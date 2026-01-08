Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Produção de gás: Egito altera acordo para o campo cipriota de Cronos

O Presidente de Chipre com o Ministro do Petróleo do Egito
O Presidente de Chipre com o Ministro do Petróleo do Egito
A reunião de Christodoulides com o ministro do Petróleo egípcio teve boas notícias para a evolução dos domínios energéticos de Chipre

A cláusula de canalizar 20% da produção de gás do campo de Cronos para o Egito foi alterada, de acordo com fontes governamentais cipriotas citadas pela CYPE.

Na quarta-feira, o presidente da República de Chipre teve uma reunião no Palácio Presidencial com o ministro egípcio do Petróleo, Karim Badawi, que representou o presidente do Egito na cerimónia de abertura da presidência cipriota do Conselho da União Europeia (UE).

De acordo com fontes conhecedoras das questões discutidas na reunião, o Egito indicou que o acordo com Chipre pode ser alterado de modo a que todo o stock que chegará por oleoduto ao Egito possa ser canalizado para um terminal de liquefação e vendido para os mercados europeus ou outros.

As mesmas fontes mostraram-se otimistas quanto à resolução dos problemas relativos ao bloco 12 e ao avanço da produção da jazida de Afrodite, na qual o Egito também está interessado.

