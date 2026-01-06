Em Pafos, bênção das águas conta com mensagem de Christodoulides para a presidência cipriota do Conselho da UE

Na tradicional celebração oficial, que se realiza rotativamente nas cidades costeiras de Chipre livre e que, este ano, teve lugar em Pafos, estiveram presentes o presidente da República, Nikos Christodoulides, e o arcebispo de Chipre, Georgios.

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O arcebispo Georgios desejou iluminação divina ao presidente da República, que, como ele mesmo disse, assume novas funções, a presidência do Conselho da UE, para que possa colocar a questão cipriota nas suas devidas dimensões e conduzir o país a um futuro melhor.

Questionado sobre a cerimónia oficial de arranque da Presidência cipriota do Conselho da UE, o presidente da República de Chipre afirmou: "Amanhã temos a cerimónia oficial de inauguração da Presidência cipriota do Conselho da UE. Um momento de orgulho para o nosso país. Um momento em que, como podem ver pelos desenvolvimentos, os desafios são constantemente numerosos e tenho a certeza, tenho a certeza absoluta, de que, enquanto Presidência cipriota, cumpriremos esta obrigação institucional para com a UE, com um e apenas um objetivo: fortalecer, porque os desenvolvimentos internacionais também demonstram esta necessidade, a autonomia da UE, para impulsionar ainda mais a integração europeia. Estamos plenamente preparados para assumir esta obrigação."

O ponto central da celebração foi a Igreja Santa de Agioi Anargyroi, onde o arcebispo George presidiu à Divina Liturgia Arciprestal e celebrou a Grande Consagração da Epifania. Seguidamente, formou-se a tradicional procissão que terminou no porto de Pafos, onde o primaz da Igreja de Chipre presidiu à cerimónia de imersão da Santa Cruz.

A procissão foi acompanhada pela Orquestra Filarmónica da Polícia de Chipre, enquanto a Orquestra Filarmónica da Guarda Nacional e uma procissão militar prestaram homenagem no adro da igreja e no porto.