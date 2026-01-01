Avaria eléctrica no túnel do Canal da Mancha resolvida, mas continuam os atrasos nos comboios

Os comboios voltaram a circular em ambas as direcções através do túnel do Canal da Mancha, entre a Europa continental e o Reino Unido, na quarta-feira, mas os problemas persistiram após um dia de caos causado por falhas de energia e por um comboio avariado.

O operador do túnel, Eurotunnel, afirmou que a ligação submarina de 50 quilómetros estava de volta à "capacidade total" depois de uma falha de energia ter sido resolvida durante a noite de terça-feira.

A breve declaração não detalhava a causa da avaria.

Mas o Eurostar, que gere os comboios de passageiros através do túnel, alertou para a possibilidade de atrasos e cancelamentos devido às "repercussões" das graves perturbações ocorridas na terça-feira.

O site oficial indicava atrasos na quarta-feira nos comboios Londres-Paris, Londres-Bruxelas e Londres-Amesterdão, em ambos os sentidos, e alguns cancelamentos de manhã cedo.

Fila de espera para os serviços Eurostar na estação St Pancras International em Londres, 30 de dezembro de 2025 AP Photo

A interrupção dos serviços ferroviários no canal da Mancha, que durou horas, e a consequente cascata de cancelamentos, perturbaram os planos de férias de fim de ano dos viajantes e provocaram uma corrida aos voos e aos autocarros.

Uma outra avaria no lado britânico, que a Eurostar afirmou estar relacionada com o problema elétrico no interior do túnel, causou também graves atrasos aos passageiros a bordo de três comboios.

Segundo a empresa, um cabo elétrico aéreo caiu sobre um comboio Eurostar de Londres para Paris, perto da entrada do túnel, e os esforços para deslocar o comboio com os seus passageiros no interior revelaram-se "muito complexos".

Related Uber planeia novos comboios a partir de Londres para rivalizar com o Eurostar

A falha de energia também causou grandes atrasos em dois comboios para Bruxelas, disse a Eurostar.

O passageiro Ghislain Planque disse à emissora francesa BFMTV que a sua viagem no Eurostar, na terça-feira à noite, de Londres para França, deveria durar pouco menos de 90 minutos, mas em vez disso demorou cerca de 11 horas, tendo os passageiros ficado presos durante a noite no comboio que tinha apenas energia intermitente.

"Ficámos sem eletricidade, ou seja, sem aquecimento, sem ar condicionado, sem possibilidade de carregar os telemóveis", disse. "Estivemos na escuridão total durante uma parte do tempo".