, Badajoz e Llobregat. O quarto prémio, 78 477, distribuiu 20 000 por décimo.

Um sorteio que distribui mais de 2,7 mil milhões de euros

Este ano, de acordo com dados da Loterías y Apuestas del Estado (Loteria e Apostas do Estado), o Sorteio Extraordinário de Natal atingiu, em 2025, um faturamento total de 3.554.452.080 euros.

O clássico sorteio distribui 2,772 milhões de euros, 70 milhões a mais do que em 2024. Foram colocados à venda 198 milhões de décimos, 198 séries. De acordo com dados da Loterías y Apuestas del Estado, o Sorteio Extraordinário de Natal atingiu, este ano de 2025, um faturamento total de 3.554.452.080 euros.

Vários espectadores assistem ao sorteio anual da loteria de Natal no Teatro Real de Madrid, na segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Manu Fernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Os madrilenos são os que mais gastaram em lotaria este ano. Atualmente, cada décimo vale 20 €. Desde 2002, ano em que o euro entrou em vigor na Espanha, esse é o preço do décimo. No entanto, o seu custo tem vindo a aumentar desde a segunda metade do século passado. Muitos ainda se lembram das 500 pesetas (3 €) que os décimos custavam nos anos 90.

Gasto en el Sorteo Extraordiario de Navidad 2025 en España. Loterías y Apuestas del Estado

Quanto fica para o Tesouro Público de El Gordo?

O Gordo distribui 400.000 euros por décimo, no entanto, os vencedores não receberão o prémio integral, pois primeiro têm de passar pela Agência Tributária.

Os prémios inferiores a 40 000 euros estão isentos de impostos, enquanto os prémios superiores, como é o caso do Gordo, estão sujeitos a uma retenção de 20% sobre o montante que exceder esse limite.

Aqueles que ganharem o El Gordo ficarão com 328.000 euros líquidos, pois a retenção seria aplicada sobre 360.000 euros, dos quais se deduziriam 72.000 euros.

Quanto tempo há para receber o El Gordo e os outros prémios?

O prémio poderá ser levantado a partir de 23 de dezembro em instituições bancárias autorizadas. De acordo com o regulamento da Loterías y Apuestas del Estado (Loteria e Apostas do Estado), o direito ao levantamento do prémio expira três meses após o dia seguinte ao sorteio.