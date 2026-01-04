Em vez de um Natal branco, a Alemanha teve este ano um Natal e uma passagem de ano gelados. Este tempo de inverno deverá manter-se por enquanto. Na noite de segunda-feira, o Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê temperaturas de dois dígitos abaixo de zero em algumas zonas. No sul, são possíveis mínimas entre os 10 e os 15 graus negativos, no resto do país, entre os 3 e os 9 graus negativos. São possíveis aguaceiros de neve, sobretudo no norte.

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Na segunda-feira, nevará como aguaceiros, especialmente junto à costa, e são também possíveis tempestades de granizo isoladas. No sul, porém, o tempo permanecerá essencialmente seco. Para além de nevoeiro localizado, o sol também aparecerá com mais frequência.

A DWD prevê permafrost em quase todo o lado na terça-feira. Só nas ilhas do Mar do Norte e no Baixo Reno é que as temperaturas poderão subir até um pouco acima de zero. Caso contrário, as temperaturas máximas situar-se-ão entre os 6 e os 1 graus negativos, com tempo predominantemente seco.

Que papel desempenha o vórtice polar?

No contexto do atual desenvolvimento do frio, está a ocorrer um processo que é considerado particularmente influente na meteorologia: um enfraquecimento do vórtice polar. Trata-se de um forte sistema de ventos na estratosfera que, normalmente, mantém o ar frio unido sobre o Ártico.

Se este sistema se desequilibrar ou se fragmentar em várias partes, o ar frio do Ártico pode deslocar-se para sul, até à Europa. Estes desenvolvimentos são considerados típicos prenúncios de fases de inverno pronunciadas.

O fator decisivo não é um acontecimento isolado, mas sim a duração da perturbação. Se o vórtice polar permanecer enfraquecido por mais tempo, as condições climatéricas invernais podem persistir por semanas e caraterizar todo o mês de janeiro.

Existem também as chamadas zonas de bloqueio de alta pressão. Estas impedem que o ar ameno do Atlântico chegue à Europa Central e favorecem a entrada de ar frio vindo de Leste. Estas condições climatéricas são frequentemente duradouras, especialmente se forem estabilizadas por processos nas camadas superiores do ar.

As previsões semanais atuais do modelo meteorológico europeu ECMWF apontam para uma situação de estagnação climática deste tipo. Várias semanas frias consecutivas indicam que a atmosfera está atualmente num modo de inverno pronunciado.

Um janeiro particularmente frio raramente ocorre por acaso. Para além do vórtice polar e do bloqueio dos sistemas de alta pressão, as influências dos oceanos e dos trópicos também desempenham um papel importante. Se vários destes factores se conjugarem, pode estabelecer-se um regime de inverno estável.

Será que o mês de janeiro vai continuar gelado?

Segundo o site wetter.com, é muito provável que a primeira semana de janeiro continue a ser invernosa na Alemanha. A geada, por vezes severa, e os aguaceiros de neve regionais são considerados certos.

Depois disso, no entanto, a probabilidade de uma moderação percebível aumenta - especialmente no sudoeste, onde até mesmo temperaturas de mais de dois dígitos são possíveis novamente.

De acordo com o meteorologista Burster, as tendências a longo prazo para o resto de janeiro e o início de fevereiro também indicam desvios de temperatura bastante positivos. O inverno pode, portanto, despedir-se mais cedo do que muitos fãs da neve gostariam.