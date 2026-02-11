Em Novorossiysk, é carregada a maior parte do petróleo do Cazaquistão em petroleiros com destino a refinarias europeias.

A 29 de novembro de 2025, um ataque com drones navais inutilizou uma das boias de amarração em águas profundas do terminal (SPM-2), com capacidade de carregamento até 800 mil barris por dia.

A 13 de janeiro, drones atingiram depois dois petroleiros — o Matilda e o Delta Harmony — enquanto aguardavam para carregar crude cazaque.

O ministro da Energia do Cazaquistão, Erlan Akkenzhanov, afirmou que os navios não faziam parte da chamada frota sombra da Rússia.

“Não foram impostas restrições aos navios e estes não constavam de quaisquer listas cinzentas”.

As autoridades indicaram que ambos os navios estavam vazios na altura. Não houve registo de feridos nem de derrames de petróleo.

Oleoduto CPC

Cerca de 80% do crude do Cazaquistão segue pelo oleoduto do Consórcio do Oleoduto do Cáspio (CPC), uma das principais rotas de fornecimento de petróleo não russo para a Europa.

O oleoduto liga os campos do Cáspio, no oeste do Cazaquistão, a Novorossiysk e transporta produção dos maiores projetos do país, incluindo Tengiz, Kashagan e Karachaganak, operados por petrolíferas internacionais como a Chevron.

As exportações foram também afetadas por uma paragem temporária no gigantesco campo de Tengiz, no início do ano.

As perturbações reduziram a oferta de CPC Blend, um crude leve e com baixo teor de enxofre, muito procurado pelas refinarias europeias.

A diminuição dos carregamentos sustentou assim preços mais elevados do petróleo na Europa em janeiro, obrigando os compradores a procurar outros tipos de crude.

Dependência europeia do petróleo

O Cazaquistão representa mais de 12% das importações de petróleo da União Europeia e é há muito encarado como parceiro essencial na diversificação de fontes de abastecimento. Em 2024, o país exportou para a Europa a maior parte da sua produção de 1,8 milhões de barris por dia.

O ministro comentou também o impacto financeiro das perdas de petróleo resultantes dos ataques.

“O petróleo ainda não foi transportado nem vendido. Será comercializado aos preços futuros de mercado. Só depois de concluídas as transações teremos dados completos e poderemos divulgar os números”.

O analista de energia Olzhas Baidildinov estimou as perdas potenciais do Cazaquistão em cerca de 1,6 mil milhões de dólares, assumindo um preço de referência de 60 dólares por barril.

Os ataques desencadearam também tensões diplomáticas. Astana apresentou um protesto formal a Kiev, classificando os bombardeamentos como atos de agressão contra infraestruturas civis.

A Ucrânia afirmou que as ações visaram enfraquecer a capacidade militar-industrial da Rússia.

Neste momento, duas das três boias de amarração do CPC estão operacionais. Os reparos na unidade danificada foram atrasados pelo mau tempo, enquanto duas boias de substituição foram encomendadas aos Emirados Árabes Unidos e deverão chegar no prazo de 70 dias.

O sistema do CPC pode transportar mais de 72 milhões de toneladas de petróleo por ano e tem entre os acionistas a Rússia, a Shell, a Eni e outras empresas internacionais.

Encerramento em Tengiz

As perturbações nas exportações do Cazaquistão agravaram-se com o encerramento de Tengiz, o maior campo petrolífero do país.

A operadora Tengizchevroil, liderada pela Chevron, suspendeu temporariamente a produção nos campos de Tengiz e vizinho de Korolev a 18 de janeiro, depois de um incêndio num gerador ter provocado uma falha de energia.

A empresa não forneceu mais detalhes sobre a causa.

A maior parte do crude de Tengiz é exportada através do Consórcio do Oleoduto do Cáspio (CPC) e, após o incidente, a operadora declarou força maior nas entregas de CPC Blend.

A Chevron descreve Tengiz como o mais profundo dos supergigantes campos petrolíferos em produção no mundo. As reservas recuperáveis são estimadas em 11,5 mil milhões de barris, embora a extração seja tecnicamente complexa.

ANATOLY USTINENKO/AP ANATOLY USTINENKO/AP

Segundo o ministro da Energia, Erlan Akkenzhanov, a paragem reduziu a produção em cerca de 7,2 milhões de barris. O responsável garantiu que os volumes perdidos serão recuperados mais tarde e que as metas anuais de produção se mantêm inalteradas.

Tengiz tem capacidade para até 900 mil barris por dia, mas produzia cerca de 360 mil barris diários antes do encerramento.

A operadora indicou que o sistema de distribuição elétrica do campo já foi reiniciado e que a produção está a ser retomada por fases.

A Chevron está a investir 48 mil milhões de dólares (40,45 mil milhões de euros) num projeto de expansão destinado a elevar a produção para quase um milhão de barris por dia, perto de 1% da oferta mundial. Os estrangulamentos nas exportações têm, no entanto, atrasado esses planos.

A perturbação suscitou também preocupações quanto à segurança energética regional. Tengiz fornece gás associado às regiões de Mangistau e Atyrau, utilizado na produção de eletricidade local.

Akkenzhanov afirmou que os agregados familiares não sofreram cortes de fornecimento.

“Gostaria de esclarecer que a informação sobre uma falha do sistema é imprecisa. Não houve interrupções e nenhum utilizador, incluindo os agregados familiares, sofreu quaisquer cortes.”

O analista de energia Olzhas Baidildinov escreveu que as importações adicionais de gás e eletricidade da Rússia ajudaram a estabilizar o sistema, evidenciando fragilidades estruturais na infraestrutura energética interna do Cazaquistão.

Próximos passos

Espera-se que as reservas globais de petróleo aumentem 700 mil barris por dia na primeira metade de 2026, mais de um milhão de barris diários abaixo do previsto por analistas de mercado.

No entanto, a Agência Internacional de Energia previu, no relatório de janeiro, que a oferta mundial de petróleo irá exceder a procura em 4,25 milhões de barris por dia no primeiro trimestre.

A perturbação no CPC e a paragem em Tengiz vão ajudar o Cazaquistão a cumprir a quota de produção definida pela OPEP+. “Estamos precisamente dentro dos volumes indicados”, afirmou o ministro da Energia.

O país está entre os produtores que excederam as metas e são obrigados a compensar com cortes de produção.

À medida que se intensificam os ataques ucranianos contra a principal rota de exportação de petróleo do Cazaquistão, o país procura aprofundar a cooperação com os Estados Unidos.

A 28 de janeiro, o Cazaquistão apresentou aos Estados Unidos um pedido para adquirir ativos da petrolífera russa sancionada Lukoil. Cinco dias antes, o ministério da Energia cazaque manteve conversações com o homólogo norte-americano sobre o alargamento da cooperação bilateral.

O encontro ocorreu numa altura em que o Cazaquistão aderiu ao recém-criado Conselho para a Paz de Donald Trump.