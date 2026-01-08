Presidência do Conselho Europeu: "Chegou o momento de Chipre", afirmou Nicos Christodoulides

Na presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do presidente do Conselho Europeu, António Costa, de dirigentes e representantes de governos, bem como de representantes de outras organizações, a cerimónia de abertura da presidência cipriota teve lugar no palco central da organização do teatro de Chipre.

Nikos Christodoulides: "Assumimos o cargo com plena consciência"

A Presidência cipriota do Conselho da UE tem como objetivo criar uma União Europeia que combine autonomia estratégica com alcance internacional, defendendo os seus interesses e cidadãos, e que aja simultaneamente como uma força de paz, estabilidade e desenvolvimento. Foi o que afirmou o Presidente da República, Nicos Christodoulides, na quarta-feira.

No evento oficial de abertura da Presidência, o chefe de Estado destacou que Chipre, situado na encruzilhada de três continentes e numa região instável, continuará a atuar como uma ponte fiável entre a União Europeia e a região em geral, promovendo o diálogo, a cooperação e a compreensão mútua, "sempre como parte da solução e nunca como parte do problema".

Nicos Christodoulides afirmou também que é para esta Europa que a Presidência cipriota trabalhará em nome dos 27 Estados-Membros e dos 450 milhões de cidadãos da UE, salientando que, quanto mais unida, fiável e virada para o exterior for a União, mais segurança, estabilidade e perspetiva oferecerá aos seus cidadãos, tendo como objetivo final "mais integração europeia e mais Europa através de uma União autónoma aberta ao mundo".

Christodoulides manifestou o seu prazer em receber os convidados da cerimónia no "extremo sudeste da Europa". “Aqui, na última capital ocupada da nossa península. Numa cidade que encarna os desafios da paz, da segurança e da integração europeia”, afirmou.

Ele também expressou sentimentos de orgulho e responsabilidade, “porque a Presidência do Conselho da União Europeia não é apenas um marco institucional. É uma missão coletiva e nacional, que assumimos com plena consciência da sua importância”.

Referiu-se à assunção de responsabilidades perante a Europa, os cidadãos, as crianças, as gerações futuras e o futuro, que Chipre assume com orgulho.

“E Chipre, a República de Chipre, pode e está pronto para liderar com determinação”, salientou.

Referiu ainda que a visão clara de Chipre para os próximos seis meses é traduzir em ação a visão e os objetivos estratégicos da UE. Contribuir de forma absolutamente positiva, como mediador honesto, para garantir a coesão institucional e promover propostas e iniciativas que reforcem o processo de integração europeia.

“Vamos construir juntos, com um elevado sentido de responsabilidade, orgulho e fé na construção europeia, o futuro da UE”, afirmou.

Acrescentou que as conquistas mais decisivas da União surgiram das provações mais difíceis, como quando, após a Segunda Guerra Mundial, Robert Schuman e Jean Monnet lançaram as bases da integração política e económica europeia, que moldaram a atual União Europeia, com o objetivo de consolidar a estabilidade, a segurança e a cooperação.

Por ocasião da presença dos presidentes da Ucrânia e da Moldávia, destacou as mudanças drásticas e positivas que a adesão de Chipre e a sua participação na União trouxeram a todos os aspetos da nossa vida quotidiana, que, sem dúvida, melhoraram substancialmente.

“Um impacto positivo significativo é também o reforço do nosso poder diplomático e político. A República de Chipre, como membro de uma família forte de 27 Estados e quase meio bilhão de cidadãos, tem uma voz ainda mais forte, ampliando ainda mais a sua influência diplomática", afirmou.

Acrescentou que esta é uma vantagem muito importante para todos os Estados-membros e, em particular, para um país pequeno e ocupado como Chipre, que, embora esteja a progredir, a desenvolver-se e a avançar, luta constantemente pela segurança, pela reunificação e pela paz.

Ao mesmo tempo, continuou, como Estado-membro da União Europeia, conseguiu superar crises graves e enfrentar com sucesso muitos desafios, como a crise económica da década anterior e, mais recentemente, a pandemia.

É neste contexto, observou, que Chipre presta o seu apoio político, económico e humanitário inabalável à Ucrânia, defendendo a sua soberania, independência e integridade territorial.

“Uma política que, como tenho repetidamente salientado, continuará e será reforçada durante a nossa Presidência, porque, muito simplesmente, Chipre sabe em primeira mão o que significa invasão e ocupação, o que significa refugiados, desaparecidos, violação dos direitos humanos fundamentais”, afirmou.

