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Itália: maquinista morto à facada perto da estação de Bolonha, assassino está em fuga

Um comboio a chegar à estação central Termini de Roma, 13 de julho de 2023
Um comboio a chegar à estação central Termini de Roma, 13 de julho de 2023 Direitos de autor  Gregorio Borgia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Gregorio Borgia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
De Filippo Gozzo
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Alessandro Ambrosio, de 34 anos, foi encontrado morto na zona de estacionamento reservada aos funcionários. O agressor, Jelenic Marin, uma pessoa em situação de sem-abrigo, de 36 anos e de origem croata, encontra-se atualmente em fuga.

Alessandro Ambrosio, de 34 anos, maquinista da Trenitalia, a principal companhia de transporte ferroviário italiana, foi encontrado morto na zona de estacionamento reservada aos funcionários na estação de Bolonha.

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O homem terá sido esfaqueado no abdómen. Quando foi atacado, provavelmente pelas costas, estava a caminho do referido parque de estacionamento para entrar no seu carro.

Um empregado da empresa ferroviária Italo terá dado o alarme quando viu o corpo numa poça de sangue.

O agressor, Jelenic Marin, de 36 anos e de origem croata, encontra-se atualmente em fuga e as buscas estiveram em curso durante toda a noite.

O homem poderá ter fugido a bordo de um comboio. Por esse motivo, as suas fotografias foram transmitidas às forças policiais presentes em todas as estações.

Marin, um indivíduo em situação de sem-abrigo já conhecido por causar problemas em estações ferroviárias, foi identificado por agentes da polícia e da autoridade ferroviária, que verificaram as imagens dos sistemas de videovigilância internos e externos.

Políticos expressam condolências

O vice-primeiro-ministro e ministro das Infraestruturas e dos Transportes, Matteo Salvini, disseestar "profundamente triste com a tragédia em Bolonha". Expressou ainda a sua "solidariedade à família da vítima e aos seus colegas" e afirmou estar "em contacto constante com as forças policiais que estão a investigar" o caso.

Salvini confirmou "a sua determinação em aumentar para 1.500 o número de homens e mulheres fardados da FS Security para vigiar os comboios e as estações".

"O meu primeiro pensamento vai para a sua família, para aqueles que estavam à sua espera em casa e que, a partir desta noite, terão de lidar com uma dor injusta, súbita e insuportável. Para eles vão as mais sinceras condolências e a solidariedade da comunidade do Partido Democrata", escreveu a líder democrata Elly Schlein nas redes sociais.

"Um ato muito grave, estamos à espera de perceber o que aconteceu, mas, entretanto, quero expressar a nossa solidariedade, neste momento tão doloroso, aos familiares e colegas. Confiamos no trabalho das autoridades de investigação e oferecemos a nossa máxima disponibilidade para tudo o que for considerado útil para o caso", declarou o presidente da Câmara de Bolonha, Matteo Lepore.

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