Suspeito de matar general russo é detido no Dubai

Um homem suspeito de ter disparado contra um subchefe da agência de informação militar russa em Moscovo foi detido no Dubai e entregue à Rússia, segundo o Serviço Federal de Segurança (FSB).
O FSB informou que o cidadão russo Lyubomir Korba foi detido por suspeita de ter efetuado o disparo, acrescentando que também identificou dois "cúmplices", um dos quais foi detido em Moscovo e outro que "partiu para a Ucrânia".
Vladimir Alekseyev foi hospitalizado depois de ter sido baleado várias vezes na sexta-feira num edifício de apartamentos no noroeste de Moscovo, disse a porta-voz do Comité de Investigação, Svetlana Petrenko.
O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, culpou a Ucrânia pelo tiroteio, apelidando-o de "ato terrorista" destinado a fazer descarrilar as conversações de paz.
O tiroteio ocorreu um dia depois de negociadores russos, ucranianos e norte-americanos terem concluído dois dias de conversações em Abu Dhabi com o objetivo de pôr fim à guerra de quase quatro anos na Ucrânia.
Desde que Moscovo lançou a sua invasão total da Ucrânia em 2022, as autoridades russas têm responsabilizado Kiev por vários assassinatos de oficiais militares e figuras públicas na Rússia.
A Ucrânia reivindicou a responsabilidade por alguns deles, mas ainda não se pronunciou sobre este caso.