Salientou também que os Estados-membros da UE só se estiverem juntos, unidos na sua diversidade, partilhando princípios e valores comuns, poderão não só sobreviver, mas também tornar-se protagonistas no atual contexto internacional.

"Além disso, a multiplicidade e a complexidade dos desafios atuais evidenciam claramente a necessidade de uma Europa mais forte", afirmou.

O presidente salientou que Chipre compreende profundamente a importância do poder unificador da União Europeia e que está a investir substancialmente na mesma, no âmbito do seu grande esforço de liberalização e reunificação.

Manifestou também a sua forte convicção de que o atual ambiente de incerteza geopolítica constitui uma oportunidade para a União Europeia emergir ainda mais forte, segura, unida e autónoma do ponto de vista estratégico.

António Costa: "A UE não pode aceitar violações do direito internacional"

A União Europeia não pode aceitar violações do direito internacional em Chipre, na América Latina, na Gronelândia, na Ucrânia ou em Gaza, afirmou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, na cerimónia de abertura da Presidência cipriota do Conselho da União Europeia, em Nicósia.

Durante o seu discurso, António Costa salientou a importância da Presidência cipriota para continuar a apoiar a reconstrução da Ucrânia, para fazer avançar a via da integração europeia e para preparar a próxima fase dos debates sobre o orçamento da UE.

Chipre assume a liderança do Conselho num momento muito difícil, em que a ordem internacional baseada em regras está a ser atacada, pondo em causa o multilateralismo, o comércio justo e os princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas. "A própria história de ocupação e divisão de Chipre proporcionou-lhe uma compreensão muito concreta do valor crucial do direito internacional para a paz e a estabilidade entre as nações", afirmou.

"A União Europeia não pode aceitar violações do direito internacional, seja em Chipre, na América Latina, na Gronelândia, na Ucrânia ou em Gaza", sublinhou Costa. Relativamente à Gronelândia, sublinhou que esta pertence ao seu povo. "Nada pode ser decidido para a Dinamarca e para a Gronelândia sem a Dinamarca ou sem a Gronelândia. A Dinamarca e a Gronelândia têm todo o apoio e solidariedade da União Europeia", afirmou.

A Europa continuará a ser um defensor firme e inabalável do direito internacional e do multilateralismo. "Nós, europeus, aprendemos com a nossa própria história que a via unilateral é um caminho rápido para o conflito, a violência e a instabilidade. A invasão russa da Ucrânia provou-o mais uma vez de forma muito clara. Trata-se de uma guerra de agressão que constitui uma violação flagrante do direito internacional e dos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas", afirmou, referindo-se ao apoio firme da UE à Ucrânia, que, segundo ele, é uma defesa corajosa destes princípios partilhados por nações de todo o mundo.

"É por isso que continuaremos a lutar por uma paz justa e duradoura na Ucrânia. No último Conselho Europeu, comprometemo-nos a fornecer à Ucrânia os recursos financeiros necessários para os próximos dois anos. E ontem, em Paris, juntamente com os parceiros que partilham as mesmas ideias, chegámos a acordo sobre as garantias de segurança de que a Ucrânia necessita para evitar novas agressões", afirmou, acrescentando que a Presidência cipriota será também um momento crucial para continuar a apoiar a reconstrução da Ucrânia e para fazer progressos decisivos no sentido da integração europeia.

"Este será o melhor investimento que a União Europeia pode fazer para garantir a paz, a estabilidade e a prosperidade a longo prazo na Europa. Neste mundo multipolar, uma União Europeia alargada significa uma Europa mais forte, mais segura e mais pacífica a nível interno e externo", afirmou António Costa.

O próximo alargamento, à Ucrânia, à Moldova e aos Balcãs Ocidentais, é crucial para reforçar a União enquanto ator geopolítico. "Para que o alargamento seja uma realidade, temos de atuar simultaneamente em duas frentes. Em primeiro lugar, temos de prosseguir as reformas nos países candidatos. Em segundo lugar, a União Europeia deve preparar-se para acolher novos membros", afirmou.

Quanto à Ucrânia, afirmou que os progressos em termos de alargamento são particularmente urgentes nos próximos meses, a fim de acompanhar o ritmo impressionante das reformas do país. "A adesão é um elemento central de qualquer acordo de paz, constituindo uma base fundamental para a futura prosperidade e desenvolvimento da Ucrânia", sublinhou.

Acrescentou ainda que 2026 é igualmente importante para a adesão da Moldova e dos parceiros dos Balcãs Ocidentais. Costa afirmou que os próximos 12 meses poderão assistir à conclusão das negociações de adesão do Montenegro e que se espera que a redação do respetivo Tratado de Adesão possa começar muito em breve, durante a Presidência cipriota.

