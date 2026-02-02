O governo argentino declarou na quinta-feira o estado de emergência na Patagónia, onde os incêndios florestais têm devastado vastas extensões de floresta desde o início do verão austral.

Os maiores incêndios estão na província de Chubut, no sul do país, onde pelo menos 45 mil hectares de floresta, uma área aproximadamente do tamanho de São Francisco, estão envoltos em fumo desde meados de janeiro. Centenas de bombeiros estão a tentar evitar que as chamas atinjam áreas povoadas.

O porta-voz do presidente Javier Milei, Manuel Adorni, anunciou que o estado de emergência entraria em vigor na sexta-feira passada nas províncias patagónicas de Chubut, Río Negro, Neuquén e La Pampa. Espera-se que esta medida facilite a cooperação entre os bombeiros das províncias e do país.

Parque Nacional Los Alerces, entre as áreas mais afetadas

O Parque Nacional Los Alerces, uma vasta reserva de floresta intocada e lagos glaciais, está entre as áreas mais afetadas.

Nos últimos dias, o frio e o nevoeiro deram um pouco de trégua aos bombeiros, disse o vice-diretor da agência federal de emergências, Ignacio Cabello, à rádio 'El Chubut FM'.

"Hoje as condições meteorológicas ajudaram", confirmou Manuel, um bombeiro voluntário da cidade de Cholila, em Chubut, ameaçada pelas chamas. "Estamos a garantir que o fogo não continua a alastrar", disse à AFP o homem, que preferiu não revelar o seu apelido.

As autoridades provinciais disseram que outro grande incêndio perto da pequena cidade andina de Epuyén está 85% controlado.

Os incêndios foram provocados por altas temperaturas e ventos fortes em pleno verão austral.