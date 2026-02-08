Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Suspeito de matar general russo é detido no Dubai

Agentes do Serviço Federal de Segurança russo num avião à espera do suspeito da tentativa de homicídio de Vladimir Alekseyev, domingo, 8 de fevereiro de 2026.
Agentes do Serviço Federal de Segurança russo num avião à espera do suspeito da tentativa de homicídio de Vladimir Alekseyev, domingo, 8 de fevereiro de 2026. Direitos de autor  Russian Federal Security Service/Russia-1 TV channel via AP
Direitos de autor Russian Federal Security Service/Russia-1 TV channel via AP
De Emma De Ruiter com AFP, AP
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Vladimir Alekseyev foi hospitalizado depois de ter sido baleado várias vezes na sexta-feira por um assaltante num edifício de apartamentos no noroeste de Moscovo. O ataque seguiu-se a uma série de assassinatos de oficiais superiores que a Rússia atribuiu à Ucrânia.

Um homem suspeito de ter disparado contra um subchefe da agência de informação militar russa em Moscovo foi detido no Dubai e entregue à Rússia, segundo o Serviço Federal de Segurança (FSB).

O FSB informou que o cidadão russo Lyubomir Korba foi detido por suspeita de ter efetuado o disparo, acrescentando que também identificou dois "cúmplices", um dos quais foi detido em Moscovo e outro que "partiu para a Ucrânia".

Vladimir Alekseyev foi hospitalizado depois de ter sido baleado várias vezes na sexta-feira num edifício de apartamentos no noroeste de Moscovo, disse a porta-voz do Comité de Investigação, Svetlana Petrenko.

Um investigador sai de um edifício de apartamentos onde o subchefe dos serviços secretos militares russos, o tenente-general Vladimir Alekseyev, foi baleado e ferido em Moscovo, Rússia, 6 Fev 2026
Um investigador sai de um edifício de apartamentos onde o tenente-general Vladimir Alekseyev, vice-chefe dos serviços secretos militares russos, foi baleado e ferido em Moscovo, Rússia, 6 Fev 2026 Pavel Bednyakov/AP Photo

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, culpou a Ucrânia pelo tiroteio, apelidando-o de "ato terrorista" destinado a fazer descarrilar as conversações de paz.

O tiroteio ocorreu um dia depois de negociadores russos, ucranianos e norte-americanos terem concluído dois dias de conversações em Abu Dhabi com o objetivo de pôr fim à guerra de quase quatro anos na Ucrânia.

Desde que Moscovo lançou a sua invasão total da Ucrânia em 2022, as autoridades russas têm responsabilizado Kiev por vários assassinatos de oficiais militares e figuras públicas na Rússia.

A Ucrânia reivindicou a responsabilidade por alguns deles, mas ainda não se pronunciou sobre este caso.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

EUA estabeleceram um prazo para o fim de guerra, diz Zelenskyy

Número dois dos serviços secretos militares russos baleado em Moscovo

EUA e Rússia concordam em restabelecer o diálogo militar após as conversações de paz sobre a Ucrânia em Abu Dhabi