A prioridade para 2025, segundo o primeiro-ministro, é criar as bases para uma Europa da Defesa. "Temos de continuar a implementar esta agenda e acelerar o nosso trabalho no sentido da preparação da defesa europeia".

Além disso, afirmou que, em 2026 e em estreita cooperação com a Comissão, a competitividade económica da Europa deverá receber um novo impulso. "Porque a coesão social sem prosperidade não é sustentável." É por isso que, no dia 12 de fevereiro, convocará uma reunião de líderes europeus para discutir a melhor forma de concretizar todo o potencial do mercado único europeu.

Referindo-se à extensa rede de acordos comerciais da UE, que abrange 78 países, afirmou que esta continua a expandir-se, não só com os países do Mercosul, mas também com os progressos nas negociações com países como a Índia, a Indonésia, a Tailândia, a Malásia, as Filipinas e os Emirados Árabes Unidos. "Enquanto parceiro previsível e fiável, a agenda comercial justa da União Europeia molda as regras económicas globais e promove a prosperidade partilhada com parceiros de todo o mundo", declarou.

António Costa European Union

As ambições da UE em termos de segurança, competitividade e coesão social exigem um orçamento a longo prazo que lhe confira os recursos necessários. "Até ao final de 2026, temos de chegar a um acordo sobre um quadro que reflita as necessidades e ambições de uma Europa segura, competitiva, justa e resiliente. A liderança de Chipre será fundamental para preparar a próxima fase das discussões orçamentais, garantindo que os nossos recursos financeiros estejam alinhados com os nossos objetivos", sublinhou.

Por último, acrescentou que a proximidade e o envolvimento diplomático de Chipre com o Mediterrâneo, o Médio Oriente e o Golfo constituem uma vantagem fundamental para as relações da Europa com todas estas regiões. "Chipre desempenha um papel central, em especial através da sua liderança na ajuda humanitária a Gaza, com a iniciativa Amalthea a garantir que a ajuda chega aos civis em segurança", afirmou. Chipre contribuirá também de forma fundamental para o papel da União Europeia na aplicação do Plano de Paz para Gaza, adotado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. "A liderança de Chipre será igualmente importante para reforçar os laços através do Pacto Mediterrânico", disse ainda.

Seguindo a mesma linha de pensamento, referiu que a presidente Von der Leyen e ele próprio estarão na Jordânia nos próximos dias para a primeira Cimeira UE-Jordânia, e que visitarão a Síria e o Líbano. "Aguardo com expetativa a reunião dos líderes da UE com os nossos parceiros mediterrânicos, prevista para abril de 2026, aqui em Chipre", acrescentou.

Por último, afirmou que o empenho de Chipre no caminho europeu, juntamente com o seu profundo conhecimento dos desafios enfrentados pela UE, lhe permitirá desempenhar este papel com êxito e eficácia. "Juntos, asseguraremos que a nossa União permaneça unida, agindo de forma decisiva em benefício de todos os nossos cidadãos", concluiu.

Ursula von der Leyen: "A reunificação de Chipre é uma prioridade"

A reunificação de Chipre continua a ser uma "prioridade absoluta" para a União Europeia, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na quarta-feira, associando a divisão da ilha, que se arrasta há muito tempo, a princípios europeus mais amplos que se aplicam "igualmente à Gronelândia".

No discurso proferido na cerimónia de abertura da Presidência cipriota, von der Leyen afirmou que a UE "fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir o êxito do processo liderado pelas Nações Unidas", manifestando a esperança de que 2026 possa trazer "uma dinâmica renovada para um Chipre reunificado". A Comissária recordou a sua decisão de nomear o antigo Comissário Johannes Hahn como Enviado Especial da UE para Chipre, sublinhando a importância que atribui a esta questão em Bruxelas.

"Estamos perante um país onde a promessa de reunificação está à espera de ser cumprida", afirmou.

Referiu ainda que poucos lugares na União Europeia compreendem tão claramente o que significa viver com as consequências da divisão - e, ao mesmo tempo, recusar que a divisão defina o futuro.

"É por isso que é tão oportuno que Chipre assuma a Presidência da UE nesta altura. A própria União Europeia nasceu de um conflito", afirmou, acrescentando que a UE não é perfeita, mas é uma promessa: que a cooperação é mais forte do que o confronto e que a justiça é mais forte do que a violência.

"Princípios que se aplicam não só à nossa União Europeia, mas também à Gronelândia", afirmou, acrescentando que Chipre confere à sua presidência uma autoridade moral única.

