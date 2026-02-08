Suspeito de matar general russo é detido no Dubai

Um homem suspeito de ter disparado contra um subchefe da agência de informação militar russa em Moscovo foi detido no Dubai e entregue à Rússia, segundo o Serviço Federal de Segurança (FSB).

O FSB informou que o cidadão russo Lyubomir Korba foi detido por suspeita de ter efetuado o disparo, acrescentando que também identificou dois "cúmplices", um dos quais foi detido em Moscovo e outro que "partiu para a Ucrânia".

Vladimir Alekseyev foi hospitalizado depois de ter sido baleado várias vezes na sexta-feira num edifício de apartamentos no noroeste de Moscovo, disse a porta-voz do Comité de Investigação, Svetlana Petrenko.

Um investigador sai de um edifício de apartamentos onde o tenente-general Vladimir Alekseyev, vice-chefe dos serviços secretos militares russos, foi baleado e ferido em Moscovo, Rússia, 6 Fev 2026 Pavel Bednyakov/AP Photo

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, culpou a Ucrânia pelo tiroteio, apelidando-o de "ato terrorista" destinado a fazer descarrilar as conversações de paz.

O tiroteio ocorreu um dia depois de negociadores russos, ucranianos e norte-americanos terem concluído dois dias de conversações em Abu Dhabi com o objetivo de pôr fim à guerra de quase quatro anos na Ucrânia.

Desde que Moscovo lançou a sua invasão total da Ucrânia em 2022, as autoridades russas têm responsabilizado Kiev por vários assassinatos de oficiais militares e figuras públicas na Rússia.

A Ucrânia reivindicou a responsabilidade por alguns deles, mas ainda não se pronunciou sobre este caso.