Um Prémio Nobel pode ser oferecido ou vendido? Já foi feito no passado

Num movimento bastante incomum, a líder da oposição venezuelana María Corina Machado apresentou sua medalha do Prémio Nobel da Paz ao presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca na quinta-feira, no que disse ser "reconhecimento pelo seu compromisso único com nossa liberdade".

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Machado foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz de 2025 pela sua liderança do movimento de oposição venezuelano perante a repressão por parte de Nicolás Maduro, sobretudo nas muito criticadas eleições presidenciais de 2023 no país sul-americano.

A 3 de janeiro, Trump ordenou uma operação militar que resultou na captura de Maduro. Maduro e a mulher enfrentam atualmente acusações relacionadas com o tráfico de droga em Nova Iorque.

"Entreguei ao presidente dos Estados Unidos a medalha, o Prémio Nobel da Paz", disse Machado aos jornalistas à saída da Casa Branca.

Trump confirmou nas redes sociais que Machado tinha deixado a medalha para ele guardar e disse que foi uma honra conhecê-la.

"Ela é uma mulher maravilhosa que já passou por tanta coisa. María deu-me o seu Prémio Nobel da Paz pelo trabalho que fiz", disse Trump na sua publicação. "Um gesto tão maravilhoso de respeito mútuo. Obrigado María".

Embora o gesto de Machado marque um caso raro de um laureado vivo que se separa da sua medalha pouco depois de a receber, não é inédito, e as regras estabelecem que Machado pode dar a medalha, mas não a honra em si.

De acordo com os estatutos da Fundação Nobel e com o testamento de Alfred Nobel, uma vez atribuído, o título de vencedor pertence pessoalmente ao indivíduo e não pode ser legalmente partilhado ou reatribuído a outra pessoa.

A medalha ou o diploma documental podem ser oferecidos fisicamente, vendidos ou leiloados, mas isso não confere o título do prémio a mais ninguém.

Vários outros laureados com o Prémio Nobel doaram ou venderam as suas medalhas, embora as circunstâncias e as motivações fossem diversas.

Leilão para refugiados ucranianos

O jornalista russo Dmitry Muratov, que ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2021 - juntamente com Maria Ressa das Filipinas - pelos seus esforços para salvaguardar a liberdade de expressão na Rússia, leiloou a sua medalha em junho de 2022 por um valor recorde de 103,5 milhões de dólares (89,1 milhões de euros).

Todas as receitas da venda realizada na Heritage Auctions em Nova Iorque a um comprador anónimo foram doadas ao fundo da UNICEF para crianças ucranianas refugiadas após a invasão total da Ucrânia pela Rússia em fevereiro desse ano.

ARQUIVO: ecrã mostra o preço final da medalha de ouro de Dmitry Muratov do Prémio Nobel da Paz de 2021, depois de ter sido leiloada em Nova Iorque, a 20 de junho de 2022 AP Photo

O leilão teve lugar poucos meses depois de a Rússia ter lançado a sua invasão total da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Muratov é o chefe de redação do Novaya Gazeta, um dos últimos jornais independentes da Rússia.

A publicação suspendeu as suas atividades em março de 2022, depois de ter recebido avisos das autoridades russas no contexto de uma repressão da dissidência e das críticas às ações do Kremlin durante as primeiras semanas da guerra.

Angariação de fundos em tempo de guerra e gestos infames

Nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, as medalhas Nobel pertencentes aos físicos dinamarqueses Niels Bohr e August Krogh, que as ganharam em 1922 e 1920, respetivamente, foram leiloadas para angariar fundos para a ajuda civil finlandesa durante a guerra de inverno entre a Finlândia e a União Soviética em 1939-1940.

As medalhas foram posteriormente doadas a museus na Dinamarca.

Durante a Segunda Guerra Mundial, os físicos alemães Max von Laue e James Franck, ambos laureados com o Prémio Nobel, entregaram as suas medalhas a Niels Bohr para que as guardasse enquanto a Alemanha nazi ocupava os seus países.

Para evitar que as medalhas caíssem nas mãos dos nazis, o químico húngaro George de Hevesy, que trabalhava no laboratório de Bohr, dissolveu-as em ácido.

Após a guerra, o ouro foi recuperado e a Fundação Nobel reformulou as medalhas, que foram devolvidas à família de von Laue e Franck.

ARQUIVO: O rescaldo do ataque dos aviões da Força Aérea Real a fábricas que trabalhavam para os nazis em Copenhaga, 10 de fevereiro de 1943 AP Photo

No entanto, nem todas as histórias sobre as medalhas do Prémio Nobel são positivas e algumas das escolhas feitas pelos laureados foram bastante controversas.

