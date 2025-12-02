Em Chipre, Roberta Metsola promete defender a segurança dos cidadãos

Roberta Metsola concluiu a sua visita a Chipre, no contexto da pesidência cipriota do Conselho Europeu, que começa a 1 de janeiro.

A presidente do Parlamento Europeu foi recebida pela presidente do Parlamento de Chipre, Anita Demetriou, que sublinhou que Metsola nunca esquece a ocupação de Chipre, tendo a política maltesa afirmado que sente Chipre como a sua segunda casa.

Metsola e Demetriou reuniram-se também com representantes dos partidos cipriotas. A presidente do Parlamento Europeu participou também na sessão plenária do câmara legislativa cipriota.

Roberta Metsola e Anita Demetriou no Parlamento de Chipre © European Union 2025 - Source : EP / Daina LE LARDIC

Juntamente com o Presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, Metsola visitou a Escola Técnica Profissional de Educação e Formação em Larnaca.

Nikos Christodoulides e Roberta Metsola © European Union 2025 - Source : EP / Daina LE LARDIC

Na escola, conversaram com os alunos, no âmbito de um evento organizado pelo gabinete do Parlamento Europeu em Chipre. Roberta Metsola teve a oportunidade de responder às perguntas dos estudantes e explicar-lhes o funcionamento do Parlamento Europeu e a importância da participação dos cidadãos europeus nos processos europeus.