"Enquanto país na encruzilhada de continentes, culturas e crises, Chipre compreende a importância estratégica da paz e da estabilidade na nossa vizinhança, a necessidade urgente de segurança num mundo incerto e o valor duradouro do direito internacional."

Ursula von der Leyen e Nikos Christodoulides ΚΥΠΕ

Ursula von der Leyen descreveu Chipre como um país que incorpora "o melhor que a Europa tem para oferecer", combinando tradição com inovação e retirando força "da nossa história enquanto moldamos o futuro". Referindo-se a Nicósia como um dos centros de criação de empresas tecnológicas de mais rápido crescimento na Europa, a comissária salientou que os inovadores no domínio da inteligência artificial estão a desenvolver as tecnologias do futuro "à sombra das igrejas bizantinas".

Dirigindo-se ao Presidente da República, Nicos Christodoulides, reiterou o seu apelo a uma Europa "unida no seu objetivo e fundada na solidariedade", sublinhando o papel de liderança de Chipre na região. Referiu-se à sua recente visita ao porto de Larnaca, salientando o papel de Chipre no fornecimento de ajuda humanitária a Gaza, bem como a coragem dos bombeiros cipriotas.

"E com a criação de um centro regional de combate a incêndios, Chipre desempenhará um papel ainda mais importante nos próximos anos. Vemos isso através da vossa experiência como Estado-membro da linha da frente. E vemo-lo claramente na prioridade central da vossa Presidência - construir uma Europa mais segura e mais independente", afirmou.

Von der Leyen sublinhou também que a segurança da Europa começa com a Ucrânia, reiterando que "a segurança da Ucrânia é a segurança da Europa", e reafirmou o empenhamento da UE numa paz justa e duradoura, bem como na via da adesão da Ucrânia à UE.

"A reunião de ontem em Paris foi um passo muito importante nessa direção. E continuaremos a fazer avançar o caminho da Ucrânia e da Moldova em direção à União Europeia, porque uma Ucrânia livre e próspera e uma Moldávia unida e próspera pertencem à UE", afirmou.

Von der Leyen sublinhou igualmente a necessidade de uma União mais competitiva, associando a competitividade à independência. Para tal, é necessário reduzir a burocracia desnecessária, concluir o mercado único, eliminar as barreiras entre as economias e promover a União da Poupança e do Investimento para desbloquear o financiamento do futuro da Europa.

Volodymyr Zelenskyy: "É possível pôr termo à guerra na Ucrânia durante a Presidência cipriota"

É possível pôr termo à guerra na Ucrânia durante a Presidência cipriota do Conselho da UE, afirmou o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, a partir de Nicósia, na cerimónia de abertura da Presidência para o primeiro semestre de 2026.

O presidente ucraniano observou que a Ucrânia, tal como Chipre, merece ser um membro em pé de igualdade da União Europeia e manifestou a esperança de que a Presidência cipriota seja produtiva para fazer avançar o país na via europeia.

Afirmou ainda que as sanções contra a Rússia devem ser reforçadas, referindo que está a ser preparado um novo pacote de sanções que terá como alvo a "frota fantasma" da Rússia.

Durante o seu discurso, Volodymyr Zelenskyy agradeceu ao presidente da República de Chipre, Nikos Christodoulides, e disse estar feliz por estar em Nicósia no momento em que Chipre assume a Presidência do Conselho da União Europeia. "Todos nós esperamos muito desta Presidência", sublinhou.

"Para a Ucrânia, este é um momento muito importante - tal como para Chipre - um Estado-membro que, infelizmente, continua dividido, mas empenhado numa paz duradoura - e que é plenamente igual na Europa", afirmou o Presidente Zelenskyy.

Volodymyr Zelenski na cerimónia de abertura da Presidência cipriota ΚΥΠΕ

O presidente Zelensky referiu que Chipre pode ser mais pequeno em termos de dimensão, mas tem uma voz igual nas instituições europeias. "Isto diz muito sobre o que é realmente a Europa - que todas as nações são importantes e que todos os países livres da Europa merecem fazer parte da nossa casa comum europeia. E é isso que torna a Europa estável e pacífica", afirmou.

"A Ucrânia também merece fazer parte, em pé de igualdade, da nossa casa comum europeia. E esperamos que a vossa Presidência seja produtiva para nos fazer avançar nesta via", prosseguiu.

Zelenskyy afirmou ainda que espera que durante a Presidência cipriota o pacote de apoio de 90 mil milhões de euros à Ucrânia comece a ser implementado. Este financiamento, afirmou, reforça a resiliência da Ucrânia e, com ela, a resiliência de toda a Europa.