O escritor norueguês Knut Hamsun, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1920, terá oferecido a sua medalha ao ministro da Propaganda da Alemanha nazi, Joseph Goebbels, durante a Segunda Guerra Mundial.

Hamsun, que se encontrou com Adolf Hitler e Goebbels em 1943, era um simpatizante nazi que apoiou a ocupação alemã da Noruega. Segundo os relatos históricos, Hamsun entregou a sua medalha Nobel a Goebbels como gesto simbólico de apoio.

A reputação de Hamsun foi destruída após a guerra, embora as suas obras literárias continuem a ser estudadas.

O caso de James Watson

James D. Watson, que ganhou o Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina em 1962, juntamente com Francis Crick e Maurice Wilkins, pela descoberta da estrutura do ADN, vendeu a sua medalha na casa de leilões Christie's, em dezembro de 2014, por cerca de 4,8 milhões de dólares (4,13 milhões de euros).

Watson afirmou que os lucros obtidos iriam apoiar instituições de investigação científica e causas de conservação. Tornou-se o primeiro laureado com o Prémio Nobel vivo a vender a sua medalha.

O multimilionário russo Alisher Usmanov comprou a medalha apenas para a devolver a Watson numa cerimónia oficial em Moscovo, em 2015, dizendo que o cientista "merecia" ficar com ela.

ARQUIVO: Pessoas fazem fila para assistir a uma palestra do biólogo norte-americano James Watson, laureado com o Prémio Nobel, na Academia Russa de Ciências, em Moscovo, a 17 de junho de 2015 AP Photo

A decisão de Watson de vender surgiu no meio de dificuldades financeiras e na sequência de declarações polémicas sobre raça e inteligência, especialmente em relação a pessoas de origem africana, que prejudicaram a sua reputação e levaram à sua saída do Cold Spring Harbor Laboratory, onde tinha assumido lugar de destaque.

O laboratório destituiu Watson dos seus títulos e cortou todos os laços com ele em 2019. Inicialmente, Watson pediu desculpa pelas suas observações, mas mais tarde afirmou que as suas opiniões permaneciam inalteradas.

A UE sancionou Usmanov em 2022, impondo-lhe uma proibição de viajar em todo o bloco e congelando todos os seus bens devido às suas ligações ao presidente russo Vladimir Putin e ao seu governo. Watson manteve laços estreitos com a Rússia no final da sua carreira.

A medalha do Prémio Nobel de Crick, ganha em conjunto com Watson e Crick, foi também vendida na Heritage Auctions em 2013 por 2,27 milhões de dólares (1,95 milhões de euros). Parte do produto da venda foi doado ao Francis Crick Institute, em Londres.

A medalha do Prémio Nobel da Paz de Norman Angell, de 1933, ganha por promover a compreensão internacional, foi vendida na Sotheby's em 1983. A medalha está atualmente na posse do Museu Imperial da Guerra, em Londres.

Aage Bohr, que ganhou o Prémio Nobel da Física em 1975, viu a sua medalha ser vendida em leilão em 2011 e novamente em 2019. Bohr era filho de Niels Bohr, que ganhou o Prémio Nobel da Física em 1922.

Doações de prémios em dinheiro

Alguns laureados doaram o dinheiro do prémio Nobel em vez de se desfazerem das suas medalhas.

Albert Einstein, que ganhou o Prémio Nobel da Física em 1921, deixou o dinheiro do prémio à sua primeira mulher, Mileva Marić, e aos seus filhos, ao abrigo de um acordo de divórcio previamente estabelecido. O acordo foi feito antes de Einstein ganhar o prémio.

Paul Greengard, que ganhou o Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina em 2000, doou a totalidade do seu prémio para criar o Prémio Pearl Meister Greengard, um prémio anual de apoio a mulheres cientistas.

ARQUIVO: Albert Einstein posa com o veleiro que lhe foi oferecido no seu 50º aniversário pelo Berliner Handelgesellschs Ftm, um banco alemão, em junho de 1929 AP Photo

Günter Blobel, que ganhou o Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina em 1999, doou o dinheiro do prémio a projetos de restauração de Dresden e à construção de uma sinagoga na sua cidade natal.

E. Donnall Thomas, Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1990, doou o dinheiro do prémio ao seu centro de investigação para apoiar o trabalho em curso no domínio do transplante de medula óssea.

O Prémio Nobel inclui atualmente um prémio monetário de 11 milhões de coroas suecas (cerca de 1 milhão de euros), embora o montante tenha variado ao longo das décadas.